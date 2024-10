Κράτηση τώρα: 6 ακόμη καταδυτικά ταξίδια που πρέπει να λάβετε υπόψη

'Απόλυτη' σόλο γυναικεία απόδραση

Με τα 270 δωμάτιά του, το Kandima Maldives είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιωτικά θέρετρα στις Μαλδίβες, μια τοποθεσία «δραστήριου τρόπου ζωής» που προσφέρει μεγάλη ποικιλία από αξιοθέατα, συμπεριλαμβανομένης της κατάδυσης, αλλά μεταξύ των ισχυρισμών της είναι ότι είναι το «απόλυτο σόλο νησί». απόδραση για γυναίκες ταξιδιώτες».

Το θέρετρο Kandima στις Μαλδίβες

Όταν δεν κάνετε κατάδυση, το Kandima υπόσχεται χαλάρωση, ολιστικές θεραπείες σπα, συνεδρίες γιόγκα, κολύμβηση με αναπνευστήρα, αλεξίπτωτο ιστιοπλοΐας, τζετ σκι, ψάρεμα, προστασία των κοραλλιών, μαθήματα τέχνης και κρουαζιέρες στο ηλιοβασίλεμα, καθώς και πιο ενεργητικές δραστηριότητες όπως windsurfing, καγιάκ, τένις και βόλεϊ, όχι να αναφέρουμε «10 μοναδικές επιλογές για φαγητό».

«Για τους μεμονωμένους ταξιδιώτες, ειδικά τις γυναίκες, η ασφάλεια είναι κορυφαία προτεραιότητα», λέει. Στο μπροστινό μέρος της κατάδυσης, οι επισκέπτες θα βρουν όχι μόνο το καταδυτικό κέντρο Aquaholics, αλλά και έναν ειδικό υπεύθυνο ασφαλείας κατάδυσης και έναν επιτόπιο θάλαμο αποσυμπίεσης.​

Εξερευνώντας τον ύφαλο

Μια διαμονή επτά διανυκτερεύσεων τον Νοέμβριο για μονόκλινο σε παραθαλάσσια βίλα με θέα στη λιμνοθάλασσα και άμεση πρόσβαση στην παραλία κοστίζει από 575 $ ΗΠΑ (440 £) τη βραδιά με πλήρη διατροφή, συμπεριλαμβανομένης της πίστωσης για θέρετρο 100 $. Χρήση εξοπλισμού θαλάσσιων σπορ μία φορά την ημέρα, έκπτωση 20% στο a la carte Προσφέρονται επίσης εστιατόρια, δείπνο τριών πιάτων στο Flames Grill και φωτογράφηση 30 λεπτών.

Υπάρχουν επίσης ορισμένες προσφορές σε πολλές καταδύσεις: 6-11 κοστίζουν 60 $ το καθένα και 12 ή περισσότερα $55, αν και πρέπει να προσθέσετε ένα τέλος ενοικίασης σκαφών 15 $ για μία και 25 $ για δύο - όλες οι τιμές Aquaholics μπορούν να βρεθούν εδώ.

Καντίμα Μαλδίβες Επίσης έχει προσφορά κράτησης τελευταίας στιγμής με έκπτωση έως και 40% για διαμονή πριν από τις 23 Δεκεμβρίου, εάν η κράτηση γίνει πριν από τα τέλη Οκτωβρίου.

Οδηγήστε, βουτήξτε και εξοικονομήστε £400 στο Bonaire

Γαλλικό αγγελόψαρο

Αν σας αρέσει η διαμονή στα γνωστά Buddy Dive Resort στο Bonaire αυτόν τον Νοέμβριο, Dive Worldwide προσφέρει εξοικονόμηση 400 £ ανά ζευγάρι την εβδομάδα.

Το πακέτο περιλαμβάνει πρόβλεψη για το στυλ καταδύσεων «drive-and-dive» που έκανε τον Bonaire διάσημο, με ενοικίαση αυτοκινήτου και τανκς που παρέχονται για να επιτρέψουν απεριόριστη κατάδυση στην ξηρά πάνω και κάτω στη δυτική ακτή του νησιού, με επιλογή έως και 60 σήμανση καταδύσεις. Περιλαμβάνονται επίσης έξι καταδύσεις με σκάφος.

Ολόκληρη η ακτογραμμή είναι ένα καθορισμένο θαλάσσιο πάρκο και περισσότερα από 470 είδη ψαριών έχουν καταγραφεί εκεί, μαζί με γερακοχελώνες, γιγάντια βατράχια, κηλιδωτούς αετούς και ιππόκαμπους.

Ο κροσσός ύφαλος απέχει μόλις 10 μέτρα από την ακτή, η μέση θερμοκρασία του νερού είναι περίπου 29°C, η ορατότητα συχνά ξεπερνά τα 30 μέτρα και, κοντά στην ηπειρωτική χώρα της Νότιας Αμερικής, το Bonaire βρίσκεται πολύ νότια της ζώνης του τυφώνα.

Καταδύσεις στην ακτή στο Bonaire

Το θέρετρο, το οποίο προσφέρει ανεπίσημα και χαλαρά καταλύματα σε στιλ διαμερισμάτων, έχει επίσης τον δικό του ύφαλο. Εκτός από το PADI 5* Buddy Dive Center του ξενοδοχείου, υπάρχει πισίνα, παιδική λέσχη Buddy Rangers και διάφορα εστιατόρια.

Η τιμή της ειδικής προσφοράς από 2,595 £ περιλαμβάνει πτήσεις μετ' επιστροφής από το Ηνωμένο Βασίλειο, μεταφορές, διαμονή επτά διανυκτερεύσεων (δύο μοιράζονται), ενοικίαση αυτοκινήτου, έξι καταδύσεις με σκάφη και συνεισφορά ταμείου προστασίας.

Μεγαλύτερη διαδρομή για το Mexico Liveaboards

Mexico Liveaboards παίρνει ένα νέο σκάφος, Quino Del Mar, που θα αντικαταστήσει Quino Del Guardian όταν κυκλοφορήσει τον ερχόμενο Ιούλιο. Ο αερομεταφορέας κάνει ήδη κρατήσεις για ταξίδια στο Socorro και στη Θάλασσα του Cortez.

Το ατσάλινο κύτος Quino Del Mar είναι μεγαλύτερο από τον προκάτοχό του στα 36 μέτρα με δοκό 8 μέτρων και επίσης μεγαλύτερο από το άλλο σκάφος του στόλου, Rocio del Mar, με τον χειριστή να υπόσχεται περισσότερο χώρο, σταθερότητα και άνεση σε ό,τι μπορεί να είναι μεγάλες διαβάσεις στον Ειρηνικό.

Ακόμα υπό κατασκευή: Quino Del Mar (Mexico Liveaboards)

Διαθέτει 10 διπλά en suite cabins, two at lower and eight at upper deck level. The main deck has a large salon, υπολογιστή-station, dining-room and kitchen, while the dive-deck includes a fully equipped camera table; there is also a shaded sun-deck. There is air-conditioning throughout, and diving is from two 8m Achilles inflatable pangas.

A 10-day trip to Socorro is priced from ​​US $4,195 (£3,200); eight days to the Midriff islands in the Sea of Cortez from $3,095 (£2,360); 13 days exploring Baja Καλιφόρνια from $4,895 (£3,730) and an eight-day southern safari of the Sea of Cortez from $2,500 (£1,900).

Το καλοκαίρι συνεχίζεται στην Ισπανία

Les Illes dive-boat

Μην εγκαταλείπετε ακόμα το καλοκαίρι στην Ευρώπη – μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου η θερμοκρασία του νερού είναι ιδανική για να εξερευνήσετε τον βυθό της Costa del Montgrí, το φυσικό πάρκο των Νήσων Μήδων, λέει Hotel & Diving Les Illes στο L'Estartit, στις ακτές της Μεσογείου της Ισπανίας.

Το κέντρο καταδύσεων Les Illes ιδρύθηκε το 1985 και χρειάζεται μόνο 10 λεπτά για να φτάσει το καταδυτικό του σκάφος στο προστατευμένο θαλάσσιο καταφύγιο, όπου μπορείτε να βουτήξετε στα λιβάδια της ποσειδωνίας και να δείτε πολλά εντυπωσιακά είδη ψαριών, άμισχα και καρκινοειδή.

Μια οκτώ ημέρες και επτά διανυκτερεύσεις με πλήρη διατροφή με 12 καταδύσεις με σκάφος κοστίζει από 774 ευρώ (650 £) και οικονομικές πτήσεις είναι διαθέσιμες στη Χιρόνα από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το liveaboard της Infiniti έχει συνδεθεί με την Atlantis Philippines

Το Atlantis Philippines, το οποίο λειτουργεί θέρετρα στο Dumaguete και στο Puerto Galera και έχει εδώ και καιρό το δικό του liveaboard, το 32μ. Ατλαντίς Αζόρες, έχει πλέον δημιουργήσει μια εταιρική σχέση με αυτό που περιγράφει ως ένα άλλο «αληθινό σκάφος του bluewater», το Infiniti liveaboard.

Λέει ότι μετά από χρόνια σκέψης Infiniti αποδείχθηκε ένα από τα λίγα πλοία που πληρούν τα αυστηρά πρότυπα ποιότητας των υπηρεσιών και αξίας για τους επισκέπτες. «Δεν είναι το τυπικό σκάφος διάσωσης ή το ξύλινο παράκτιο σκάφος που πωλείται συνήθως ως καταδυτικά σκάφη στις Φιλιππίνες», είναι η σκληρή ετυμηγορία του.

Infiniti κατασκευάστηκε «από δύτες για δύτες» στην Ταϊλάνδη το 2013 και είναι ένα σκάφος από ατσάλι μήκους 39 μέτρων με τέσσερα καταστρώματα και 11 καμπίνες. Διαθέτει επίσης δύο RIB 5m. Η κίνηση έχει υπερδιπλασιάσει τη χωρητικότητα του Atlantis, αναφέρει η λειτουργία, και ίσως χρειαστεί να μπείτε γρήγορα, επειδή αναφέρει ότι έχει ήδη κρατηθεί σταθερά για το 2026.

Το Atlantis προσφέρει επίσης για άλλη μια φορά στις οικογένειες καταδύσεων τις «Kids Dive Free» εβδομάδες, όπου οι ενήλικες μπορούν να βουτήξουν με τους απογόνους τους κάτω των 18 ετών χωρίς επιπλέον χρέωση – δηλαδή: κάποιος πληρώνει, κάποιος πηγαίνει δωρεάν, ώστε τα παιδιά να μπορούν να μείνουν, να φάνε και να βουτήξουν για δωρεάν κατά τη διάρκεια αυτών των ειδικών εβδομάδων.

Προχωρεί και παραπέρα, με τα μεγαλύτερα μέλη της οικογένειας ηλικίας 18-30 ετών να πληρούν τις προϋποθέσεις για τιμές δυτών ή μη δυτών μισής τιμής, και οι τελευταίοι πρόσφεραν δωρεάν δοκιμή Scuba. Οι οικογένειες με περισσότερα από δύο παιδιά λαμβάνουν επίσης 50% έκπτωση στις καταδύσεις τους. Σημειώστε ότι η Atlantis δεν παρέχει υπηρεσίες φύλαξης παιδιών.

Οι επόμενες εβδομάδες KDF στο Puerto Galera είναι 21 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου και στο Dumaguete 30 Νοεμβρίου έως 8 Δεκεμβρίου και 14 Δεκεμβρίου έως 11 Ιανουαρίου. Το επόμενο έτος και τα δύο θέρετρα θα λειτουργήσουν τις ειδικές εβδομάδες από 1 έως 12 Ιουλίου και 23 Αυγούστου έως 6 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στα γιγάντια μαντάτα

Manta Expeditions κάνει κρατήσεις για ένα ταξίδι κατάδυσης στο Εκουαδόρ το επόμενο έτος. Η χώρα της Νότιας Αμερικής έχει τη μεγαλύτερη καταγεγραμμένη ωκεάνια ακτίνα μάντα στον κόσμο (Mobula birostriιθ) πληθυσμό και βρίσκεται στη διαδρομή μετανάστευσης της καμπούρας, με 400-2,000 από τις φάλαινες να φτάνουν για να γεννήσουν και να ζευγαρώσουν γύρω στο χρόνο της αποστολής.

Η βάση είναι το Isla de la Plata στα ανοικτά του Manabi, μέρος του Εθνικού Πάρκου Machalilla, και το ταξίδι των εννέα διανυκτερεύσεων διαρκεί από τις 15 έως τις 24 Αυγούστου 2025. Αυτή τη στιγμή επισκέπτονται ωκεάνια μαντάτα σε τέτοιους αριθμούς που μπορούν να καταγραφούν 30-40 άτομα κατά τη διάρκεια ενός ημερήσια κατάδυση. Δεν είναι μόνο οι αριθμοί που είναι μεγάλοι – το ίδιο και οι μεμονωμένες ακτίνες.

Manta birostris (Proyecto Mantas Ecuador)

Οι χώροι καταδύσεων φιλοξενούν επίσης μεγάλο πληθυσμό πράσινων χελωνών, ψαριών υφάλου, σμέρνες, ασυνήθιστα μεγάλες ακτίνες τσιμπήματος και περιστασιακά ηλιόψαρα.

Υποσχέθηκε στους επισκέπτες την ευκαιρία να βιώσουν και να συμμετάσχουν σε έρευνα αιχμής για τη διατήρηση της προστασίας για την προστασία των ακτίνων, συνεργαζόμενοι με φιλανθρωπικές οργανώσεις που εδρεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο Manta Trust και συνδεδεμένοι επιστήμονες του Projeto Mantas Ecuador. Θα αναπτύξουν ετικέτες, θα συλλέγουν δείγματα βιοψίας και θα φωτογραφίζουν εικόνες αναγνώρισης.

Η διαμονή είναι στο ξενοδοχείο Victor Hugo και καταδύσεις με το καταδυτικό κέντρο Exploramar 5* PADI. Η τιμή των 2,750 $ (2,100 £) περιλαμβάνει διαμονή B&B (δύο κοινόχρηστα), μεταφορές μεταξύ του αεροδρομίου Guayaquil και του Puerto Lopez, έξι ολοήμερες ιδιωτικές εκδρομές με σκάφος στο Isla de la Plata με μεσημεριανό γεύμα, δύο καταδύσεις με οδηγό την ημέρα, δημοτικό φόρο, μια ξενάγηση στο νησί και μια ξενάγηση στη ζούγκλα. Ο μέγιστος αριθμός καλεσμένων είναι οκτώ. Στείλτε email στο info@mantaexpeditions.com

