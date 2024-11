Wakatobi's Dive Yacht Pelagian

Κάθε βράδυ λίγο πριν τη δύση του ηλίου, σωροί βράχων με κοράλλια γύρω από τη βάση του Magic Pier ζωντανεύουν καθώς πολλά μανταρινόψαρα βγαίνουν από τις κρυψώνες τους για το τελετουργικό τους στο λυκόφως. Τα θηλυκά συγκεντρώνονται σε μικρές ομάδες των 3 έως 5 και περιμένουν τα αρσενικά να κάνουν την εμφάνισή τους. Όταν φτάνει ένας μνηστήρας, αρχίζει έναν περίπλοκο χορό ζευγαρώματος, κυματίζοντας το στήθος του πτερύγια σαν κολίβριο καθώς κάνει κύκλους γύρω από ένα με δύο από τα ελαφρώς μικρότερα θηλυκά.

Μόλις ένας άνδρας ερμηνευτής προσελκύσει με επιτυχία την προσοχή μιας πρόθυμης γυναίκας, το ζευγάρι ξεκινά έναν σπειροειδή χορό καθώς υψώνεται δύο έως τρία πόδια πάνω από το κοράλλι. Αυτή η χορογραφία περιλαμβάνει ακριβή χρονισμό, καθώς τα μανταρινόψαρα είναι αναπαραγωγοί. Και τα ωάρια και το σπέρμα απελευθερώνονται ταυτόχρονα στη στήλη του νερού για να μεταφερθούν στα ρεύματα.

Για να επιτευχθεί η βέλτιστη γονιμοποίηση, το θηλυκό παραμένει κοντά στη λεκάνη του αρσενικού πτερύγια καθώς κυκλώνουν. Στη συνέχεια, τη στιγμή της αιχμής της αναρρίχησής τους θα απελευθερώσει τα αυγά της. Μόλις ολοκληρωθεί η αποστολή τους, οι δυο τους φτερουγίζουν ξανά προς τα κάτω, όπου το αρσενικό θα ξαναπάρει την ερωτοτροπία του και θα προχωρήσει στον επόμενο διαθέσιμο σύντροφο. Πάρτε μερικά παιδιά που έχουν όλη την τύχη.

Αυτή η νυχτερινή παράσταση είναι μόνο ένα από τα πολλά αξιοθέατα μιας κρουαζιέρας με το καταδυτικό γιοτ Pelagian.

Vintage Luxury με Υπηρεσία Πέντε Αστέρων

Το Pelagian δεν είναι το μέσο liveaboard σας. Με μέγεθος 115 πόδια/36 μέτρα μήκος με βαριά δοκό 24 ποδιών/7.5 μέτρα και στρογγυλεμένη οπίσθια πρύμνη, το Pelagian ξεκίνησε τη ζωή του ως ένα κομψό μηχανοκίνητο γιοτ παγκόσμιας εμβέλειας που κατασκευάστηκε στο Batservice Verft A/S Shipyard στο Mandal της Νορβηγίας το 1965.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, νέοι ιδιοκτήτες αναδιαμόρφωσαν το κύριο κατάστρωμα του γιοτ για να φιλοξενήσει τις καταδυτικές δραστηριότητες και βάσισαν το σκάφος στην Ερυθρά Θάλασσα. Τότε γνωστό ως Fantasea, το γιοτ άλλαξε τόπο διεξαγωγής κρουαζιέρας στις Σεϋχέλλες και στον Ινδικό Ωκεανό για μερικά χρόνια πριν βρει ένα νέο σπίτι στην Ινδονησία. Αφού υποβλήθηκε σε πλήρη επισκευή και ενημέρωση, το Fantasea ξαναγεννήθηκε ως το Pelagian και σύντομα έγινε το τέλειο συμπλήρωμα των χερσαίων καταδυτικών επιχειρήσεων του Wakatobi.

Ενώ οι γραμμές του Pelagian είναι vintage, τα καταλύματα και οι κοινωνικοί χώροι είναι τόσο μοντέρνοι όσο κάθε πολυτελές γιοτ υψηλής ποιότητας. Το Wakatobi δεν άφησε έξοδα για να φέρει το Pelagian στα ίδια σχολαστικά πρότυπα για τα οποία είναι τόσο γνωστό το θέρετρο. Μια πολυτελής διακόσμηση μεταφέρεται στο γιοτ, το οποίο προσφέρει όλες τις αναμενόμενες ανέσεις για τα πλάσματα, όπως αυτόνομο κλιματισμό και ένα σύγχρονο κέντρο πολυμέσων με ψυχαγωγία επίπεδης οθόνης.

Για όσους αναζητούν μια εξαιρετική εμπειρία πολυτέλειας, η κύρια σουίτα του Pelagian προσφέρει καταλύματα αντάξια ενός πολυτελούς ξενοδοχείου και είναι ένα από τα μεγαλύτερα και πιο άρτια εξοπλισμένα που μπορούν να βρεθούν σε ένα καταδυτικό liveaboard. Αυτή η σουίτα εκτείνεται σε όλο το πλάτος του σκάφους και καταλαμβάνει ολόκληρο το μπροστινό τμήμα του κύριου καταστρώματος, παρέχοντας ιδιωτικότητα και εύκολη πρόσβαση σε όλα τα μέρη του γιοτ.

Τα χαρακτηριστικά που πραγματικά ξεχωρίζουν το Pelagian από τα περισσότερα high-end καταδυτικά liveaboard είναι η εξυπηρέτηση και η αποκλειστικότητα. Η λίστα επιβατών περιορίζεται σε δέκα επισκέπτες που στεγάζονται σε πέντε ευρύχωρες καμπίνες. Με πλήρωμα 12 ατόμων, οι επιβάτες είναι σίγουροι ότι θα λάβουν τα υψηλότερα επίπεδα προσωπικής προσοχής που ταιριάζει περισσότερο σε ένα ιδιωτικό γιοτ. Κάθε μέρα, η γαστρονομική ομάδα του πλοίου δημιουργεί γεύματα αντάξια ενός εστιατορίου με αστέρι Michelin, ενσωματώνοντας φρέσκες τοπικές γεύσεις σε ένα μενού που περιλαμβάνει επίσης διεθνείς αγαπημένες.

Το δείπνο πραγματοποιείται εντός του κεντρικού σαλονιού ή στο fantail, σε ένα εκπληκτικό σκηνικό θάλασσας και ουρανού. Το γιοτ προσφέρει ελεγχόμενους χώρους τραπεζαρίας και lounge, ειδική αίθουσα κάμερας και προστατευμένους και ανοιχτούς εξωτερικούς χώρους σαλονιού ιδανικούς για διάβασμα ή ήσυχη χαλάρωση.

Το απόλυτο ήθος εξυπηρέτησης της Pelagian αγγίζει όλες τις πτυχές της ζωής στο πλοίο, από προσεγμένες υπηρεσίες καμπίνας και φαγητού έως προετοιμασίες κατάδυσης και υποστήριξη στο νερό. Οι καταδυτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται από ένα ζευγάρι ειδικών καταδυτικών διαγωνισμών, με το πλήρωμα να χειρίζεται όλη τη διαχείριση του εξοπλισμού.

Οι οδηγοί κατάδυσης παρέχουν υποστήριξη στο νερό όταν τους ζητηθεί ή χρειαστεί και είναι ειδικοί στον εντοπισμό σπάνιων θαλάσσιων θεμάτων. Επειδή οι καταδύσεις πραγματοποιούνται είτε σε ρηχά νερά είτε σε κατασκευές με σημαντικά κάθετα ανάγλυφα που είναι ιδανικά για προφίλ πολλαπλών επιπέδων, οι χρόνοι βυθού συνήθως υπερβαίνουν τα 70 λεπτά και το πρόγραμμα επιτρέπει έως και τέσσερις καταδύσεις την ημέρα, συμπεριλαμβανομένων των νυχτερινών καταδύσεων.

Μετά από κάθε κατάδυση, παρέχεται στους επισκέπτες μια πετσέτα μέντας και αναψυκτικά καθώς τους καλωσορίζουν πίσω στο σκάφος για να χαλαρώσουν ενώ το πλήρωμα προετοιμάζει τα πάντα για την επόμενη κατάδυση.

Έτοιμο, σετ, κατάδυση

Οι επταήμερες κρουαζιέρες του Pelagian μέσω του αρχιπελάγους Wakatobi περιλαμβάνουν μια ποικιλία υποβρύχιων περιβαλλόντων, από απότομους τοίχους διάτρητους από προεξοχές κατά μήκος της εξωτερικής άκρης των ατόλων Karang Kaledupa και Karang Kapota μέχρι τις εξαιρετικές ευκαιρίες κατάδυσης στον κόλπο Pasar Wajo του νησιού Buton.

Το Pelagian περικλείει επίσης τις νοτιοδυτικές άκρες των νησιών Wangi Wangi και Kaledupa, παρέχοντας έναν άλλο γύρο από υπέροχους υφάλους, δραματικές κάθετες αποβολές και κορυφές, που το καθένα αποκαλύπτει ένα καλειδοσκοπικό θηριοτροφείο θαλάσσιας ζωής. Οι πλαγιές και οι τοίχοι που βυθίζονται στα βάθη καλύπτονται από μεγάλα, ζωηρόχρωμα μαλακά κοραλλιογενή δέντρα και γοργόνες σε κόκκινο, πορτοκαλί, ροζ και κίτρινο χρώμα. Με δραματικές πτώσεις και ορατότητα που συνήθως ξεπερνά τα 75 μέτρα, αυτές οι τοποθεσίες είναι ιδανικές για να τραβήξετε τη μεγάλη εικόνα και μερικές φορές εξυπηρετούν είδη ανοιχτών υδάτων, όπως ο μαύρος πτερύγιος, οι θαλάσσιες χελώνες και οι ακτίνες του αετού.

Εκτός από τα δραματικά θαλασσινά τοπία, υπάρχει πληθώρα μικρών ευρημάτων. Αποκορύφωμα οποιασδήποτε κρουαζιέρας στην Πελαγία είναι οι άφθονες ευκαιρίες να βρείτε πυγμαίους ιππόκαμπους, καθώς οι καταδύσεις γίνονται σε περιοχές που φιλοξενούν τρία από τα πιο σημαντικά είδη: το Bargibant, το Denise και το Pontoh's.

Καταδύσεις λάσπης

Ένα χαρακτηριστικό στοιχείο ενός πελαγικού ταξιδιού είναι οι καταδύσεις στη νοτιοανατολική πλευρά του νησιού Buton. Οι τοποθεσίες που αποτελούν την επιτομή της εμπειρίας των καταδύσεων είναι το Cheeky Beach, το Banana Beach και το In Between. Αυτές οι τοποθεσίες διαθέτουν σταδιακές πλαγιές από την ακτογραμμή μέχρι τα 100 πόδια, με έναν πυθμένα σαν έρημο που αποτελείται κυρίως από άμμο και χαλίκι καλυμμένο με λίγο ελαφρύ ίζημα που μπορεί εύκολα να αναδευτεί από ένα άστοχο πτερύγιο.

Σε έναν νεοφώτιστο δύτη, η ερώτηση μπορεί να είναι "Γιατί είμαι εδώ;" – μέχρι να αρχίσετε να βλέπετε τι υπάρχει εκεί! Η πρώτη παρατήρηση μπορεί να είναι το διάστικτο κόκκινο πρόσωπο ενός ερπετοειδούς χελιού που προεξέχει από την άμμο. Ή, ίσως ένα θαύμα χταπόδι, έξω για μια βόλτα. Μια πιο προσεκτική ματιά θα αποκαλύψει γαρίδες Coleman πάνω από αχινούς και γαρίδες παγωνιού σαν εξωγήινους, μαζί με γαρίδες gobies που μένουν σπίτι με τους συγκάτοικοι τους με γαρίδες αλφεΐδες, οι οποίοι φαίνεται να κάνουν όλη τη δουλειά.

Καταδύσεις στις προβλήτες

Οποιοσδήποτε προορισμός καταδύσεων που σέβεται τον εαυτό του θα πρέπει να περιλαμβάνει μια κατάδυση με προβλήτα και στον κόλπο Pasar Wajo, το Pelagian έχει τρία δείγματα: Προβλήτα Ασφάλτου, Νέα Προβλήτα και Μαγική Προβλήτα. Το καθένα παρέχει τον δικό του χαρακτήρα και τα δικά του αξιοθέατα.

Μεταξύ των αγαπημένων των θαυμαστών είναι το Asphalt Pier. Οι δύτες μπορούν να κυνηγήσουν με ασφάλεια γύρω από το μπροστινό μέρος της προβλήτας και τους πασσάλους για να βρουν γαρίδες gobies, βατράχια, σκορπιόψαρα και εύρωστο φάντασμα, λωριδόψαρο και πολλά άλλα.

Οι στοίβες στο New Pier είναι ένα εξαιρετικό σημείο για να βρείτε μπλε χέλια, δαχτυλιδόψαρα και αγκαθωτά διαβολόψαρα, το παρακείμενο πεδίο συντριμμιών είναι ένα καλό μέρος για να κυνηγήσετε χταπόδι και γκόμπι, που βρίσκουν καταφύγιο σε κοχύλια, κονσέρβες και μπουκάλια.

Και μετά είναι το Magic Pier. Ενώ ο ιστότοπος μπορεί να είναι παραγωγικός την ημέρα, οι ώρες από το σούρουπο έως την αυγή είναι πραγματικά μαγικές. Εκτός από το διάσημο μανταρινόψαρο, η τοποθεσία φιλοξενεί ένα θηριοτροφείο ασπόνδυλων από σουπιές και μπλε δακτυλίους χταπόδι σε γυμνόκλαδα έως πλατυφόρους, καθώς και βατράχια και λεοντόψαρα δίδυμων κηλίδων.

Ύφαλοι, Τείχη & Κορυφές

Το τρίτο σκέλος της διαδρομής του Pelagian στοχεύει τα πλούσια σε κοράλλια ρηχά, τις πλαγιές και τις απότομες αποβολές που βρίσκονται μεταξύ του νησιού Wangi Wangi και της Hoga. Σε πολλές τοποθεσίες, τα προφίλ υφάλων υψώνονται σε απόσταση ενός ή δύο μέτρων από την επιφάνεια, παρέχοντας στους δύτες εύκολα προφίλ πολλαπλών επιπέδων για μεγιστοποίηση των χρόνων βυθού των 70 λεπτών ή περισσότερο.

Μεταξύ μιας ευρείας λίστας τοποθεσιών γύρω από το Wangi Wangi είναι ο ύφαλος Komang. Αυτός ο επιμήκης θαλάσσιος λόφος είναι ζωντανός με ζωντανές αναπτύξεις μαλακών κοραλλιών και σφουγγαριών που καλλιεργούνται από τα ρεύματα και κατακλύζονται από πληθώρα ψαριών που κορυφώνονται όταν αλλάζει η παλίρροια. Μια άλλη τοποθεσία ονομάζεται εύστοχα Fish Market για τους μεγάλους αριθμούς ψαριών που εκπαιδεύονται που προσελκύει, συμπεριλαμβανομένου ενός αρκετά τεράστιου κοπαδιού barracuda blackfin.

Καθ' οδόν προς και από τη βάση της στο Wakatobi Resort, η Pelagian μπορεί να σταματήσει σε τοποθεσίες στην εξωτερική άκρη της ακτίνας ημερήσιων σκαφών, όπως τα θαλάσσια βουνά του Blade. Αυτή η ασυνήθιστη κατασκευή αποτελείται από μια σειρά κορυφών με κοπές μαχαιριού που εκτείνονται παράλληλα και συνδέονται με μια χαμηλότερη κορυφογραμμή που δίνει σε ολόκληρη τη δομή την εμφάνιση μιας οδοντωτής λεπίδας μαχαιριού τοποθετημένη στην άκρη.

Αυτά είναι μόνο μερικά από τα πολλά αξιομνημόνευτα μέρη που θα ζήσουν οι δύτες στο Pelagian. Και συνδυάζοντας μια κρουαζιέρα με τη διαμονή στο Wakatobi Resort, οι επισκέπτες μπορούν να ζήσουν ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει η Ινδονησία.

“As usual, the standards on Pelagian never disappoint. The diving was breathtaking, the crew are simply awesome, the food and service exceed expectations every time. Such an amazing team. I will certainly be booking another trip on Pelagian very soon! ” ~ Simon Bowen