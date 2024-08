Πάρκο δελφινιών της Μάλτας: είναι ζωολογικός κήπος ή τσίρκο; 

Ένα κενό στη νομοθεσία της Μάλτας για την καλή διαβίωση των ζώων, ηλικίας 10 ετών, εξηγεί γιατί το μοναδικό δελφινάριο στον δημοφιλή προορισμό για καταδύσεις στη Μεσόγειο εξακολουθεί να επιτρέπεται να χρεώνει τους επισκέπτες για να δουν αιχμάλωτα δελφίνια να εκτελούν γι' αυτούς.

Είναι το ίδιο το γεγονός ότι το θαλάσσιο πάρκο Mediterraneo είναι εγγεγραμμένος ως ζωολογικός κήπος που του επέτρεψε να συνεχίσει τις δραστηριότητές του ενόψει των συνεχιζόμενων διαμαρτυριών από τους ακτιβιστές για την καλή διαβίωση των ζώων – και ίσως εξηγεί γιατί οι αρχές είναι κλειστά όταν προσεγγίζονται για σχόλια από αυτούς τους αγωνιστές και Divernet.

Τα ρινοδέλφινα στο Mediterraneo, το εμπορικό όνομα της Marineland Ltd στη βορειοανατολική ακτή της Μάλτας, βρίσκονται εκεί για περισσότερα από 20 χρόνια για να εμφανιστούν και να αλληλεπιδράσουν με το κοινό.

Δελφίνι που παίζει στο θαλάσσιο πάρκο της Μάλτας (Marine Connection)

Πριν από δύο χρόνια, οι θάνατοι των τριών θηλυκών δελφινιών του πάρκου ήρθαν στο φως από τους συνεργαζόμενους οργανισμούς Marine Connection, Animal Liberation Μάλτα και Dolphin Project.

Η Mediterraneo κατηγόρησε τα θύματα σε έναν εργολάβο καταδύσεων που άφησε μια θήκη βαρών με μόλυβδο στην πισίνα των δελφινιών, με αποτέλεσμα μέσα σε ένα μήνα να θανάτους από δηλητηρίαση, όπως αναφέρεται Divernet.

Τα πέντε αρσενικά δελφίνια του πάρκου είχαν επιβιώσει, μετά από περίπου τρεις μήνες θεραπείας. Ο μεγαλύτερος, ο Sol, είχε πιαστεί στην Κούβα το 2000, και οι άλλοι γεννήθηκαν στο πάρκο – οι δύο γιοι του Sol, Rohan (5) και Luqa (4), και Ninu (14) και Cha (13).

«Μετακόμισε στην Ισπανία»

Οι ακτιβιστές τότε είπαν ότι το δελφινάριο απέτυχε να ενημερώσει το κοινό για τους θανάτους και δεν είχε δώσει την εξήγηση για τα βάρη του μολύβδου παρά μόνο ένα χρόνο αργότερα, αφού το προσωπικό είπε σε έναν ερωτώμενο επισκέπτη ότι τα θηλυκά είχαν μεταφερθεί στην Ισπανία. ο ισχυρισμός αποκαλύφθηκε ως αναληθής.

Αυτό το καλοκαίρι, ανησυχώντας ότι τα υπόλοιπα πέντε αρσενικά δελφίνια μπορεί να υποφέρουν από τη ζωή σε πισίνες που λέγεται ότι «έχουν επιδεινωθεί σοβαρά» αφού κατακλύζονταν από φύκια, η οργάνωση Marine Connection με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο επικοινώνησε με την επίτροπο για την καλή διαβίωση των ζώων της Μάλτας Alison Bezzina.

Θαλάσσια Σύνδεση δημιουργήθηκε από τη Liz Sandeman και τη Margaux Dodds πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, μετά την επιτυχία τους στην εκστρατεία για το κλείσιμο των τελευταίων εναπομεινάντων δελφιναριών του Ηνωμένου Βασιλείου. Κάλεσαν τον Bezzina να υποκινήσει επειγόντως τακτικές ανεξάρτητες δοκιμές του νερού στις πισίνες από το Τμήμα Κτηνιατρικών Κανονισμών (VRD) της Μάλτας.

Οι συνθήκες διαβίωσης στις πισίνες των δελφινιών έχουν επιδεινωθεί (πάνω και κάτω από), λένε οι καμπάνιες (Marine Connection)

«Θεωρούμε επίσης ότι καθώς το Mediterraneo λειτουργεί επί του παρόντος με άδεια ζωολογικού κήπου, αυτή θα πρέπει να επανεξεταστεί και υπό τις περιστάσεις να ανακληθεί», είπε ο Dodds στην Bezzina.

«Αυτά τα δελφίνια χρησιμοποιούνται σε παραστάσεις και δημόσιες συνεδρίες αλληλεπίδρασης. Αυτό το γεγονός από μόνο του έρχεται σε αντίθεση με τον σκοπό ενός ζωολογικού κήπου, δεν χρησιμοποιούνται για καμία προσπάθεια διατήρησης και, ως εκ τούτου, η ισχύς της άδειας είναι αμφισβητήσιμη».

Ορισμός τσίρκου

At first sight such circus-style shows might appear to place the park in breach of both its current licence as a zoo and Maltese law. Under the 2014 Animal Welfare Act, facilities in which animals are used for “performances, exhibitions, shows or for the εκπαίδευση thereof in circuses” can have their licence revoked, premises closed and animals relocated.

Αυτή η νομοθεσία ορίζει το τσίρκο ως «κάθε έκθεση που διοργανώνεται από εκθέτες με σκοπό το κέρδος και προβάλλεται από το κοινό για ψυχαγωγία που προσφέρει διασκέδαση και επίδειξη, και όπου τα ζώα αναγκάζονται να κάνουν κόλπα ή ελιγμούς, που δεν αντικατοπτρίζουν τη φυσική τους συμπεριφορά ή δεν προσφέρουν οποιαδήποτε εκπαιδευτική αξία».

Ωστόσο, μια εξαίρεση (31Ε) αναφέρει ότι οι όροι «δεν ισχύουν για τους ζωολογικούς κήπους που έχουν άδεια βάσει του παρόντος νόμου, με την αιτιολογία ότι η εξαίρεση δεν θέτει σε κίνδυνο τους στόχους των διατάξεων του παρόντος νόμου».

Τον Ιούνιο η Bezzina είπε στο Marine Connection ότι βρισκόταν σε επαφή με τη VRD για να διευκρινίσει τις λεπτομέρειες των επιθεωρήσεών της στο Mediterraneo, αλλά η οργάνωση λέει ότι, παρά τις συνεχείς εκκλήσεις για σχόλια, ο επίτροπος δεν έχει δώσει περισσότερες λεπτομέρειες από τότε.

Divernet επικοινώνησε επίσης με την Bezzina για διευκρίνιση της κατάστασης, αλλά απάντησε μόνο ότι η αδειοδότηση και η ρύθμιση οντοτήτων όπως το Mediterraneo ήταν ευθύνη του VRD, παραπέμποντας την έρευνα στον κτηνιατρικό αξιωματικό της διεύθυνσης Dr Duncan Chetcuti Ganado. Δεν έχει απαντήσει σε ερωτήματα.

«Ανάλυση εάν χρειάζεται»

Θαλάσσιο πάρκο Mediterraneo, ωστόσο, ήταν πιο προσεχής. «Οι δεξαμενές μας αναλύονται καθημερινά σε φυσικές και χημικές παραμέτρους», είπε ο διευθυντής Pietro Pecchioni. Divernet.

«Μία φορά το μήνα γίνεται μικροβιολογική ανάλυση από εξωτερικό (τρίτο) εργαστήριο. Όλες οι παράμετροι είναι σύμφωνες με τα πρότυπα και τις οδηγίες. Η κυβέρνηση είναι σε επαφή μαζί μας για οποιαδήποτε περαιτέρω επιθεώρηση και ανάλυση εάν χρειαστεί».

Ερωτηθείς σχετικά με τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία για την καλή διαβίωση των ζώων, ο Pecchioni είπε: «Θα σας προσκαλέσω να διαβάσετε με προσοχή τον ίδιο νόμο. Το ίδρυμά μας είναι ένας διαπιστευμένος ζωολογικός κήπος».

Το πάρκο έχει δηλώσει προηγουμένως ότι μια ομάδα δυτών χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό των πισινών και τη διαχείριση της ανάπτυξης φυκιών και, ενώ η ανάπτυξη μπορεί να φαίνεται αντιαισθητική, λέγεται ότι δεν είναι επιβλαβής για τα δελφίνια.

Δελφίνια στην πισίνα τους στο Mediterraneo Marine Park (Marine Connection)

«Έχουν προφανώς διεξαχθεί δοκιμές νερού, αλλά αυτό είναι το ίδιο το πάρκο που ρυθμίζει, όπως γίνεται από το προσωπικό εκεί», λέει ο Sandeman. «Γιατί δεν θα δημοσιεύσουν τα αποτελέσματα αυτών των δοκιμών ή δεν θα επιτρέψουν την ανεξάρτητη επιθεώρηση της εγκατάστασης και των δελφινιών τους;»

«Αποστολή μας είναι να υποστηρίξουμε τη διατήρηση της θαλάσσιας ζωής και να μεταδώσουμε πολύτιμες γνώσεις στο κοινό σχετικά με την κρίσιμη σημασία της διατήρησης των ωκεανών μας και των υπέροχων πλασμάτων που τους κατοικούν», ισχυρίζεται το Mediterraneo Marine Park.

Με τη σειρά της, η Marine Connection αναφέρει στον ιστότοπό της: «Το γεγονός ότι το Mediterraneo Marine Park συνεχίζει να λειτουργεί υποδηλώνει ότι οι αρχές κλείνουν τα μάτια σε αυτά τα ζητήματα καλής διαβίωσης των ζώων, τα οποία δεν μπορούμε να ανεχθούμε».

