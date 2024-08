Treasure ship: Η Κολομβία μιλάει για καρφώματα, όχι για χρυσό

Η κυβέρνηση της Κολομβίας εξέδωσε νέα δήλωση σχετικά με την πολυαναμενόμενη εξερεύνηση του βάθους άνω των 600 μέτρων Σαν Χοσέ, το ισπανικό πλοίο θησαυρού που πιστεύεται ότι μετέφερε το πιο πολύτιμο φορτίο που είχε αποσταλεί ποτέ από τον Νέο Κόσμο στον παλιό.

Λέει ότι μια πρόσφατη αποστολή «αποκάλυψε έναν χάρτη με αρχαιολογικά στοιχεία που δεν είχαν ξαναδεί, επεκτείνοντας σημαντικά όσα ήταν γνωστά μέχρι τώρα», αν και η ανακοίνωσή της φαίνεται να ανοίγει το δρόμο για μια παρατεταμένη επιχείρηση.

Χωρίς να γίνεται αναφορά στον χαμένο χρυσό και τα σμαράγδια που έχουν κάνει το ναυάγιο αντικείμενο εικασιών αιώνων, η δήλωση επικεντρώνεται στις αρχαιολογικές προκλήσεις για τον προσδιορισμό του τρόπου με τον οποίο το πλοίο βυθίστηκε.

Η Σαν Χοσέ ήταν η ναυαρχίδα του ισπανικού στόλου Tierra Firme που, στις 8 Ιουνίου 1708, συγκρούστηκε με μια αγγλική μοίρα στα ανοικτά των ακτών της Καραϊβικής της Κολομβίας στη μάχη του Μπαρού. Εκείνη την εποχή υπολογίστηκε ότι μετέφερε περίπου 11 εκατομμύρια χρυσά νομίσματα, 116 ασημένια σεντούκια γεμάτα σμαράγδια, επτά εκατομμύρια πέσος και κοσμήματα.

Η Βρετανική ιδιωτική Expedition ασχολείται με το Σαν Χοσέ, ζωγραφισμένο από τον Samuel Scott (Εθνικό Ναυτικό Μουσείο)

Η βύθιση του πλοίου διέλυσε τις ελπίδες του Commodore Charles Wager να καταλάβει τη γαλέρα και τα πλούτη της. Πίσω στην πατρίδα, οι Άγγλοι διοικητές δικάστηκαν επειδή επέτρεψαν την απώλειά του, ενώ οι Ισπανοί επιζώντες της μάχης ερωτήθηκαν εξίσου στενά για το πώς χάθηκε ένα τόσο πολύτιμο φορτίο.

Σε έγγραφα που αρχειοθετήθηκαν στη Βρετανία και την Ισπανία, οι Άγγλοι επέμεναν ότι η Σαν Χοσέ βυθίστηκε μετά από μια εσωτερική έκρηξη, η οποία θα τους απάλλασσε από την ευθύνη για την απώλειά της, ενώ λιγότερο σαφείς ισπανικές μαρτυρίες έδειξαν ότι τα πυρά του αγγλικού πυροβολικού ήταν πιθανό να βύθισαν τη ναυαρχίδα.

Μετά το χρόνια διεθνούς νομικής διαμάχης πάνω από την ιδιοκτησία, που αναφέρθηκε προηγουμένως Divernetκαι ακόμη και φήμες ότι η κυβέρνηση της Κολομβίας είχε παραπλανήσει τις συντεταγμένες του ναυαγίου, η επιστημονική αποστολή με τίτλο «Towards the Heart of the Σαν Χοσέ Galleon» αναφέρεται τώρα ότι ξεκίνησε σε διάστημα μιας εβδομάδας στα τέλη Μαΐου.

Η έρευνα διεξήχθη από το Υπουργείο Πολιτισμού (Minculturas), το Κολομβιανό Ινστιτούτο Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (ICANH), το Πολεμικό Ναυτικό και η Γενική Ναυτική Διεύθυνση (ΔΗΜΑΡ).

Κάλυψε μια έκταση 461,300 τετραγωνικών μέτρων γύρω από το κύριο μέρος της γάστρας της γαλέρας, που ισοδυναμούσε με περισσότερα από 40 επαγγελματικά γήπεδα ποδοσφαίρου. Δεν δόθηκαν λεπτομέρειες σχετικά με τον τύπο των υποβρύχιων οχημάτων που χρησιμοποιήθηκαν.

«Ενώ είχαν εντοπιστεί συγκεντρώσεις αρχαιολογικών καταλοίπων στην περιοχή του ναυαγίου το 2022, η πρόσφατη εξερεύνηση κατέστησε δυνατό να χαρακτηριστούν αυτές οι συσσωρεύσεις με μεγαλύτερη λεπτομέρεια και να ανακαλυφθούν νέα απομονωμένα στοιχεία», ανέφερε ο γενικός διευθυντής ναυτιλιακών υποθέσεων, αντιναύαρχος John. Fabio Giraldo Gallo.

Ανάμεσα στα ευρήματα που αναφέρει είναι μια άγκυρα, δομικά στοιχεία του πλοίου, συμπεριλαμβανομένων δακτυλίων και ενός πιθανού καρφιού, καθώς και καθημερινά αντικείμενα όπως κανάτες, γυάλινα μπουκάλια και μια λεκάνη.

Χρυσά νομίσματα στο ναυάγιο του Σαν Χοσέ, από προηγούμενη αποστολή (Minculturas)

«Η ανακάλυψη νέων συγκεντρώσεων αρχαιολογικού υλικού στο ναυάγιο του Σαν Χοσέ Το galleon αποκαλύπτει την πολυπλοκότητα της ανάλυσης αυτού του ιστορικού γεγονότος από τη βύθισή του», είπε ο Gallo. «Μελετούνται όλα τα στοιχεία του πλοίου, από την πρύμνη μέχρι τις πιο μικρές λεπτομέρειες.

«Κάθε νέα ανακάλυψη ανοίγει ερευνητικά σενάρια που επιτρέπουν τη διατύπωση πιο ακριβών υποθέσεων σχετικά με τη βύθισή της».

Ζωή στο πλοίο

«Πιστεύουμε ότι υπάρχει πιθανότητα να βρεθούν νέα λείψανα που διευρύνουν τις πληροφορίες που είχαμε μέχρι στιγμής συγκεντρώσει το 2022», δήλωσε η διευθύντρια του ICANH Alhena Caicedo.

«Αυτό θα ήταν πολύ σχετικό για τον εντοπισμό σημαντικών πτυχών του τι υπήρχε μέσα στη γαλέρα και θα αποκάλυπτε θεμελιώδεις πτυχές σχετικά με τη ζωή στο πλοίο, τον τρόπο που ήταν τακτοποιημένα το πλήρωμα, τον τύπο των αντικειμένων που χρησιμοποιήθηκαν στο πλοίο και τον τρόπο με τον οποίο πάρθηκαν τα αγαθά από ένα μέρος σε άλλον.

«Οι πληροφορίες μπορεί να είναι πολύ διαφορετικές και οποιοδήποτε από αυτά τα ευρήματα θα μας δώσει ανεκτίμητη γνώση όσον αφορά την τεχνική, την αρχιτεκτονική και τις χρήσεις των αντικειμένων που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον βυθό της θάλασσας».

Εκτός από την αρχαιολογική πρόοδο, η αποστολή λέγεται ότι αποκάλυψε επίσης ένα «δυναμικό οικοσύστημα» που δημιουργήθηκε γύρω από το ναυάγιο που είχε προσελκύσει είδη, όπως έναν καρχαρία χωρίς ραχιαίο πτερύγιο και έναν ξιφία βαθέων υδάτων.

«Με βάση τις νέες παρατηρήσεις φέτος, θα λάβουμε αποφάσεις για το πώς θα συνεχίσουμε την αποστολή το 2025 και το 2026», δήλωσε ο υπουργός Πολιτισμού Χουάν Ντέιβιντ Κορέα. «Τον Οκτώβριο θα ανακοινώσουμε τα επόμενα βήματα το 2025 σε αυτό το ταξίδι στην καρδιά του Σαν Χοσέ γαλέρα."

