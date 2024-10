Το «πλοίο φάντασμα του Ειρηνικού» βρέθηκε τελικά

Το ναυάγιο του USS Stewart, a century-old destroyer that earned the peculiar distinction of serving in the Pacific under both American and Japanese flags during WW2, has been discovered more than 1km deep off the northern Καλιφόρνια coast by a team of undersea investigators.

USS Stewart (DD-224) εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια μιας συλλογικής αποστολής μεταξύ της εταιρείας ρομποτικής θαλάσσιας έρευνας Ocean Infinity, του μη κερδοσκοπικού ιδρύματος Air/Sea Heritage Foundation, της εταιρείας πολιτιστικών πόρων SEARCH, του Γραφείου Εθνικών Θαλάσσιων Καταλυμάτων της NOAA και της Ναυτικής Ιστορίας & Κληρονομιάς Command (NHHC).

Εικόνα σόναρ με συνθετικό διάφραγμα υψηλής ανάλυσης του USS Stewart (Ocean Infinity)

Το ναυάγιο βρίσκεται μέσα NOAACordell Bank National Marine Sanctuary σε μια περιοχή που συνάδει με ιστορικούς λογαριασμούς για τη σκόπιμη βύθισή του ως μέρος μιας ναυτικής άσκησης στις 24 Μαΐου 1946.

Χτίστηκε στη Φιλαδέλφεια και τέθηκε σε λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 1920, το Stewart ολοκληρώθηκε πολύ αργά για να συμμετάσχει στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά είδε δράση πρώτης γραμμής στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το 1941, μετά την επίθεση της Ιαπωνίας στο Περλ Χάρμπορ, στάθμευσε στη Μανίλα των Φιλιππίνων ως μέρος του Ασιατικού Στόλου του Ναυτικού των ΗΠΑ, που αποτελούνταν κυρίως από απαρχαιωμένα πολεμικά πλοία. Κατεστραμμένο κατά τη διάρκεια της μάχης τον Φεβρουάριο του 1942, ένα φρικτό ατύχημα παγίδευσε το αντιτορπιλικό σε μια αποβάθρα επισκευής στην Ιάβα στην Ινδονησία, αναγκάζοντας το πλήρωμά του να εγκαταλείψει το σκάφος καθώς οι ιαπωνικές δυνάμεις μπήκαν μέσα.

Το τόξο του USS Stewart (Ocean Infinity)

Η πρύμνη (Ocean Infinity)

Μια άλλη άποψη της πρύμνης (Ocean Infinity)

Ένα χρόνο αργότερα, το επισκευάστηκε Stewart πιέστηκε σε υπηρεσία με το Αυτοκρατορικό Ιαπωνικό Ναυτικό ως Περιπολικό σκάφος Νο 102, και οι πιλότοι των Συμμάχων άρχισαν να αναφέρουν θεάσεις ενός ηλικιωμένου αντιτορπιλικού των ΗΠΑ που επιχειρούσε βαθιά πίσω από τις εχθρικές γραμμές – δίνοντας αφορμή για τον μύθο του «Πλοίου φάντασμα του Ειρηνικού».

Το μυστήριο λύθηκε

Το μυστήριο λύθηκε μόνο μετά το τέλος του πολέμου, όταν οι κακοποιημένοι Stewart βρέθηκε να επιπλέει στο Kure της Ιαπωνίας.

Επιστρεφόμενη ξανά στο Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ σε αυτό που περιγράφηκε ως «συναισθηματική τελετή» στις 29 Οκτωβρίου 1945, ρυμουλκήθηκε στο σπίτι της στο Σαν Φρανσίσκο για «ταφή στη θάλασσα» ως πλοίο στόχος στις 24 Μαΐου 1946, απορροφώντας ρουκέτες, ναυτικά και πολυβόλα για περισσότερες από δύο ώρες πριν βυθιστεί.

Οι αξιωματικοί χαιρετίζουν καθώς παίζεται ο εθνικός ύμνος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της τελετής επαναλειτουργίας στις Stewartτου μπροστινού καταστρώματος, ενώ ήταν αγκυροβολημένο στο Hiro Wan της Ιαπωνίας. Ο νέος διοικητής, Υποπλοίαρχος Χάρολντ Έλισον είναι τρίτος από τα δεξιά (Ναυτικό των ΗΠΑ / Εθνικά Αρχεία)

Arriving under tow in San Francisco Bay, Καλιφόρνια in early March 1946 (Donald M McPherson / US Naval History & Heritage Command)

Η ιστορία του USS Stewart κρατήθηκε στη ζωή από ιστορικούς και λάτρεις του ναυτικού, αλλά πέρασαν περισσότερα από 78 χρόνια μέχρι να βρεθεί η τελευταία της ανάπαυση.

Ocean Infinity ήθελε να δοκιμάσει κάποια από τη νέα υποθαλάσσια τεχνολογία της, γι' αυτό συμβουλεύτηκε τους άλλους οργανισμούς που συμμετείχαν στην αποστολή για να εντοπίσουν έναν χρήσιμο στόχο δημόσιου ενδιαφέροντος. Μόλις τώρα αποκαλύφθηκε, στις αρχές Αυγούστου η εταιρεία ανέπτυξε τρία HUGIN 6000 AUV για να αναζητήσει το ναυάγιο του USS Stewart.

Εξοπλισμένα με συστήματα σόναρ συνθετικού διαφράγματος υψηλής ανάλυσης και ηχούς ήχου πολλαπλής δέσμης, τα AUV προγραμματίστηκαν να πραγματοποιούν ταυτόχρονη 24ωρη αναζήτηση μιας εκτεταμένης περιοχής βυθού. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια καθαρή εικόνα του βυθισμένου πλοίου που αναδύθηκε από βάθος 1,070 μέτρων.

Εικόνα πολλαπλών ακτίνων του USS Stewart (Ocean Infinity)

Σε μεγάλο βαθμό άθικτο

Οι αρχικές σαρώσεις έδειξαν τα 96μ Stewart να είναι σε μεγάλο βαθμό ανέπαφο, με το κύτος του να ακουμπά σχεδόν όρθιο στον βυθό της θάλασσας. Το επίπεδο διατήρησης αξιολογείται ως εξαιρετικό για ένα σκάφος της ηλικίας του, καθιστώντας το δυνητικά ένα από τα καλύτερα διατηρημένα παραδείγματα αντιτορπιλικού «τετράστιχου» του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ που είναι γνωστό ότι υπάρχει.

Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε μια πρόσθετη έρευνα σόναρ υψηλής ανάλυσης, μαζί με μια λεπτομερή οπτική επιθεώρηση της τοποθεσίας χρησιμοποιώντας ένα ROV για την παροχή ζωντανής ροής βίντεο σε ειδικούς στην ακτή. Τα δεδομένα που παράγονται παρέχονται στο Cordell Bank National Marine Sanctuary για να υποστηρίξουν μελλοντικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και στο Διοίκηση Ναυτικής Ιστορίας & Κληρονομιάς για να βοηθήσει στη μελλοντική διαχείριση του ιστότοπου.

Ο Στιούαρτ, έχοντας ήδη βομβαρδιστεί από αεροσκάφη, δέχεται πυρά από πυροβόλο των 40 χιλιοστών (Ναυτικό των ΗΠΑ / Εθνικά Αρχεία)

Βυθίζεται κάτω από πυρά στις 24 Μαΐου 1946. Η ιαπωνική σημαία ζωγραφισμένη ανάμεσα στα πλοία αντικατοπτρίζει την υπηρεσία του Stewart το 1943-1945 ως Περιπολικό σκάφος 102 (Ναυτικό των ΗΠΑ / Εθνικά Αρχεία)

USS StewartΟι ναυτικοί του σκάφους θεωρούσαν «RAMP-224», έναν συνδυασμό του αριθμού του κύτους του ναυτικού και ενός όρου αργκό περιόδου για τους αιχμαλώτους πολέμου που επέστρεφαν ή «Ανακτημένο Στρατιωτικό Προσωπικό των Συμμάχων». «Είναι ξεκάθαρο ότι το σκέφτηκαν Stewart περισσότερο σαν σύντροφος παρά με πλοίο», σχολίασε Air/Sea Heritage Foundation πρόεδρος Ρας Μάθιους.

«Ξέρω ότι μιλώ για ολόκληρη την ομάδα της αποστολής όταν λέω ότι είμαστε όλοι πολύ ικανοποιημένοι που βοηθήσαμε να τιμήσουμε την κληρονομιά και τη μνήμη αυτών των βετεράνων για άλλη μια φορά», είπε ο Δρ Τζέιμς Ντελγκάδο του ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

«Το USS Stewart αντιπροσωπεύει μια μοναδική ευκαιρία να μελετήσουμε ένα καλοδιατηρημένο παράδειγμα σχεδίασης καταστροφέων των αρχών του 20ου αιώνα. Η ιστορία του, από την υπηρεσία του αμερικανικού ναυτικού μέχρι την σύλληψη από τους Ιάπωνες και πάλι πίσω, το καθιστά ισχυρό σύμβολο της πολυπλοκότητας του Πολέμου του Ειρηνικού».

