Γυναίκες εισβάλλουν σε ομάδες καταδύσεων NZ + Κορεατικού ναυτικού

Γυναίκες δύτες έχουν αποφοιτήσει ταυτόχρονα στο ναυτικό της Νέας Ζηλανδίας και της Νότιας Κορέας για πρώτη φορά

Οι δύο γυναίκες που ενώνονται με τους άνδρες του Βασιλικού Ναυτικού της Νέας Ζηλανδίας (RNZN) του HMNZS Ματατάουα Μονάδες παράκτιου πολέμου είναι ο ικανός δύτης Petra Dye-Hutchinson και ο υπολοχαγός Bethany Ward, οι οποίοι ολοκλήρωσαν το μάθημα Defense Divers μαζί με οκτώ άνδρες στη ναυτική βάση Devonport στο Ώκλαντ.

The five months of εκπαίδευση covers military diving equipment and techniques, mine counter-measures, underwater maintenance and battle-damage repair, demolition, explosive ordnance disposal and search techniques.

Οι γυναίκες είχαν ολοκληρώσει το μάθημα πριν, αλλά καμία δεν είχε γίνει δύτες πλήρους απασχόλησης.

«Η σημασία των επιτευγμάτων του Lt Ward και του Able Diver Dye-Hutchinson είναι σημαντική», δήλωσε ο Cdr Trevor Leslie, HMNZS Ματατάουα’s commanding officer. “But it’s now business as usual for these two divers as they undertake consolidation εκπαίδευση and deploy on operations with their shipmates at HMNZS Matataua.”

Ο Ικανός Δύτης Dye-Hutchinson, 28 ετών και από το Ώκλαντ, εντάχθηκε στον στρατό το 2015 και έγινε ανταποκριτής έκτακτης ανάγκης, αλλά μετατέθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό μετά την έναρξη του μαθήματος αμυντικών δυτών. «Ποτέ δεν είχα κάνει βουτιά πριν, αλλά στα μισά της διαδρομής το λάτρεψα», λέει.

Με καταγωγή από το Πλύμουθ της Αγγλίας, ο 26χρονος Υπολοχαγός Ward είχε υπηρετήσει στο Βασιλικό Ναυτικό πριν ολοκληρώσει μια ανταλλαγή με το RNZN ως φύλακας στο HMNZS Καντέρμπουρυ – Ανταλλαγή μιας βάσης του Devonport με μια άλλη.

Υπολοχαγός Bethany Ward Lt Jg Mun Hee-Woo (Δες παρακάτω) Ικανός Δύτης Petra Dye-Hutchinson

“I wanted to be a diver in the Navy since I was 16,” she says. “I saw the divers εκπαίδευση in the UK and asked: ‘Are girls allowed to do that?’ They were like: ‘Yep, we have female divers’.

«Έχουμε πολλές μέρες και βρισκόμαστε σε άβολες καταστάσεις. Πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει, ειδικά όσον αφορά την παλίρροια και τις καιρικές αλλαγές. Πρέπει πραγματικά να πάτε με τα στοιχεία, αλλά μου αρέσει πόσο ευέλικτο είναι το εμπόριο.

"Μου αρέσει το γεγονός ότι είναι μια κοινότητα ανθρώπων που εργάζονται με πραγματικά υψηλά επαγγελματικά πρότυπα, η ποικιλία της καθημερινής εργασίας και ότι είναι μια πρόκληση σωματικά."

«Το καλύτερο πράγμα για να μάθεις κάτι που είναι δύσκολο είναι να νιώθεις παιδί εκείνη τη στιγμή, τότε ξαφνικά κάνει κλικ σε κάτι και το καταλαβαίνεις σωστά», είπε ο Able Diver Dye-Hutchinson.

«Ειδικά κάτω από το νερό, είναι η στιγμή στην ομάδα που όλα ενώνονται και λύνεις το πρόβλημα. Τότε τα πράγματα που ήταν πραγματικά δύσκολα γίνονται δεύτερη φύση».

Ανακάλυψη στη Νότια Κορέα

Lt Jg Mun in εκπαίδευση

Στη Δημοκρατία της Κορέας, εν τω μεταξύ, η μονάδα θαλάσσιας διάσωσης και διάσωσης του Πολεμικού Ναυτικού (SSU) μόλις παραδέχθηκε την πρώτη της γυναίκα αυτοδύτη. Ο στρατός της χώρας επιδιώκει ενεργά να αναπτύξει τις γυναίκες ευρύτερα λόγω των ανησυχιών για το χαμηλό ποσοστό γεννήσεων της χώρας και το 2022 χαλάρωσε την προηγούμενη πολιτική του για να τους επιτρέψει να ενταχθούν σε πληρώματα υποβρυχίων.

Following an intensive 12-week εκπαίδευση course, Lt Jg (Junior Grade) Mun Hee-woo has just completed a further qualifying course alongside 63 other students of Haenan Rescue Battalion and become a Deep Sea Submarine Investigator, deemed to have the strength and skills required to carry out underwater rescue missions.

«Ένιωθα σίγουρη ότι θα μπορούσα να ολοκληρώσω την εκπαίδευση», είπε στον κορεατικό Τύπο. «Δεν νομίζω ότι κανείς θα ήξερε ότι ήμουν γυναίκα αν δεν του το έλεγε κάποιος, αφού έκοψα κοντά τα μαλλιά μου».

Ο υπολοχαγός Jg Mun είπε ότι ήταν η ηλικία και όχι το φύλο που είχε αυξήσει την πρόκληση για εκείνη – στα 27 της ήταν οκτώ χρόνια μεγαλύτερη από τον νεότερο συνάδελφό της, κάτι που, όπως διαπίστωσε, έκανε πιο δύσκολο να αναρρώσει γρήγορα κατά τη διάρκεια της φυσικής προπόνησης.

Το πρώτο μισό του μαθήματος επικεντρώνεται στη βασική αντοχή και την ικανότητα κολύμβησης με περίπου επτά ώρες πρακτικής προπόνησης καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου του τρεξίματος μέχρι 9 χλμ και της γυμναστικής.

During the third and fourth weeks candidates are expected to swim 5.5km in the sea without thermal protection plus another 7.5km with πτερύγια και μάσκα to boost swimming endurance and marine survival skills, interspersed with rescue theory and exercises.

Lt Jg Mun: Η ηλικία, όχι το φύλο, ήταν η πρόκληση

Στο δεύτερο μισό του μαθήματος, οι δύτες αναπτύσσουν την αντοχή τους τρέχοντας 10 χιλιόμετρα την ημέρα και σωματικές ασκήσεις, μαζί με λειτουργίες RIB και προπόνηση κατάδυσης. Εβδομάδες 8 έως 11 επικεντρωθείτε σε καταδύσεις έως περίπου 40 μέτρα, καθώς και τεχνικές αναπνοής, αποδράσεις έκτακτης ανάγκης, προσωπική βοήθεια και εκπαίδευση αναζήτησης.

Ο υπολοχαγός Jg Mun είχε σπουδάσει φυσική αγωγή και ναυτικές σπουδές στο κολέγιο και εντάχθηκε στο Πολεμικό Ναυτικό πριν από δύο χρόνια, υπηρετώντας ως ναύτης στο πλοίο συνοδείας Νταεγκού, στη συνέχεια ως διευθυντής σχεδιασμού με Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης – αλλά πάντα με το όνειρο να γίνω δύτης. Είχε κάνει αίτηση για το μάθημα τον Απρίλιο.

«Αισθάνομαι περήφανη που είμαι μέλος της ομάδας διάσωσης με το υψηλότερο επίπεδο δυνατοτήτων θαλάσσιας διάσωσης στον κόσμο», είπε. «Θα προσπαθώ πάντα να προστατεύω τις ζωές πολιτών και στρατιωτών και να συμβάλλω στην ανάπτυξη των ναυτικών επιχειρήσεων διάσωσης».

Η επόμενη πρόκληση της είναι ένα μάθημα παρακολούθησης 14 εβδομάδων που περιλαμβάνει καταδύσεις στα 90 μέτρα χρησιμοποιώντας συστήματα που παρέχονται από την επιφάνεια.

Επίσης στο Divernet: Το Ιρλανδικό Ναυτικό προσπέρασε την πρώτη γυναίκα δύτη, MBE για κορυφαίο δύτη του Ναυτικού, DTXG του Βασιλικού Ναυτικού: Επανάσταση στις δυνατότητες των δυτών, Δύτες του Πολεμικού Ναυτικού πυροδοτούν βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στα ανοιχτά του Γκέρνσεϊ