Η BSAC εγκαινιάζει το μάθημα Adventure Diver

Το British Sub-Aqua Club (BSAC) εισήγαγε αυτό που περιγράφει ως μια βελτιωμένη εμπειρία κατάδυσης για πιθανά νέα μέλη, τοποθετώντας δύο ενότητες eLearning στην ίδια την κατάδυση.

Ως «περιεκτικότερος γευσιγνώστης», λέει ότι το Adventure Diver είναι ένας τρόπος για τα υποκαταστήματά του και τα καταδυτικά κέντρα να παρακολουθούν γρήγορα τους ένθερμους δύτες είτε στα προγράμματα Discovery Diver είτε Ocean Diver.

Η ολοκλήρωση των δύο θεωρητικών ενοτήτων, Introduction to Discovery και Ocean Diver & Adapting To The Underwater World, σημαίνει ότι αυτές πιστώνονται στο επίσημο BSAC του εκπαιδευόμενου εκπαίδευση εάν αποφασίσουν να προχωρήσουν εντός 12 μηνών.

Λαμβάνουν επίσης ένα χρόνο συνδρομή BSAC και α ψηφιακό συνδρομή στα μέλη περιοδικό ως μέρος του πακέτου Adventure Diver.

(Seamus Kirby / BSAC)

Οι δύτες περιπέτειας μπορούν να επιλέξουν να συνεχίσουν εκπαίδευση είτε με ένα πακέτο συμπλήρωσης Discovery Diver ή Ocean Diver το οποίο, με την ολοκλήρωση, θα τους δώσει τα προσόντα κατάδυσης.

«Πρόκειται για ένα ευέλικτο μάθημα γευσιγνωσίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από τις λέσχες όσο και από τα κέντρα BSAC για να συμβάλει στην αύξηση των ποσοστών μετατροπής από δύτες σε εκπαιδευόμενους», λέει ο επικεφαλής του τμήματος καταδύσεων & εκπαίδευση Sophie Hepstonstall.

«Χάρη στη σπονδυλωτή μορφή του, το Adventure Diver είναι επίσης ένας πολύ καλός τρόπος για να εμπλακείτε σε ομάδες νέων όπως οι Scouts ή οι Cadet Forces στο BSAC diver εκπαίδευση και φέρτε την επόμενη γενιά δυτών στο κλαμπ».

δύτης περιπέτειας είναι ανοιχτό σε οποιονδήποτε από την ηλικία των 10 ετών και κοστίζει 60 £.

Επίσης στο Divernet: BSAC στα 70: Από πού από εδώ;, Τώρα τα 10χρονα μπορούν να βουτήξουν με BSAC, Η BSAC παρουσιάζει το Advanced Ocean Diver, Οι δύτες της BSAC ανεβάζουν τα RIB στον Τάμεση