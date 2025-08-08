Βουτιά στον κρυφό κόσμο των σπηλαίων του Biak

Πολύ έξω από τα συνηθισμένα, όπως συνήθως κάνει, ο δύτης-εξερευνητής Πιερ Κονστάντ αναζητά σπηλιές σε ένα νησί της Δυτικής Παπούα, όπου οι ιαπωνικές δυνάμεις κάποτε έσκαβαν σε υπόγεια δίκτυα κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Το κύριο νησί του αρχιπελάγους Μπιάκ βρίσκεται στον κόλπο Σεντεραουάσι, κοντά στη βόρεια ακτή της ινδονησιακής επαρχίας Δυτικής Παπούα. Ενώ το 90% της ηπειρωτικής Παπούα είναι χριστιανοί, το 50% του Μπιάκ είναι μουσουλμάνοι, αν και αρχικά ήταν ανιμιστές, επειδή ο πολιτισμός Μπιάκ Νούμφορ είναι μελανησιακός.

Το νησί εντοπίστηκε για πρώτη φορά από τον Πορτογάλο θαλασσοπόρο Χόρχε ντε Μενέσες το 1526, και ο Ισπανός θαλασσοπόρος Άλβαρο ντε Σααβέδρα πέρασε από εκεί δύο χρόνια αργότερα.

Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Μπιάκ ήταν οχυρό του Αυτοκρατορικού Ιαπωνικού Στρατού. Προς το τέλος του πολέμου, 11,000 στρατιώτες του IJN κρύβονταν στις σπηλιές της ζούγκλας με άφθονα πυρομαχικά και εννέα ελαφρά άρματα μάχης HaGo τύπου 95, περιμένοντας τις αμερικανικές δυνάμεις του στρατηγού ΜακΆρθουρ.

Το Gua Jepang (Ιαπωνικό Σπήλαιο), 5 χλμ. από την πόλη Biak, ήταν μέρος ενός συστήματος που εκτεινόταν 3 χλμ. προς την παραλία Parai και παρείχε καταφύγιο σε 3,000 Ιάπωνες στρατιώτες. Ωστόσο, μετά την κατάρριψη ενός αμερικανικού αεροπλάνου από πύραυλο που εκτοξεύτηκε από εκεί, οι Αμερικανοί άρχισαν να βομβαρδίζουν το σημείο, σφαγιάζοντας όσους βρίσκονταν μέσα.

Μέχρι το τέλος της Μάχης του Μπιάκ, η οποία διήρκεσε από την απόβαση των ΗΠΑ στις 27 Μαΐου έως τις 17 Αυγούστου 1944, οι ΗΠΑ είχαν υποστεί 3,000 απώλειες και 474 νεκρούς, ενώ οι ιαπωνικές δυνάμεις είχαν 6,100 νεκρούς και 450 αιχμαλώτους. Ο διοικητής τους, Συνταγματάρχης Κιζούμε Ναογιούκι, διέπραξε... χαρα κίρι.

Ιαπωνικός Κόλπος

Μετά από ένα διήμερο ταξίδι από τη Γαλλία μέσω Τζακάρτα, το αεροπλάνο μου προσγειώνεται στο Μπιάκ στις 5.30:XNUMX π.μ. Έχω jet lag και θα χρειαστούν δύο μέρες για να συνέλθω.

Κατευθύνομαι προς την Gua Jepang (Ιαπωνικό Κόλπο) στο πίσω μέρος μιας μοτοσικλέτας που ανήκει στον Jake, τον Ξενοδοχείο Asana BiakΗ ρεσεψιονίστ. Καλυμμένο με πράσινα βρύα, ένα τσιμεντένιο μονοπάτι οδηγεί σε μια σκάλα που εξαφανίζεται στο υπόγειο σε μια ζιγκ-ζαγκ.

Καταβόθρα στο Gua Jepang

Είσοδος με αψίδα στο σπήλαιο

Μάλλον υγρή, η είσοδος με την αψίδα μοιάζει με καθεδρικό ναό, με νερό να στάζει από την οροφή. Ο τεράστιος θάλαμος αποκαλύπτει μια έξοδο στα δεξιά και μια άλλη γιγάντια στα αριστερά. Σπασμένα μπουκάλια βρίσκονται παντού.

Ανακαλύπτω ένα χρυσοκαφέ κόκκαλο ενσωματωμένο στο δάπεδο της σπηλιάς. Μια εντυπωσιακή κουρτίνα από κλήματα και ρίζες κατεβαίνει τον τοίχο στα αριστερά, ο οποίος καταλήγει σε μια μεγάλη καταβόθρα. Το σημείο είναι ατμοσφαιρικό.

Λεπτά δέντρα παντάνου με τις κορυφές τους από μακριά αγκαθωτά φύλλα στέκονται όρθια στη μέση της καταβόθρας, προσθέτοντας μια πινελιά Τζουράσικ Παρκ σε αυτό το απόκοσμο περιβάλλον. Παλιά σκουριασμένα ιαπωνικά βαρέλια βρίσκονται στους πρόποδες των κρεμαστών κλημάτων.

Το μονοπάτι κάνει κύκλους γύρω από το εσωτερικό, ανεβαίνοντας αργά σε ένα ύψωμα με θέα στον πυρήνα της τρύπας. Ξαφνικά, ο Τζέικ δείχνει ένα χάλκινο-καφέ φίδι, μήκους περίπου 1 μέτρου, που ακουμπάει ακίνητο ευθεία μπροστά μου.Μανγκαμπάσιο!», προειδοποιεί, κάνοντας ένα βήμα πίσω. «Δηλητηριώδες!»

Δηλητηριώδες φίδι Wekanampo

Βγάζω μερικές φωτογραφίες πριν το φίδι ανέβει την πλαγιά του γκρεμού με εκπληκτική ευκολία. Το υπαίθριο μουσείο εκθέτει πολυβόλα, όλμους, οβίδες, βόμβες, πυραύλους, μια συλλογή από ιαπωνικές καντίνες, κράνη, μπουκάλια, ακόμη και παλιά 4x4 και μια προπέλα.

Ιαπωνικά όλμους και ρουκέτες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Είναι ημέρα αγοράς στο Μπόσνικ, τόπο της αμφίβιας απόβασης των ΗΠΑ στις 27 Μαΐου. Οι πάγκοι πωλούν τυπικά φαγητά της Παπούα, όπως καρύδια αρέκα, μανιόκα, γλυκοπατάτες και κέικ σάγκο, καθώς και καπνιστά. χταπόδι και χάντρες από καπνιστά κοχύλια, φρέσκο ψάρι, φύλλα παπάγιας, φασόλια και μπανάνες.

Όλοι μασούν καρύδια αρέκα όλη μέρα και με υποδέχονται με ένα ζωηρό, κόκκινο χαμόγελο καθώς περπατάω, σαν ξένος σε μια ξένη χώρα: «Γεια σας, κύριε!» Το Μπόσνικ είναι το σημείο αναχώρησης για δημόσια σκάφη προς τα κοντινά νησιά Παντάιντο, γνωστά για τα ελκυστικά σημεία κατάδυσης που προσφέρουν.

Κανό Outrigger στο Bosnik

Καλυμμένη στη ζούγκλα, μια ασβεστολιθική κορυφογραμμή ύψους 40 μέτρων εκτείνεται σαν σπονδυλική στήλη κατά μήκος της νότιας ακτής, μέχρι το Tanjung Barari, το ανατολικό ακρωτήριο του Biak. Είναι ένας παλιός, περιμετρικός ύφαλος που εξελίχθηκε σε καρστικό περιβάλλον, με σπηλιές και υπόγεια ποτάμια. Σχεδιάζω να τον εξερευνήσω τις επόμενες μέρες.

Σπήλαιο Οπιάρεφ

Ακόμα με τζετ λαγκ, ξυπνάω στις 3 το πρωί. Ο αρχηγός καταδύσεων Γιούλιους εμφανίζεται αργότερα με τη μοτοσικλέτα του, συνοφρυωμένος στη θέα του σωρού μου από σακούλεςΚατευθυνόμαστε προς το χωριό Οπιάρεφ, πέρα από το Μπόσνικ. Έχω ακούσει για μια μεγάλη σπηλιά με λιμνούλες νερού, μια παιδική χαρά για τους μαθητές, και ανυπομονώ να κάνω μερικές καταδύσεις, αν και ο Γιούλιους δεν είναι σπηλαιοδύτης.

Ο Divemaster Yulius φέρνει τις δεξαμενές και τον εξοπλισμό

Για να είμαστε πολιτικά ορθοί, επισκεπτόμαστε τον «μεγάλο άνθρωπο», ο οποίος δεν έχει καμία αντίρρηση για την επίσκεψή μου. Ανυπομονεί να μάθει αν θα ανακαλύψω κάτι.

Πίσω από το δημοτικό σχολείο, ένα μονοπάτι οδηγεί σε ένα γιγάντιο άνοιγμα στον ασβεστολιθικό βράχο, αρκετά μεγάλο για μια σήραγγα μετρό. Το Gua Serumi (Σπηλιά Opiaref) μοιάζει με υπόγειο ποτάμι. Πέρα από τον βραχόσωρο στην είσοδο, οι λιμνούλες νερού είναι εκπληκτικά καθαρές. Αυτή είναι η δεξαμενή γλυκού νερού του χωριού.

Είσοδος στο σπήλαιο Opiaref για κατάδυση

Φορώντας τον εξοπλισμό μου σε έναν ολισθηρό βράχο καλυμμένο με γκουανό νυχτερίδας, πηδάω μέσα.

Η πρώτη λίμνη έχει βάθος 2-3 μέτρα, αλλά βρίσκω ένα πέρασμα δεξιά κάτω από τον βράχο που βυθίζεται σε μια στενή σήραγγα. Μερικά ψάρια έρχονται να με συναντήσουν – είναι γκριζογάλανα με διπλή ραχιαία επιφάνεια. πτερύγιο, αδιαφανή μπλε μάτια κοβαλτίου και προεξέχουσα κάτω γνάθο. Μεγάλες, περίεργες γαρίδες με μακριές μπλε λαβίδες έλκονται από τη δέσμη του πυρσού.

Κύρια σήραγγα στο σπήλαιο Οπιάρεφ

Ένα μέλος του γλυκού νερού της οικογένειας Eleotridae κολυμπάει πάνω από έναν λασπώδη βυθό στο Opiaref

Μια γαρίδα ποταμού μαϊμού (Macrobrachium lar)

Κατευθύνομαι προς τη δεύτερη πισίνα. Με ύψος μόλις 10 μέτρα, η κύρια σήραγγα καταλήγει σε έναν πέτρινο τοίχο, περίπου 60 μέτρα από την είσοδο. Σκαρφαλώνοντας πάνω από τους βράχους στη μέση του σπηλαίου, παρατηρώ ότι το βάθος αυξάνεται στην άλλη πλευρά. Ένα άλλο πέρασμα ανοίγεται στα δεξιά, πιο στενό και φιδωτό.

Με τον βραχώδη τοίχο ακόμα μπροστά μου, παρατηρώ την έντονη αντίθεση μεταξύ του λευκού ασβεστόλιθου και κάποιου εμφανώς σκούρου καφέ ιζηματογενούς πετρώματος. Ένας κάθετος στενός διάδρομος σε σχήμα οβάλ ανοίγεται στα αριστερά μου και οδηγεί σε έναν πλευρικό θάλαμο, επιμήκη και παράλληλο με την κύρια σήραγγα.

Διάδρομος που οδηγεί σε ένα πλευρικό θάλαμο

Ο πυθμένας καλύπτεται από εξαιρετικά πτητική, λεπτή λάσπη που πτερύγιο-το κλωτσιά μπορεί να ενοχλήσει σε ένα δευτερόλεπτο. Η εξαιρετική ορατότητα είναι ένα πλεονέκτημα. Το Gua Serumi είναι μικρό και έχει μέγιστο βάθος λίγο κάτω από 9 μέτρα.

Ο δύτης Κρις βγαίνει από τη στενή σήραγγα στη δεύτερη πισίνα στο Οπιάρεφ

Ο Γιούλιους μου συστήνει τον Σάλμον, έναν γενειοφόρο, χαρούμενο αγρότη από την Παπούα. Είναι επίσης δύτης και γνωρίζει μια λίμνη γλυκού νερού κοντά στην παραλία Σαμάρες στη βόρεια ακτή: «Πάμε!»

Ο δρόμος ελίσσεται για λίγο και μετά γίνεται χωματόδρομος σκαλισμένος με ρεματιές από τις βροχές. Είναι μια ορεινή περιοχή με πυκνή ζούγκλα και μεγάλα δέντρα.

Αφήνοντας πίσω το αυτοκίνητο, προχωράμε ανηφορικά με τα πόδια και στη συνέχεια κατηφορίζουμε απότομα για τα επόμενα 45 λεπτά. Ο φρικτός ήχος από αλυσοπρίονα επιβεβαιώνει ότι στην περιοχή γίνεται υλοτομία και σιγάζει τις χαρούμενες κραυγές των κακαδά με θειούχο λοφίο, των παπαγάλων Eclectus και των μαυροσκούφηδων λόριων.

Το Pantai Samares είναι μια ερημική παραλία του Ειρηνικού. Ένα μονοπάτι ανηφορίζει στη ζούγκλα ανάμεσα σε μεγάλα δέντρα με ρίζες από αντηρίδες και φοίνικες νίπα. Η λίμνη Opsnundi (Άνθρωπος που Πηδάει) εμφανίζεται σε ένα ξέφωτο, μια μαγική, τιρκουάζ λίμνη νερού. Μεγάλοι κορμοί έχουν πέσει μέσα, αλλά το νερό είναι τζιν και αποτελεί μια οπτική μαγεία.

Οψνούντι, μια τιρκουάζ λίμνη στον απογευματινό ήλιο

Οι αισθητήρες μου μού δείχνουν μια τρύπα στη μέση, αλλά δεν θα ξέρω με σιγουριά μέχρι να τολμήσω να βυθιστώ κάτω από την επιφάνεια.

Σπήλαιο Air Biru

Είσοδος σπηλαίου Air Biru, Αγκραΐδι

Στο χωριό Ανγκράιντι, επισκεπτόμαστε το σπήλαιο Air Biru. Το μεγάλο άνοιγμα μοιάζει με ένα γιγάντιο στόμιο με κυνόδοντες - διογκωμένους, στρογγυλεμένους σταλακτίτες. Είναι μια λίμνη με καθαρά νερά. Ένα μεγάλο ψάρι με ελέγχει κατά τη 15λεπτη κατάδυσή μου, αλλά δεν βρίσκω κανένα ίχνος.

Βλέποντάς τους από κάτω από το νερό, οι μεγάλοι σταλακτίτες ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα φωτογραφίαΒρίσκω το σκούρο γκρι ψάρι με το κίτρινο χείλος του πτερύγια σε μια γωνία – είναι το ίδιο είδος με το Opiaref, αν και αυτό έχει μήκος 25 εκ. Ένα χέλι αναδύεται από το σκοτάδι στο φως, μόνο και μόνο για να εξαφανιστεί σε μια στιγμή.

Λίμνες Σνέρμους και Σνέρμας

Ένας ασφαλτοστρωμένος δρόμος συνδέει την πόλη Μπιάκ με το Κορέμ στη βόρεια ακτή. Τρεις λίμνες γλυκού νερού δίνουν την ψευδαίσθηση καταβόθρων, αλλά το μήλο-πράσινο χρώμα τους αφαιρεί κάθε ελπίδα.

Οι λίμνες Snermus και Snermas προσφέρουν αξιοπρεπείς πισίνες για τα παιδιά της περιοχής με τις πλωτές σχεδίες και τα κούτσουρα, αλλά κάτω από το νερό η ορατότητα είναι μόλις 50 εκατοστά και το μέγιστο βάθος 12 μέτρα στη λάσπη. Απογοητευτικό.

Στριμμένη σε έναν κόλπο σε σχήμα U, η παραλία Korem ήταν ο τόπος μιας καταστροφικής καταστροφής. τσουνάμι το 1996. Το Tanjung Saruri, στη βόρεια ακτή, είναι ένα ακρωτήριο με ανυψωμένες κοραλλιογενείς αναβαθμίδες. Είναι μια πολύ φωτογενής υφαλοκρηπίδα, με λιμνούλες νερού κατά την άμπωτη.

Ανυψωμένες κοραλλιογενείς βεράντες στο Tanjung Saruri

Δυτικότερα βρίσκεται το χωριό Βάρσα, και πιο πέρα βρίσκεται η γέφυρα που παρέχει την πύλη προς το νησί Σουπιόρι, το οποίο είναι πιο ορεινό από το Μπιάκ. Εκεί ο δρόμος χωρίζεται σε βορρά και νότο, οδηγώντας μέχρι το Κορίντο.

Περίπου 45 λεπτά νότια της γέφυρας βρίσκεται η ενδιαφέρουσα σπηλιά Mankruro, η οποία χρησιμοποιούνταν επίσης από Ιάπωνες στρατιώτες.

Σπήλαιο Μανκρούρο, Νησί Σουπιόρι

Λίμνη Οψνούντι

Με μια έκρηξη θάρρους, επιστρέφω στο Οψνούντι με όλο μου τον εξοπλισμό. Ο Σάλμον εθελοντικά μεταφέρει το τανκ: «Κανένα πρόβλημα, οι Παπούα είναι δυνατοί άντρες!». Έχω αρκετά να κουβαλήσω μαζί μου. σακκίδιο, το γρανάζι σε ένα πλέγμα τσάντα και η κάμερα σε απόσταση αναπνοής.

Σολομός πριν από την κατάδυση στη λίμνη Opsnundi

Υποβρύχια κούτσουρα στο Opsnundi

Ψάρια στο Opsnundi

Ένας Ελεότρις ή αγκαθωτός κοιμώμενος με πράσινα μάτια

Παρά την έλλειψη ηλιοφάνειας, η κατάδυση αποδεικνύεται μια συναρπαστική εμπειρία. Στα γαλάζια νερά, θαυμάζω το συνονθύλευμα από κορμούς δέντρων τυλιγμένους σε βρύα και κρεμαστά φύκια, και ψάρια που δεν έχουν ξαναδεί δύτη.

Με μέγιστο βάθος 13 μέτρα, βρίσκω επίσης μια μικρή σπηλιά από ασβεστόλιθο, αλλά μέχρι να τελειώσω την κατάδυση των 52 λεπτών τρέμω.

Σπήλαιο του Σίμπσον

Ένα ενδιαφέρον σημείο βρίσκεται στο χωριό Ρουάρ, όπου ένα ρυάκι ρέει από μια σπηλιά στην πλαγιά του γκρεμού. Χώνω τη μύτη μου μέσα και, αφού προχωράω 10 μέτρα στην υπόγεια σήραγγα, διαπιστώνω ότι το νερό αναβλύζει σε μια βαθιά κάθετη τρύπα με κοφτερό ασβεστόλιθο γύρω της.

Βουτάω με τον φακό μου και ένα δυνατό σχοινί δεμένο σε έναν βράχο πάνω από την τρύπα. Σε βάθος 3.5 μέτρων ο διάδρομος είναι επίπεδος, αλλά αντιμετωπίζω ένα αδιέξοδο, χωρίς πουθενά να περάσω.

Ο Σίμπσον, ο «μεγάλος», πιστεύει ότι θα ήθελα πολύ να δω μερικές ιαπωνικές σπηλιές στη ζούγκλα πίσω από το χωριό Ρουάρ. Κοιτάζει με αμφιβολία τις σαγιονάρες μου, αλλά λέει καθησυχαστικά: «Είναι μόνο 200 μέτρα μακριά!»

Αποδεικνύεται ότι είναι μια απότομη ανηφορική πεζοπορία, ολισθηρή μέσα στη ζούγκλα και μια ώρα διαδρομή μέχρι εκεί και πίσω. Φτάνουμε στο ανοιχτό σαγόνι της σπηλιάς, στους πρόποδες μιας απότομης συστάδας από βράχους, αλλά δεν υπάρχει τρόπος να μπούμε εκεί με σαγιονάρες.

Το επόμενο κυριακάτικο πρωί, ντυμένος με λευκό πουκάμισο και μαύρη γραβάτα, ο Simpsons είναι έτοιμος για την εκκλησία. «Θα επιστρέψω σε μία ώρα», λέει. Εγώ κοιμάμαι βαθιά σε μια καρέκλα στο μπαλκόνι του όταν επιστρέφει – πέντεμιση ώρες αργότερα.

Πίσω στο σημείο. Ο Σίμπσον κόβει γρήγορα μερικά λεπτά, ίσια δέντρα και τα μετατρέπει σε σκάλα που θα μας επιτρέψει να διασχίσουμε την είσοδο της σπηλιάς.

Ο Σίμπσον μπαίνει στη σπηλιά στη ζούγκλα Ρουάρ χρησιμοποιώντας μια γρήγορα κατασκευασμένη σκάλα.

Μεγαλοπρεπείς σταλακτίτες και σταλαγμίτες στο Σπήλαιο του Σίμπσον

Το σπήλαιο είναι τεράστιο, με κρυφούς θαλάμους, σταλακτίτες, σάλια (σχηματισμοί κρυστάλλων ασβεστίτη), τεράστιες κολώνες και λεπτές κολόνες.

Το πάτωμα είναι γεμάτο με σπασμένα μπουκάλια, σκουριασμένα κουτιά και τετράγωνα κουτιά μπισκότων. Δύσκολα μπορώ να φανταστώ τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν αυτοί οι Ιάπωνες στρατιώτες στο σκοτάδι, σαν αρουραίοι. Πρέπει να ήταν άθλια και ψυχικά καταθλιπτικά.

Τεράστιοι πυλώνες

Μερικά υπολείμματα αερίου μάσκαΤα στρογγυλά γυαλιά του βρίσκονται στο έδαφος έξω από την είσοδο. Ονομάζω το σημείο Σπήλαιο του Σίμπσον.

Λίμα Καμάρ

Κρυμμένο στην κατηφόρα στην αριστερή πλευρά του δρόμου βρίσκεται ένα ταπεινό ιαπωνικό μνημείο με μια παλιά ξύλινη κολόνα σκαλισμένη με επιγραφές Κάντζι. Σε κοντινή απόσταση βρίσκεται η Λίμα Καμάρ, μια υπόγεια σπηλιά με πέντε θαλάμους. «Ήταν ιαπωνικό νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του πολέμου», εξηγεί ο Σίμπσον.

Ιαπωνικά υπολείμματα στο σπήλαιο Lima Kamar, Ruar

Είναι ένα σύμπλεγμα από μικρούς θαλάμους που συνδέονται μεταξύ τους με στενά περάσματα, με φιάλες φαρμάκων και άδεια μπουκάλια σκορπισμένα σε μια γωνία. Αυτή η τρύπα-τρύπα δίνει μια ανατριχιαστική διάσταση στις φρίκες ενός περασμένου παρελθόντος.

Νησί Όουι

Ένα βράδυ συναντώ τον Μπουπάτι, τον Γιουσούφ Μελιάνους Μαριέν, ο οποίος ήταν ο πολιτικός ηγέτης της Αντιβασιλείας Μπιάκ για περισσότερα από 10 χρόνια. Ένας ζεστός, φιλικός άνθρωπος, με υποδέχεται εγκάρδια με ένα παραδοσιακό κεραμικό πιάτο που απεικονίζει το πουλί του παραδείσου Σεντεραουάσι.

Εξηγώ τη φύση της δουλειάς μου και ο Μπουπάτι προσφέρεται να με πάει στο νησί Όουι με το σκάφος του. Ο Σάλμον έχει αποκαλύψει την ύπαρξη σπηλαίων που περιέχουν «γαλάζιο νερό» εκεί.

Βουτιά στον κρυφό κόσμο των σπηλαίων του Biak 32

Η διάσχιση σε μια ήρεμη θάλασσα διαρκεί μισή ώρα. Η παραλία με τη λευκή άμμο του νησιού Όουι πλαισιώνεται από λικνιζόμενες καρύδες. Ένα παιδί κωπηλατεί το σκαμμένο κανό του με τις λαβές.

Παιδί σε κανό με outrigger, νησί Owi

Μια καθολική εκκλησία επιδεικνύει μια πινακίδα με την επιγραφή Ράραμα μωρό μου: «Παρακαλώ». Κάνουμε μια τελετουργική επίσκεψη στον «μεγάλο» Πιτ Ντεμάρας, έναν άντρα με λευκή γενειάδα και έναν κόκκινο δακτύλιο από χυμό καρύδας αρέκα γύρω από το πηγούνι.

Ο «μεγάλος» Πιτ Ντεμάρας στο νησί Όουι

Σκαρφαλώνουμε στην κορυφή μιας κορυφογραμμής και μια νέα σπηλιά ανοίγεται σε μια ολισθηρή πλαγιά. «Αυτό είναι το Φουνφουντέι, που σημαίνει «Νιώθω καλά»... Κατά τη διάρκεια του πολέμου, οι Αμερικανοί στρατιώτες ήρθαν εδώ για να μαζέψουν νερό». Υπήρχε ένα αμερικανικό αεροδρόμιο στο νησί.

Ανάβοντας τον προβολέα μου, μπαίνω κρυφά μέσα. Πρέπει να κάνω ακροβατικά μέσα στα στενά περάσματα με τους σταλακτίτες από πάνω. Συναντώ μια λίμνη με καθαρά νερά και σκέφτομαι: Θα την επισκεφτώ κι αυτήν! Σύντομα θαυμάζω δύο πανέμορφους υποβρύχιους θαλάμους με σταλακτίτες, σταλαγμίτες, σάλια και άχυρα (σωληνοειδείς σταλακτίτες).

Σταλακτίτες στον κύριο θάλαμο του σπηλαίου Feelgood

Σταλακτίτες και σταλαγμίτες σε βάθος στο σπήλαιο Feelgood

Απολίθωμα κελύφους Trochus

Βρίσκω επίσης μερικά απολιθώματα. Υπάρχει ένα κοχύλι με πέντε δάχτυλα, μερικά κοχύλια από τουρμπάνι Trochus και μύδια. Το μέγιστο βάθος είναι 5.5 μέτρα και η κατάδυση διαρκεί μόνο 20 λεπτά, κάτι που δεν επιτρέπει την εξερεύνηση περαιτέρω περασμάτων. Σχηματισμένο πάνω από το νερό, το σπήλαιο Feelgood πλημμύρισε αργότερα από το νερό της βροχής που διηθούνταν από την οροφή.

Πριν φύγει από το νησί, ο Σάλμον πιστεύει ότι θα πρέπει να με ενδιαφέρουν κάποια ναυάγια αεροσκαφών. «Όχι μακριά!», υπόσχεται. Η 25λεπτη πεζοπορία μέσα από ένα άλσος με καρύδες στους θάμνους του νησιού Όουι οδηγεί σε έναν κατάφυτο από άσφαλτο αυτοκινητόδρομο - το αεροδρόμιο των ΗΠΑ.

Σκουπίζω τον ιδρώτα από το μέτωπό μου με το πίσω μέρος του χεριού μου. «Τι γίνεται με τα ναυάγια;» ρωτάω, λαχταρώντας ακόμα τα αληθινά.

«Τα αεροπλάνα; Ω... έχουν ήδη φύγει!»