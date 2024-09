Δύτες εντοπίζουν το θύμα του ναυαγίου της δεκαετίας του 1850

Ένα γαλλικό υπερατλαντικό πλοίο που βυθίστηκε σε ασυνήθιστες συνθήκες πριν από 168 χρόνια με την απώλεια των περισσότερων από τους 132 επιβάτες και το πλήρωμά του, ανακαλύφθηκε από μια ομάδα καταδύσεων στο Νιου Τζέρσεϊ – 320 χιλιόμετρα από τις ακτές της Μασαχουσέτης.

Ο καπετάνιος του σκάφους που συγκρούστηκε με Le Lyonnais το 1856 είχε συνεχίσει τον δρόμο του, ισχυριζόμενος ότι δεν γνώριζε ότι ήταν καταδικασμένος.

Οι δύτες του Atlantic Wreck Salvage, που επιχειρούν από το New Bedford με το πλοίο αποστολής τους Επίμονος, αναζητούσε το ναυάγιο για πολλά χρόνια. Το ακριβές βάθος και η θέση του δεν έχουν αποκαλυφθεί, αλλά λέγεται ότι βρίσκεται σε «βαθιά νερά», μεγάλο μέρος του θαμμένο στον αμμώδη βυθό της θάλασσας.

μέλη της ομάδας (από πίσω αριστερά) Andrew Donn, Kurt Mintell, Joe Mazraani, Tom Packer; και (μπροστά αριστερά) Οι Tim Whitehead, Eric Takakjian και Jennifer Sellitti, με φινιστρίνια που ανασύρθηκαν από το ναυάγιο (Ο Francois Merle, ο Rick Simon & Joe St Amand συμμετείχαν σε προηγούμενες αποστολές αναζήτησης) (Atlantic Wreck Salvage)

Σε μετάβαση

Le Lyonnais κατασκευάστηκε στην Αγγλία για την Compagnie Franco-Americaine το 1855, ένα έτος πριν από τη βύθισή της, από τους Laird & Sons of Birkenhead. Ήταν ένα από τα έξι πλοία που προορίζονταν να μεταφέρουν επιβάτες και ταχυδρομείο μέσω του Ατλαντικού – στην περίπτωσή της μεταξύ της Χάβρης και της Νέα Υόρκη.

Η ναυπηγική ήταν σε μεταβατικό στάδιο εκείνη την εποχή, και Le Lyonnais κατασκευάστηκε τόσο με πανιά όσο και με ατμομηχανή.

«Όντας ένα από τα πρώτα γαλλικά επιβατηγά ατμόπλοια που διέσχισαν τακτικά προγραμματισμένα δρομολόγια

τον Ατλαντικό και ένα πρώιμο μεταβατικό ατμόπλοιο κάνουν Le Lyonnais«Η ανακάλυψη είναι σημαντική», λέει ο Eric Takakjian, το μέλος της ομάδας καταδύσεων που εργαζόταν περισσότερο για την εύρεση του ναυαγίου.

«Οι μέθοδοι κατασκευής της σιδερένιας γάστρας αντιπροσώπευαν μερικά από τα παλαιότερα παραδείγματα αυτού του τύπου κατασκευής κύτους για ωκεανόπλοια που είναι γνωστό ότι υπάρχουν.

Χρωματισμένο Illustrated Times του Λονδίνου σχέδιο του Le Lyonnais βύθιση (συλλογή Jennifer Sellitti)

«Ομοίως, ο μηχανισμός πρόωσής της είναι μοναδικός στο ότι αντιπροσωπεύει ένα από τα πολλά σχέδια κινητήρων που δοκιμάστηκαν πριν δημιουργηθούν προηγούμενα σε μηχανήματα ατμοπλοϊκού ωκεανού.

"Le LyonnaisΟ οριζόντιος κινητήρας άμεσης δράσης προϋπήρχε των ανεστραμμένων σύνθετων κινητήρων, ο οποίος έγινε ο κανόνας λίγο αργότερα», λέει ο Takakjian.

Η βύθιση «χτυπήστε και τρέξτε».

Le Lyonnais ήταν στο πρώτο της ταξίδι επιστροφής στη Γαλλία, όταν στις 2 Νοεμβρίου 1856 συγκρούστηκε με το μπαρκ των ΗΠΑ Αδριατική, που έπλεε νότια από το Μέιν προς τη Τζόρτζια. Το πλοίο μετέφερε αρκετούς επιβάτες από εξέχοντες Νέα Υόρκη και οικογένειες της Βοστώνης.

Αδριατική ήταν κατεστραμμένο αλλά κατάφερε να φτάσει στο λιμάνι της Μασαχουσέτης για επισκευές. Ο καπετάνιος της το υπέθεσε αυτό Le Lyonnais ήταν άθικτη γιατί είχε διατηρήσει την πορεία της, και δεν ανέφερε το περιστατικό.

Ωστόσο, η μικρή τρύπα στη γάστρα του Le Lyonnais θα άφηνε τελικά αρκετό θαλασσινό νερό να κατακλύσει το πλοίο και βυθίστηκε μέρες αργότερα.

Ο Andrew Donn με το X-CCR ετοιμάζεται να βουτήξει το ναυάγιο, με τη βοήθεια του Joe Mazraani (Atlantic Wreck Salvage)

Οι περισσότεροι από τους επιβαίνοντες εικάζεται ότι είχαν χρόνο να ξεφύγουν με τις σωσίβιες λέμβους όταν τελικά το πλοίο κατέρρευσε, αλλά μόνο 18 άνθρωποι τελικά διασώθηκαν, αφού πέρασαν μια εβδομάδα στη θάλασσα. Η καταστροφή αναφέρεται στο μυθιστόρημα 20,000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα από τον Jules Verne.

Πιο έξω στη θάλασσα

Οι εταίροι του Atlantic Wreck Salvage, Jennifer Sellitti και Joe Mazraani, και οι δύο δικηγόροι ποινικής υπεράσπισης από το επάγγελμα, συνεργάζονταν με τον Takakjian από το 2016 για τον εντοπισμό του ναυαγίου, αφού τους κίνησε το ενδιαφέρον η ασυνήθιστη ιστορία της σύγκρουσης.

Παρά τις σύγχρονες αναφορές σε εφημερίδες που το δείχνουν Le Lyonnais είχαν τελικά κατέβει νοτιοανατολικά του Nantucket Shoals, οι ερευνητές του ναυαγίου ανακάλυψαν ότι οι λογαριασμοί των επιζώντων και τα δικαστικά έγγραφα τους οδηγούσαν όλο και περισσότερο στη θάλασσα, στις Georges Banks.

Το σημείο του ναυαγίου ήταν ένα από τα πολλά πιθανά σημάδια που σαρώθηκαν από μια ομάδα ανακάλυψης πριν από ένα χρόνο και οι δύτες επέστρεψαν αυτόν τον Αύγουστο για να τα ερευνήσουν.

Αυτός ο κύλινδρος κινητήρα ήταν το κλειδί για την αναγνώριση των συντριμμιών (Andrew Donn)

Εύρεση αντιστοιχιών

Οι Mazraani, Andrew Donn, Tom Packer και Tim Whitehead βούτηξαν το ναυάγιο 13 φορές για να κάνουν μετρήσεις, βίντεο και αποστακτήρες. Αφού εξέτασαν τα δεδομένα από την κορυφή, μπόρεσαν να κάνουν μια προκαταρκτική αναγνώριση με βάση το μέγεθος, τη θέση, την επένδυση, τις φινιστρίνιες και την ατμομηχανή του πλοίου.

«Μία από τις μεγάλες κυλινδροκεφαλές δείχνει οριζόντια και όχι πολύ ψηλά από την άμμο», είπε ο Mazraani. Αυτός και ο Packer μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν ότι είχε 145 εκατοστά - «το ακριβές μέγεθος για τους κυλίνδρους Le Lyonnais«κινητήρας».

Σε μια επόμενη κατάδυση εντόπισε επίσης ένα νεκρό μάτι ξυλείας, που χρησιμοποιήθηκε για ξάρτια και έδειξε ότι αυτό ήταν ένα πλοίο εξοπλισμένο τόσο για πανιά όσο και για ατμό. «Αυτές οι ενδείξεις, με την τοποθεσία, τα δεδομένα σόναρ και τις μετρήσεις ενίσχυσαν περαιτέρω ότι καταδυόμασταν στο χαμένο γαλλικό πλοίο».

Οι θαυμαστές του Joe Mazraani για να αποκαλύψουν το διατηρημένο νεκρό μάτι (Andrew Donn)

Σχέδια παρακολούθησης

Η ομάδα τώρα σχεδιάζει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην εξερεύνηση και την πλήρη τεκμηρίωση του ναυαγίου. «Θα επιστρέψουμε στο σημείο του ναυαγίου το συντομότερο δυνατόν», είπε η Τζένιφερ Σελίτι Divernet.

«Η αποστολή μας τον Αύγουστο του 2024 επικεντρώθηκε στον εντοπισμό του ναυαγίου. Οι επόμενες καταδύσεις θα επικεντρωθούν στη χαρτογράφηση και την τεκμηρίωση του χώρου του ναυαγίου, καθώς και στη διάσωση αντικειμένων.

«Ο Βόρειος Ατλαντικός είναι αφιλόξενος για ναυάγια. Οι καταιγίδες, τα ρεύματα και τα αλιευτικά εργαλεία μπορούν να θάψουν ναυάγια και να τα διαλύσουν. Αυτό καθιστά κρίσιμο να τεκμηριώσουμε και να διασώσουμε ό,τι μπορούμε πριν περάσει ακόμη περισσότερος χρόνος».

Atlantic Wreck Salvage έχουν ανακαλύψει μια σειρά από ναυάγια, μεταξύ των οποίων U-550, το τελευταίο γερμανικό U-boat του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου που είναι γνωστό ότι αναπαύεται σε καταδυόμενα νερά του Βόρειου Ατλαντικού.

Τον επόμενο Φεβρουάριο θα κυκλοφορήσει το βιβλίο του Sellitti με σκληρό εξώφυλλο The Adriatic Affair: A Maritime Hit-and-Run Off The Coast of Nantucket, τώρα επεκτείνεται για να περιλαμβάνει ένα κεφάλαιο που περιέχει μια λεπτομερή περιγραφή και φωτογραφίες του ίδιου του ναυαγίου.

