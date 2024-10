Ustica: Το καταδυτικό κόσμημα της Σικελίας

Η ΠΕΝΕΛΟΠΗ ΓΚΡΑΝΙΚΟΜΕ γνώριζε τη Σικελία αλλά δεν είχε δοκιμάσει ποτέ τις καταδύσεις της – ένα ταξίδι στο μικρό νησί στη βόρεια ακτή της έδωσε την ευκαιρία να ανακαλύψει γιατί είχε τόσο υψηλή βαθμολογία

Το νησί Ustica μπορεί να μην είναι γνωστό στους βρετανούς δύτες, αλλά η κατάδυση στα νερά του πρόσφατα ήταν σαν να ανακάλυψε ένα άγνωστο κόσμημα, ένα θαλασσινό τοπίο από αστραφτερό μπλε τοπάζι συνοδευόμενο από δραματική τοπογραφία, σπήλαια, κολυμβήσεις και άφθονα ψάρια – αποτέλεσμα Η ηφαιστειακή κληρονομιά της Ustica και το καθεστώς της ως το πρώτο προστατευόμενο θαλάσσιο καταφύγιο της Ιταλίας από το 1986.

Άφιξη στο λιμάνι (Penelope Granycome)

Ως λάτρης της Σικελίας, είχα παρατηρήσει συχνά το νησί κατά την κάθοδο στο Παλέρμο, και χάρηκα όταν διάβασα για τη βιοποικιλότητά του και τις δυνατότητες κατάδυσης που παρείχε. Η Σικελία προσφέρει προκλητικά ναυάγια, σπηλιές και υποβρύχια ερείπια και η Ustica, με τη γοητεία, την ευκολία και τη ζεστή φιλοξενία της, φαινόταν το τέλειο μέρος για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του υποβρύχιου κόσμου της.

Flight time from London to Palermo is just under three hours, followed by a 90-minute hydrofoil crossing from its port with Liberty Lines, with only 5 euros extra charged for a large dive-τσάντα.

Στο γραφικό σημείο αποβίβασης με συνάντησαν η Claire, μια από τις ιδιοκτήτριες του Orca Diving Ustica, ενός κέντρου καταδύσεων PADI 5*, και ο Salvo, ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου Sogni Nel Blu όπου επρόκειτο να μείνω.

Απαλές πτήσεις με σκαλοπάτια στην πόλη… (Penelope Granycome)

…οδηγώντας προς το καταδυτικό κέντρο (Penelope Granycome)

Μετά από ένα γρήγορο check-in, ήταν σε μικρή απόσταση με τα πόδια από ένα από τα πολλά όμορφα σκαλοπάτια προς το καταδυτικό κέντρο για εισαγωγή και προετοιμασία εξοπλισμού. Ο συνιδιοκτήτης Davide μου μίλησε για τη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή (MPA) του νησιού, η οποία καλύπτει περίπου 15 χιλιόμετρα ακτογραμμής και χωρίζεται σε τρεις ζώνες.

Η σχετικά μικρή Ζώνη Α των 60 εκταρίων είναι η απαγορευμένη ζώνη, ενώ οι Ζώνες Β και Γ, που καλύπτουν περίπου 8,000 εκτάρια η καθεμία, αποτελούν μια γενική και μερική αποθεματική περιοχή αντίστοιχα.

Το να περιγράψεις τη μοναδική μικροσκοπική πόλη ως γοητευτική είναι κάτι υποτιμητικό. Τα περισσότερα από τα εστιατόρια απέχουν λίγα λεπτά από το ξενοδοχείο και ορίστηκαν μονοπάτια για να εξερευνήσετε ολόκληρο το νησί.

Ομαδοποιήθηκαν για να βουτήξουν

Το επόμενο πρωί, αφού ξύπνησα με μια εντυπωσιακή θέα στο λιμάνι και έναν υπέροχο καφέ και κρουασάν στο καφέ Salvo's, συνάντησα τους οδηγούς και άλλους δύτες στο Orca. Όλοι ομαδοποιήθηκαν για καταδύσεις 8 π.μ. και 11 π.μ. με τους οδηγούς τους, οι γλώσσες που καλύπτονταν ήταν τα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Προετοιμασία για κατάδυση (Penelope Granycome)

The organisation was seamless, including your own cup back at base for water before and between dives, and delicious snacks. Our gear and wetsuits had been taken down to the RIBs, a short walk away, so the only job was to connect the BC and ρυθμ to the 15-litre steel tank (12-litre units are also available).

Περάσαμε σε νερό 29°C και κρυστάλλινη ορατότητα και αυτή η πρώτη βουτιά στο Punta Galera δεν απογοήτευσε.

Η Ustica δημιουργήθηκε πριν από ένα εκατομμύριο χρόνια από συνεχείς υποβρύχιες εκρήξεις και μια συνεχή σειρά διεργασιών (συμπεριλαμβανομένης μιας τελευταίας μεγάλης έκρηξης πριν από 130,000 χρόνια καθώς και βύθισης από ένα πολικό τήγμα) που έχουν διαμορφώσει την τοπογραφία.

Ο βασαλτικός ομοιόμορφος βράχος που σχηματίζεται από τη γρήγορη ψύξη λάβας είναι ένα χαρακτηριστικό και κολυμπήσαμε έξω και πίσω κατά μήκος μιας ζώνης βράχου για να είμαστε ευλογημένοι με το θέαμα του barracuda, του amberjack, ενός moray και ενός αξιοσημείωτου Απλυσηίδα θαλάσσιος λαγός, ένας γιγάντιος θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκος που πετά με χάρη μέσα στο νερό και πήρε το όνομά του από τους χαριτωμένους ρινοφόρους του που μοιάζουν με αυτιά λαγουδάκι.

Barracuda (Fanny Floirat-Lohyer)

Επίσης συναρπαστικές είναι οι συνήθειες ζευγαρώματος των θαλάσσιων λαγών – όντας ερμαφρόδιτοι, ζευγαρώνουν σε μια μεγάλη γραμμή ή ομάδα. Ο Davide ανέφερε τη δεισιδαιμονία των παλιών ψαράδων της Μεσογείου ότι η κατά λάθος επαφή με έναν θαλάσσιο λαγό οδηγεί σε φαλάκρα. Η λατινική ονομασία του Aplysia depilans ποικιλία σημαίνει αποτριχωτικό θαλάσσιο λαγό.

Μετά από μια γρήγορη αλλαγή δεξαμενής και μεσοδιάστημα επιφάνειας με άφθονο νερό, παγωμένο τσάι και σνακ, κατευθυνθήκαμε προς τα βόρεια του νησιού και την τοποθεσία Secca della Colombara, που θα μπορούσε κάλλιστα να μεταφραστεί από τη Σικελία ως «ρηχά των περιστεριών», όπου το τα κύματα πέφτουν πάνω από το κοπάδι του Dove Rock.

Κάτω από τον φάρο στο Punta Cavazzi (Fanny Floirat-Lohyer)

Πτώση σε μια κορυφή και κάτω από έναν κεκλιμένο τοίχο στα 30 μέτρα οδήγησε στο ναυάγιο Ustica, μια δραματική θέα ενός εμπορικού πλοίου που βυθίστηκε το 2005 αφού χτύπησε στο κοπάδι. Ξαπλωμένο στο πλάι, παρείχε ένα σκηνικό σε μερικά τεράστια ψάρια που περιελάμβαναν και μια σφυρίδα και μια εμφιαλωμένη σφυρίδα. Ο Davide εντόπισε επίσης μια γυμνοσάλιαγκα ομπρέλα και έναν σκορπιό εκεί.

Θεαματικά Αστροειδής Τα πορτοκαλί κοράλλια ξεχώριζαν με το μπλε, και ολόκληρη η τοποθεσία αποδείχτηκε καταφύγιο για παρατηρητές ειδών.

Μετά από ένα τόσο υπέροχο πρωινό και δύο αρκετά βαθιές βουτιές ήρθε η ώρα για έναν υπνάκο, μετά για καφέ και γλυκά της Σικελίας στην πλατεία, και αργότερα ενώθηκα με όλους τους άλλους δύτες και οδηγούς για το ηλιοβασίλεμα aperitivo.

Κόκκινες γοργόνες

Μια νέα μέρα έφερε μια πρόωρη κατάδυση στο Punta dell'Arpa στα νότια του νησιού. Ήταν μια όμορφη τοποθεσία, που πρόσφερε την ευκαιρία να πιάσετε λίγο βάθος και να δείτε τους γοργόνους περίπου στα 34 μέτρα.

Οι κόκκινες γοργόνες που κάλυπταν ογκόλιθους και κολυμπούσαν μέσα από πετρώδεις κοραλλιογενείς μανδρεπόρους ήταν μια απόλαυση. Η Orca παίρνει εδώ φοιτητές AOWD και Deep Specialty για το απάνεμο βάθος και το πανέμορφο τοπίο.

Cratena peregrina nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Ακολουθούσε η Sutta a Za Lisa, μια παιδική χαρά με τούνελ και σφιχτές κολυμβητικές διαδρομές, μια από αυτές στα 27 μέτρα. Το να είσαι άνετος είναι ζωτικής σημασίας, γιατί μόλις φύγεις από ένα, μπαίνεις άλλο.

Ο οδηγός μας Άλεξ μας οδήγησε σε πολλές διαδρομές κολύμβησης πριν ανέβουμε σε ένα φαράγγι. Ολόκληρη η τοποθεσία είναι πλούσια σε βιοποικιλότητα, με ένα σπήλαιο που περιέχει μαδρεπόρους και α Πετροσία σφουγγάρι που σκουραίνει με την έκθεση στον ήλιο. Αστακός με παντόφλες και σμέρνες βρίσκονταν όλα εκεί, και είδαμε άλλη μια τεράστια σφυρίδα.

Βραχώδης υποβρύχια τοπογραφία (Fanny Floirat-Lohyer)

Τελευταία μέρα

Η τελευταία μέρα ήταν τόσο ξεχωριστή, και ένα κιλό έπεσε για να τελειοποιήσω την άνωση μου για μια θεϊκή πρόωρη κατάδυση στο Grotta della Pastizza, το όνομά του προέρχεται από τον βράχο σε σχήμα ζαχαροπλαστικής στην επιφάνεια.

Αυτή η κατάδυση ήταν αρχικά μέσα από τρεις από τις τέσσερις ρηχές σπηλιές, που βγήκαν στην επιφάνεια σε μία στην οποία έτρεχε φως. Διακοσμημένο με ένα άγαλμα του πολιούχου του νησιού, San Bartolicchio, η ηρεμία του θαλάμου μας κρατούσε με σιωπηλό δέος.

Κατόπιν ρίξαμε έναν τοίχο πλούσιο σε ζωή και μια άλλη μεγάλη καφέ σφυρίδα σε περίπου 25 μέτρα. Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιείται επίσης για νυχτερινές καταδύσεις για να δείτε τα χέλια και τα καρκινοειδή του καθώς και τους θαλάσσιους λαγούς, σουπιές, χταπόδια και γυμνά.

Felimida krohno nudibranch (Fanny Floirat-Lohyer)

Τελευταίο, αλλά σίγουρα όχι λιγότερο σημαντικό, ήταν μια συναρπαστική βόλτα με το RIB στην πιο διάσημη τοποθεσία της Ustica, το Scoglio del Medico ή το Rock of the Doctor.

Για να τα καλύψει όλα θα χρειαζόταν αρκετές βουτιές. Κατεβήκαμε σε ένα σπήλαιο γνωστό ως Grotta della Balena, επειδή ένα άνοιγμα μοιάζει με στόμα φάλαινας, και μόλις μπήκαμε μέσα μπήκαμε σε ένα μικρότερο σπήλαιο για να δούμε τέσσερις σφυρίδες παραταγμένες σαν επιτροπή υποδοχής.

Μια σειρά από σφυρίδα (Fanny Floirat-Lohyer)

Αυτό ήταν ένα άλλο καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή, συμπεριλαμβανομένων των καβουριών, των σκορπιών και των γυμνιστών, με πολλά να βρείτε αν έχετε χρόνο.

Αφού πέτυχε ένα τούνελ σε περίπου 30 μέτρα, έφτασε στο μπλε για μια μαγική παράσταση ψαριών στην κορυφή, λαμπερή με μπαρακούδα, κεχριμπάρι, ριγωτή σφυρίδα και θαλάσσιους λαγούς.

Η Πηνελόπη με το πλήρωμα της Orca Diving Ustica

Αυτές οι έξι καταδύσεις, που οφείλουν το μεγαλείο τους στην προστασία που παρέχει το καταφύγιο και η ηφαιστειακή κληρονομιά της Ustica, θα μείνουν πάντα μαζί μου. Μετά από αποχαιρετισμούς, επέστρεψε στο Παλέρμο, με εκείνη τη μετά την κατάδυση χαρά που δεν χρειάζεται εξηγήσεις σε άλλους δύτες.

ΦΑΚΕΛΟΣ Τιμές σε Orca Diving Ustica start at 50 euros per dive, scaling down for dive packages. PADI courses from DSD to divemaster and equipment rental are available. Η Sogni Nel Blu Το ξενοδοχείο προσφέρει δωμάτια από 2 έως 30 διανυκτερεύσεις – η διαμονή δύο διανυκτερεύσεων κοστίζει από 160 ευρώ ανά δωμάτιο (δύο μοιράζονται) συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς από και προς το λιμάνι. Οι πτήσεις προς το Παλέρμο είναι διαθέσιμες από τα περισσότερα αεροδρόμια του Λονδίνου και διαρκούν λιγότερο από τρεις ώρες, από 56 £ μετ' επιστροφής (Ryanair). Liberty Lines εκτελεί ιπτάμενο δελφίνι από το λιμάνι του Παλέρμο μέχρι την Ούστικα από 24-37 ευρώ ανά διέλευση.

Επίσης στο Divernet: ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΤΗΣ ΙΤΑΛΙΑΣ – ΜΙΑ ΒΟΥΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤΗΝ ΑΚΤΗ ΤΣΙΛΕΝΤΟ, ΜΕΓΑΛΕΣ ΑΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΓΙΓΑΝΤΕΣ ΤΩΝ ΑΘΑΝΤΩΝ ΜΕΤ

,