Ρεκόρ καταρρίψεων στην κάλυψη σκληρών κοραλλιών της Μεγάλης Βρετανίας

Οι δύτες μπορούν ακόμα να βρουν άφθονα ελκυστικά σκληρά κοράλλια στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο της Αυστραλίας σε σύγκριση με πολλά άλλα μέρη του κόσμου, αλλά οι υποκείμενες τάσεις είναι αυτές που ανησυχούν τους επιστήμονες.

Η κάλυψη με σκληρά κοράλλια σε ολόκληρη τη Μεγάλη Βρετανία έχει μειωθεί σημαντικά από τα υψηλά επίπεδα των τελευταίων ετών και έχει επιστρέψει σε σχεδόν μακροπρόθεσμα μέσα επίπεδα - υπογραμμίζοντας πόσο ασταθής έχει γίνει η κατάσταση, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκθεση έρευνας που εκπονήθηκε από το Αυστραλιανό Ινστιτούτο Θαλάσσιων Επιστημών (AIMS).

Η Μεγάλη Βρετανία παρουσίασε τη μεγαλύτερη ετήσια μείωση της κοραλλιογενούς κάλυψης σε δύο από τις τρεις περιοχές της (βόρεια, κεντρική και νότια) από τότε... ΣΤΟΧΟΙ ξεκίνησε την παρακολούθηση πριν από 39 χρόνια.

Μερική λεύκανση και θνησιμότητα σε μια αποικία Platygyra στην κεντρική περιοχή (AIMS LTMP)

Αυτό οφειλόταν κυρίως στο θερμικό στρες που προκλήθηκε από την κλιματική αλλαγή και οδήγησε στη θνησιμότητα των κοραλλιών από το συμβάν μαζικής λεύκανσης του 2024, αλλά και στον αντίκτυπο των κυκλώνων και των επιδημιών αστεριών τύπου «crown of thorn».

Στη βόρεια περιοχή, η κάλυψη των κοραλλιών μειώθηκε κατά τη διάρκεια του έτους κατά σχεδόν 25% έως 30%. Η κεντρική περιοχή σημείωσε μικρότερη πτώση 13.9% στο 28.6% και η κάλυψη της νότιας περιοχής μειώθηκε κατά 31% στο 26.9%.

Από μια υψηλή βάση

«Οι φετινές ρεκόρ απώλειες στην κάλυψη από σκληρά κοράλλια προήλθαν από μια υψηλή βάση, χάρη στο ρεκόρ των τελευταίων ετών», λέει ο Δρ. Μάικ Έμσλι, επικεφαλής του Προγράμματος Μακροπρόθεσμης Παρακολούθησης του AIMS. «Πλέον βλέπουμε αυξημένη μεταβλητότητα στα επίπεδα κάλυψης από σκληρά κοράλλια.

Δρ Μάικ Έμσλι (AIMS LTMP)

«Πρόκειται για ένα φαινόμενο που εμφανίστηκε τα τελευταία 15 χρόνια και υποδεικνύει ένα οικοσύστημα υπό πίεση. Έχουμε δει την κοραλλιογενή κάλυψη να κυμαίνεται μεταξύ ιστορικά χαμηλών και ιστορικά υψηλών επιπέδων σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ προηγουμένως τέτοιες διακυμάνσεις ήταν μέτριες.»

«Η κάλυψη των κοραλλιών βρίσκεται πλέον κοντά στον μακροπρόθεσμο μέσο όρο σε κάθε περιοχή. Ενώ ο Μεγάλος Κοραλλιογενής Ύφαλος βρίσκεται σε συγκριτικά καλύτερη κατάσταση από πολλούς άλλους κοραλλιογενείς υφάλους στον κόσμο μετά το παγκόσμιο συμβάν μαζικής λεύκανσης των κοραλλιών, οι επιπτώσεις ήταν σοβαρές.»

Από τους 124 κοραλλιογενείς υφάλους που ερευνήθηκαν, 77 κατέγραψαν κάλυψη από σκληρά κοράλλια 10-30%, 33 ύφαλοι 30-50% και μόνο δύο είχαν κάλυψη άνω του 75%. Δύο ύφαλοι είχαν κάλυψη κάτω του 10%.

Δύτης που συμμετέχει σε έρευνα υφάλου (AIMS LTMP)

Κοραλλιογενείς ύφαλοι που κυριαρχούνται από το Ακροπόρα είδη ήταν μεταξύ εκείνων που επλήγησαν περισσότερο από τη μαζική λεύκανση των κοραλλιών και τους δύο κυκλώνες, λέει ο Emslie.

«Έχουμε πει στο παρελθόν ότι αυτά τα κοράλλια αναπτύσσονται ταχύτερα και είναι τα πρώτα που εξαφανίζονται, καθώς είναι ευάλωτα στο θερμικό στρες, στους κυκλώνες και αποτελούν αγαπημένη τροφή των αστεριών με αγκάθια, και τα φετινά αποτελέσματα το καταδεικνύουν αυτό.»

Οι προσβολές από αστερίες τύπου «crown of tract» εξακολουθούν να βρίσκονται σε επίπεδα επιδημίας σε αρκετούς υφάλους στη νότια Μεγάλη Βρετανία, συμπεριλαμβανομένου του νησιού Tern (AIMS LTMP)

«Αυτή είναι επίσης η πρώτη φορά που βλέπουμε σημαντικές επιπτώσεις λεύκανσης στη νότια περιοχή, οδηγώντας στη μεγαλύτερη ετήσια μείωση από την έναρξη της παρακολούθησης».

Η μαζική λεύκανση του περασμένου έτους, μέρος ενός παγκόσμιου γεγονότος που ξεκίνησε στο Βόρειο Ημισφαίριο το 2023, ήταν η πέμπτη στο Ηνωμένο Βασίλειο από το 2016 και είχε το μεγαλύτερο αποτύπωμα μέχρι σήμερα, με υψηλή έως ακραία λεύκανση και στις τρεις περιοχές.

Μικρή λεύκανση καταγράφηκε σε αρκετούς υφάλους σε όλη τη βόρεια Μεγάλη Βρετανία, όπως σε αυτήν την αποικία Ακροπόρα στον Ύφαλο Λιμνοθάλασσας (AIMS LTMP)

«Φέτος, οι ύφαλοι της Δυτικής Αυστραλίας βίωσαν επίσης τη χειρότερη θερμική καταπόνηση που έχει καταγραφεί ποτέ», σχολίασε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της AIMS, καθηγήτρια Σελίνα Στεντ. «Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ένα μόνο περιστατικό λεύκανσης να επηρεάζει σχεδόν όλους τους κοραλλιογενείς υφάλους στην Αυστραλία».

Τέτοια γεγονότα γίνονταν πιο έντονα και συχνά, είπε, όπως αποδεικνύεται από αυτά του 2024 και του 2025, τη δεύτερη φορά σε μια δεκαετία που ο ύφαλος είχε βιώσει μαζική λεύκανση σε δύο συνεχόμενα χρόνια.

«Αυτά τα αποτελέσματα παρέχουν ισχυρές ενδείξεις ότι η θέρμανση των ωκεανών, που προκαλείται από την κλιματική αλλαγή, συνεχίζει να έχει σημαντικές και ταχείες επιπτώσεις στις κοινότητες των κοραλλιογενών υφάλων.»

Εργασία πεδίου στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο (AIMS LTMP)

«Το μέλλον των κοραλλιογενών υφάλων του κόσμου βασίζεται στην ισχυρή μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στη διαχείριση των τοπικών και περιφερειακών πιέσεων και στην ανάπτυξη προσεγγίσεων που θα βοηθήσουν τους υφάλους να προσαρμοστούν και να ανακάμψουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και άλλων πιέσεων.»

AIMS' 2025 Πρόγραμμα Μακροπρόθεσμης Παρακολούθησης ποσοτικοποιεί τις τάσεις στην κατάσταση των κοραλλιογενών κοινοτήτων της Μεγάλης Βρετανικής Κοραλλιογενούς Ύπατης Αρμοστείας (GBR) και τις πιο πρόσφατες ετήσια περίληψη αναφέρει τα αποτελέσματα των ερευνών για τους υφάλους από τον Αύγουστο του 2024 έως τον Μάιο του 2025 και αξιολογεί τον αντίκτυπο του συμβάντος μαζικής λεύκανσης του 2024.