Η επόμενη γενιά διαδικτυακών καταδυτικών αρχείων

While some people are still content to break out the old-fashioned paper logbook and sit down post-dive to scribble away the details of their last dive, more and more divers are turning to more-advanced, more-interactive methods of keeping a record of their dives – and the new διαδικτυακά (online) dive log from www.divelogs.com διαθέτει μια πληθώρα καινοτόμων χαρακτηριστικών.

Έκδοση 3 του διαδικτυακά (online) dive log is fully integrated into an extensive world map database of diving locations, and enables the user to easily keep track of their equipment, dives, and trips – and with it all being based διαδικτυακά (online), you can access your data from anywhere in the world simply by logging in.

Στον πυρήνα αυτού του εύχρηστου προϊόντος – το οποίο έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε smartphone και μεγάλους επιτραπέζιους υπολογιστές – βρίσκεται ένα προηγμένο, πλήρως επεξεργάσιμο αρχείο καταδύσεων που βασίζεται σε πλέγμα, το οποίο σχεδιάστηκε εξαρχής για να σας εξοικονομήσει χρόνο και προσπάθεια και να πιο αποτελεσματική η εισαγωγή των δεδομένων σας. Ενσωματώνει premium προσαρμοσμένο φιλτράρισμα και επεξεργασία αντιγραφής και επικόλλησης σε πολλές καταδύσεις ταυτόχρονα – ακριβώς όπως το Excel.

Το αρχείο καταδύσεων είναι πολύ περισσότερο από μια απλή καταγραφή των καταδύσεών σας. Είναι γεμάτο με καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως η δυνατότητα αναζήτησης τοποθεσίας κατάδυσης από την εκτενή βιβλιοθήκη τοποθεσιών, η πρόσβαση στην premium βάση δεδομένων Fish ID του DiveLogs ή η διαχείριση του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού σας.

Τα Διαχωριστικά διαδικτυακά (online) dive log has the ability to import from multiple different file formats and applications, and you can export all of your data in standard UDDF file format.

Επεξεργασία πλέγματος, όπως το Excel

DiveLogs Mike Fenney said: “We spend so much time, money, and effort to go diving! An διαδικτυακά (online) dive log is a real opportunity to go beyond the basics of when, where, and what I did in my dives. It should be more than just a record – it should help us relive those dives in our memories, see big picture trends in how we can (and did!) improve, and get a feel for just how much of this big blue planet we have explored. And it should be easy and fast to use.

«Αυτός ήταν πάντα ο στόχος πίσω divelogs.com. Ο μεγάλος μπλε πλανήτης που κάναμε πριν από πολλά χρόνια με τα πανέμορφα πλακίδια χαρτών βάσης μας (είναι ιδιαίτερο να βλέπουμε αυτό να τρέχει σε μια οθόνη πλήρους κλίμακας). Το γρήγορο και εύκολο στη χρήση κυκλοφόρησε στην έκδοση 3 με το πρώτο διαδικτυακό, πλήρως επεξεργάσιμο αρχείο καταδύσεων πλέγματος στον κόσμο που συμπεριφέρεται όπως το Excel.

“Now, the latest features of version 3.1 of our online dive log are focused on the other two: memories (seeing photos and βίντεο embedded in your dives), and big picture trends with the new analytics module (of all the charts we created when testing the analytics module, it was the ability to see the relationship between SAC rate and weight carried that showcased the level of insights available).”

Τα δεδομένα σας αποθηκεύονται με ασφάλεια και δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας στον αποκλειστικό διακομιστή του DiveLogs σε ένα κέντρο δεδομένων του Ηνωμένου Βασιλείου, και επειδή είναι φιλική προς το περιβάλλον, αυτή η εγκατάσταση χρησιμοποιεί 100 τοις εκατό ανανεώσιμη ενέργεια.

The standard online dive log is feature-rich, with no limits on number of dives entered, but there are premium features available – such as access to the Fish ID database (as mentioned above) and advanced editing tools – for an annual συνδρομή that costs £20 (or an equivalent amount if available in your local currency).

Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε κάθε είδους αναλυτικά δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης αερίου, του μέγιστου βάθους, του ρυθμού SAC και άλλων.

Επαναπροσδιορισμός του ημερολογίου κατάδυσης

Στην καρδιά της Έκδοσης 3 βρίσκεται το ηλεκτρονικό αρχείο καταδύσεων, το οποίο διατηρείται σε ένα προηγμένο πλέγμα με πολλούς τρόπους για γρήγορη επεξεργασία και εισαγωγή καταδύσεων και περιλαμβάνει διαδραστικά γραφήματα προφίλ, καθώς και στενή ενοποίηση με τη λίστα εξοπλισμού σας και το χάρτης βάσης, για να σας δώσει πολλές πληροφορίες σχετικά με το κιτ που χρησιμοποιήσατε και πού έχετε βουτήξει – όλα στη διάθεσή σας.

You can add, import and delete dives in the online log book, bring in your καταδυτικός υπολογιστής profiles, add comments, photographs and βίντεο, and show alerts and gas switching, manage your dive log buddies, edit the dive gear you used on dives, and link it all to the dive site database.

You can easily manage your photographs and βίντεο within DiveLogs

Γνωρίστε τον εξοπλισμό σας

Δεν θυμάστε τι εξοπλισμό χρησιμοποιήσατε στην τελευταία σας κατάδυση; Δυσκολεύεσαι να θυμηθείς τι βάρη χρειαζόσουν; Ένα ξεχωριστό πλέγμα εξοπλισμού περιέχει όλο τον δικό σας καταδυτικό εξοπλισμό και τυχόν ενοικιαζόμενα αντικείμενα, επιτρέποντάς σας να δημιουργήσετε ομάδες εξοπλισμού, να προσθέσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες καταδυτικού σας εξοπλισμού και να προβάλετε το ιστορικό χρήσης του εξοπλισμού σας.

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση δεδομένων Fish ID και να μάθετε πού έχουν παρατηρηθεί συγκεκριμένα είδη

Εξερευνήστε τον υδάτινο κόσμο μας

Ένα βασικό χαρακτηριστικό της Έκδοσης 3 του διαδικτυακού αρχείου καταδύσεων είναι η όμορφα σχεδιασμένη και πολύ διαδραστική βάση δεδομένων με παγκόσμιους χάρτες. Ενσωματώνεται πλήρως με το αρχείο καταδύσεων, προσθέτοντας μια εντελώς νέα διάσταση όταν ανατρέχετε σε προηγούμενες καταδύσεις. Ωστόσο, είναι πολύ περισσότερο από έναν απλό τρόπο σήμανσης όπου έχετε καταδυθεί. Είναι επίσης ένας μεγάλος και αυξανόμενος πόρος που μπορεί να σας βοηθήσει να βρείτε το επόμενο μέρος για κατάδυση – και μπορείτε να βοηθήσετε άλλους χρήστες καταδυτικών καταδυτικών αρχείων αφήνοντας κριτικές, ώστε να μπορούν να αποφασίσουν εάν η συγκεκριμένη τοποθεσία καταδύσεων είναι για αυτούς.