Ο συναρπαστικός ύφαλος του Wakatobi's Regulars

Εδώ είναι μόνο ένα μικρό δείγμα του τι μπορεί να βρεθεί στον ύφαλο του Wakatobi's House. Και όπως μπορούν να επιβεβαιώσουν πολλοί δύτες και ψαροντούφες που έχουν ζήσει αυτό το υποβρύχιο θηριοτροφείο θαλάσσιας ζωής, αξίζει πραγματικά τον τίτλο του ως η καλύτερη κατάδυση στην ακτή στον κόσμο.

Wakatobi's House Reef encompasses a vast area of seagrass meadows and shallow coral formations that lie between the beach and a precipitous coral rampart that plunges into the depths. Underwater photographers and critter watchers have been known to devote days and even weeks to exploring this expansive site, as it is home to a plethora of marine life. A complete listing of finds could fill a book, but for the sake of brevity, here are seven House Reef regulars that make for fascinating viewing and good photo ops.

Το περίεργο ζευγάρι του Wakatobi

Οι γαρίδες του Randall's goby (Amblyeleotris randalli) συνήθως συνδυάζονται με τις γαρίδες Alpheus randalli.

Μια προσεκτική έρευνα σε μπαλώματα άμμου ή μπάζα στον ύφαλο House μπορεί να αποκαλύψει το «Περίεργο Ζευγάρι» του ίδιου του Wakatobi. Η γαρίδα του Randall's goby (Amblyeleotris randalli) είναι ένα ψάρι που κατοικεί σε λαγούμια και δεν ασχολείται με τις δουλειές του σπιτιού. Σε αντίθεση με το σαγόνι και άλλα είδη που σκάβουν τις δικές τους κατοικίες στον βυθό της θάλασσας, αυτό το έξυπνο ψαράκι αφήνει τον συγκάτοικό του να κάνει δουλειά. Όταν συναντήσετε ένα από αυτά τα ιδιαίτερα ριγέ ψάρια, πιθανότατα θα δείτε μια μικρή γαρίδα δίπλα του. Είναι αυτό το καρκινοειδές που αναλαμβάνει την ευθύνη να χτίσει και να διατηρήσει την κοινή τους υπόγεια κατοικία. Σε αντάλλαγμα για τη συντήρηση δανείου, η σχεδόν τυφλή γαρίδα απολαμβάνει την άγρυπνη προστασία του γκόμπι με οξυδερκή μάτια, που διατηρεί μια περιπατητική σάρωση του περιβάλλοντος ενώ η γαρίδα μοχθεί για την απομάκρυνση των υπολειμμάτων.

Κατάδικος Εργασίας

Μερικοί δύτες τους αποκαλούν κατάδικους (Pholidichthys leucotaenia), άλλοι λένε gobies μηχανικής. Το πιο πιθανό είναι να συναντήσετε νεαρά είδη αυτού του είδους, καθώς σχηματίζουν σχολεία που αριθμούν σε εκατοντάδες για να κατακλύσουν τους υφάλους που τρέφονται με φύκια.

Convict Blennies (Pholidichthys leucotaenia), Family Pholidichthyidae

Αυτά τα νεαρά παιδιά μπορεί να μπερδευτούν με το ριγέ γατόψαρο, καθώς μιμούνται τα σημάδια αυτού του εξαιρετικά τοξικού είδους για να ξεγελάσουν τους επίδοξους θηρευτές. Οι ενήλικες είναι πολύ πιο απομονωμένοι, περνώντας το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους κοιτάζοντας από το στόμιο των σηράγγων που ανασκάπτουν στην άμμο – εξ ου και η μηχανική αναφορά. Αν τύχει να δείτε έναν ενήλικα να αναδύεται, θα καταλάβετε την ονομασία του κατάδικου, καθώς τα ώριμα ψάρια αποκτούν προφίλ σαν χέλι με χαρακτηριστικές λευκές ρίγες σε μαύρο φόντο, όπως τα κλασικά ρούχα φυλακής.

The Cleaning Con

A pair of bluestreak cleaner wrasses (Labroides dimidiatus) picking parasites off a goatfish.

Οι ανώτερες εκτάσεις του Wakatobi's House Reef καλύπτονται από σταθμούς καθαρισμού όπου πιο καθαροί χορεύουν και βέλη για να προσελκύσουν πελάτες. Υπάρχει ένας ενσωματωμένος βαθμός εμπιστοσύνης όταν ένας θηρευτής υφάλων σταματάει με τα σαγόνια ανοιχτά, επιτρέποντας σε μια φάλαγγα μικρών ψαριών και γαρίδων να σμήνη πάνω από το σώμα και στο στόμα του για να αφαιρέσει παράσιτα, νεκρό δέρμα και ανησυχητικές λοιμώξεις.

Αλλά υπάρχει ένας δόλιος κάτοικος των υφάλων που εκμεταλλεύεται το ήθος του σταθμού καθαρισμού.

Bluestriped Fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos)

Το μπλε ριγέ fangblenny (Plagiotremus rhinorhynchos) μιμείται την εμφάνιση και τη συμπεριφορά ενός νεανικού καθαριστικού λουλουδιού. Αλλά αντί να μαζεύει παράσιτα, αυτό το fangblenny παίρνει μια μπουκιά σάρκας. Οι ομώνυμοι κυνόδοντες αυτού του ψαριού μπορούν να απελευθερώσουν ένα δηλητήριο που μουδιάζει τον πόνο που περιέχει οπιοειδή που μοιάζουν με μορφίνη που εμποδίζουν το θύμα να νιώσει το τσίμπημα.

Ένα αστέρι γεννιέται

Το Χόλιγουντ έφτιαξε ένα αστέρι από ένα μικρό λαμπερό μπλε ψάρι που ονομαζόταν Ντόρι. Μπορείτε να βρείτε τον πραγματικό της κόσμο στον ύφαλο του Wakatobi's House, αν και μπορεί να μπερδεύεστε όσο και ο χαρακτήρας κινουμένων σχεδίων όσον αφορά τα ονόματα. Η παλέτα χειρουργόψαρο (Paracanthurus hepatus) όπως λέγεται βασιλόψαρο μπλε τανγκ, χειρουργόψαρο flagtail και ψάρι με γράμματα έξι μόνο μερικά από τα σχεδόν δεκάδες ονόματα που έχουν δοθεί σε αυτό το ψάρι.

Palette Surgeonfish (Paracanthurus hepatus)

Με οποιοδήποτε όνομα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το διακριτικό λουλακί και το μπλε-μπλε μοτίβο που φέρουν οι ενήλικες του είδους. Εξίσου εμβληματικό όσο ο χρωματισμός του είναι η μυτερή μύτη, το μικρό στόμα και τα φινετσάτα δόντια αυτού του χειρουργού ψαριού. Αυτή η μικροσκοπική οδοντιατρική εργασία χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση μικρών κομματιών φυκιών από κοράλλια και βράχους, δίνοντας στους πραγματικούς συγγενείς της Dori σημαντικό ρόλο στη διατήρηση των κοραλλιών απαλλαγμένων από την υπερανάπτυξη φυκιών.

Claws of Fury

Γαρίδες Peacock Mantis (Odontodactylus scyllarus)

Their alien-like visage and iridescent stalk-set eyes make mantis shrimp a macro photo favorite. Most famous is the colorful peacock mantis, which can strike its prey with hammer blows that pack a punch equivalent to a 22-caliber bullet. But these lethal smashers aren't the only stomatopods prowling the House Reef. There's another member of the mantis clan that attacks with equal ferocity, and it's a slasher. Rather than smash open hard-shelled prey, the spearing mantis shrimp impales fish and other soft-bodied creatures with a lightning-fast deployment of its barb-tipped appendages.

Κρύβεται σε κοινή θέα

Octopus cyanea, also known as the big blue octopus or day octopus.

The big blue octopus (Octopus cyanea), also known as the day octopus for their diurnal (daytime) behavior is a fan favorite among snorkelers and divers. And while exposing its soft and unprotected flesh to the light of day might seem a risky practice, this octopus has a plan: you can't eat what you can't see. While most all have a talent for visual deception, the day octopus is particularly adept at camouflage, able to change both the color and texture of it's skin in short order in a near-perfect match of its surroundings. This ability serves both to foil would-be predators and to conceal the octopus from its own victims. Observers have recorded day octopuses changing their appearance more than 100 times over the course of a few hours.

Grazers και Munchers

Οι θεάσεις χελωνών είναι σχεδόν εγγυημένες στον ύφαλο του Wakatobi's House, και υπάρχουν δύο είδη που είναι πιο πιθανό να συναντήσετε. Νεαρές πράσινες χελώνες αναζητούν τροφή στα κρεβάτια με γρασίδι κοντά στην ακτή, κυνηγούν τις μέδουσες και χρησιμοποιούν το ράμφος τους για να βυθοκορήσουν τον βυθό της θάλασσας αναζητώντας μικρά καρκινοειδή και ασπόνδυλα.

Μεγάλη πράσινη χελώνα που δειπνεί στα θαλάσσια χόρτα στα ρηχά

Αργότερα στη ζωή τους, θα στραφούν σε μια χορτοφαγική διατροφή και θα βόσκουν τα ίδια τα χόρτα της θάλασσας. Οι πράσινες θαλάσσιες χελώνες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην υγεία του θαλάσσιου οικοσυστήματος, επειδή τσιμπολογούν τα ανώτερα μέρη των χόρτων χωρίς να διαταράσσουν τις ρίζες του φυτού, γεγονός που συμβάλλει στη βελτίωση της υγείας και της ανάπτυξης των βυθών του θαλάσσιου χόρτου.

Χελώνα Hawksbill που κοιτάζει στη θύρα θόλου της φωτογραφικής μηχανής ενός φωτογράφου.

Προχωρήστε στην πλαγιά του υφάλου και είναι πιο πιθανό να συναντήσετε μια χελώνα με ράβδο. Τα Hawksbills απολαμβάνουν μια πιο ποικίλη διατροφή από τα χορτοφάγα ξαδέρφια τους και θα τσιμπήσουν με ένα μικτό μενού από σφουγγάρια, ανεμώνες, φύκια, καλαμάρια και γαρίδες. Συχνά αναζητούν τροφή γύρω από σωρούς βράχων, χρησιμοποιώντας τα στενά κεφάλια και τα σαγόνια που μοιάζουν με ράμφος για να φτάνουν σε γωνίες και σχισμές.

Dartfish Trifecta

Διαθέτοντας μια εκθαμβωτική γκάμα αποχρώσεων ουράνιου τόξου, τα βελάκια είναι από τα πιο πολύχρωμα ευρήματα στους υφάλους Wakatobi. Αλλά τα νερά των ψαριών και οι φωτογράφοι που προσεγγίζουν πολύ επιθετικά θα ανακαλύψουν σύντομα το ομώνυμο χαρακτηριστικό αυτών των εύκολα τρομακτικών κατοίκων του βυθού. Με τον πρώτο υπαινιγμό του προβλήματος, τα βελάκια θα ξαναβγούν στα δάνεια που ανασκάπτουν σε άμμο ή βυθούς.

Οι παρατηρητές Dartfish έχουν μια τριάδα επιλογών στο Wakatobi. Το πρώτο είναι το δίχρωμο Dartfish (Ptereleotris evides) που συνήθως βρίσκεται σε ρηχούς υφάλους, καθιστώντας τα ένα ιδανικό εύρημα για ψαροντούφεκο. Αυτά τα ψάρια είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ειδών βελών, που μεγαλώνουν σε μήκος έως και 6 ίντσες.

TwoTone Dartfish (ο Πτερελεώτης αναφέρει)

Οι δύτες που επιχειρούν σε μεσαία βάθη 6 έως 15 μέτρων μπορούν να αναζητήσουν το βελάκι της φωτιάς (Nemateleotris magnifica), τα οποία βρίσκονται συχνά σε ζευγάρια, και να έχουν ένα χαρακτηριστικό χρώμα που μοιάζει με φλόγα από τη μέση έως την ουρά.

Pair of Fire dartfish (Nemateleotris magnifica)

Πιο βαθιά είναι τα διακοσμημένα βελάκια (Nemateleotris decora) που ευνοούν τα καλυμμένα με άμμο ράφια και τις ρεματιές στις πλαγιές των υφάλων σε βάθη από 15 έως 30 μέτρα.

A pair of Decorated Dartfish (Nemateleotris decora)

Πολυτελείς Βλεφαρίδες

Το πλατυκέφαλο του De Beaufort (Cymbacephalus beauforti), που συνηθέστερα ονομάζεται κροκόδειλο.

Υπάρχει ένας κρυφός κυνηγός που ζει στους υφάλους του Wakatobi, αλλά οι περισσότεροι δύτες θα κολυμπήσουν ακριβώς δίπλα από αυτό το ψάρι χωρίς να παρατηρήσουν την παρουσία του. Όπως το ομώνυμο ερπετό τους, το κροκόδειλο είναι ένα αρπακτικό ενέδρας που περνά τον περισσότερο χρόνο του ξαπλωμένος ακίνητος σε έναν ύφαλο που ξεπροβάλλει, περιμένοντας υπομονετικά ένα γεύμα για να κολυμπήσει εντός της εμβέλειας μιας καλά συγχρονισμένης βόλτας. Αυτά τα ψάρια είναι μάστορες του καμουφλάζ και μπορούν να προσαρμόσουν το χρώμα και το σχέδιο του σώματός τους ώστε να ταιριάζει με το περιβάλλον τους.

Το μάτι ενός κροκόδειλου

Τα κροκόδειλα ξεπερνούν επίσης ένα από τα πιο κοινά δώρα που μαστίζουν τους κυνηγούς stealth - τα μάτια. Για να κρύψουν την όψη τους με έντονη ρόμπα, αυτά τα ψάρια αναπτύσσουν μακριές, βλεφαρίδες, γνωστές ως λαπέτες. Τα ακανόνιστα, δαντελωτά σχήματα αυτών των αναπτυσσόμενων κορδονιών βοηθούν στη διάσπαση των σκούρων, ανακλαστικών περιγραμμάτων των ματιών, τα οποία διαφορετικά θα μπορούσαν να ειδοποιήσουν το πιθανό θήραμα για την παρουσία αυτού του αρπακτικού.

Πραγματικά δεν Δαγκώνω

Αν και εμφανίζεται συχνά σε ορισμένες τοποθεσίες καταδύσεων στο Wakatobi, ένας από τους πιο θανατηφόρους κυνηγούς στο νερό δεν είναι στην πραγματικότητα κάτοικος των υφάλων. Τα λουριασμένα θαλάσσια kraits είναι στην πραγματικότητα ερπετά που αναπνέουν τον αέρα και ζουν στην ξηρά και κάνουν κυνήγια που κρατούν την ανάσα ανάμεσα στα κοράλλια και τα θαλάσσια χόρτα. Ένα θαλάσσιο κράιτ μπορεί να παραμείνει κάτω από το νερό για έως και μισή ώρα, όταν είναι αρκετός χρόνος για να εντοπίσει το θήραμα και να χορηγήσει ένα θανατηφόρο παραλυτικό δάγκωμα.

Banded Sea Krait (Laticauda colubrina) most recognizable by their distinctive black bands running the entire lenggth of their body..

Το δηλητήριο ενός θαλάσσιου krait είναι δέκα φορές πιο ισχυρό από αυτό της κόμπρας, αλλά οι δύτες δεν έχουν να φοβηθούν τίποτα. Αυτά τα φίδια δεν είναι επιθετικά - αν και θα ήταν εξαιρετικά άσοφο να πλησιάσετε πολύ το δάχτυλό σας με απειλητικό τρόπο. Το Wakatobi φιλοξενεί επίσης έναν απατεώνα. Τα δεμένα χέλια φιδιών εμφανίζουν τις ίδιες ευδιάκριτες ασπρόμαυρες ζώνες του θαλάσσιου κράιτ, βασιζόμενοι σε αυτήν την οπτική εσφαλμένη κατεύθυνση για να ξεγελάσουν τα επίδοξα αρπακτικά. Μια πιο προσεκτική ματιά αποκαλύπτει λεπτές διαφορές, καθώς το σώμα του krait είναι πιο στρογγυλεμένο και έχει ένα μικρό, αμβλύ κεφάλι.

Το Wakatobi Dive Resort, όπου βρίσκονται οι καλύτεροι κοραλλιογενείς ύφαλοι της Ινδονησίας

Wakatobi Dive Resort βρίσκεται στο νοτιοανατολικό Sulawesi της Ινδονησίας, στην καρδιά του κοραλλιογενούς τριγώνου. Γνωστός για τους υπέροχους και άκρως προστατευμένους κοραλλιογενείς υφάλους του – από τον διάσημο ύφαλο House και 42 συν τις γύρω επώνυμες τοποθεσίες καταδύσεων – αυτός ο ειδυλλιακός παράδεισος του νησιού, που βρίσκεται 750 χλμ. ανατολικά του Μπαλί, είναι εύκολα προσβάσιμος μέσω του ιδιωτική πτήση επισκεπτών του θέρετρου.

