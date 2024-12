Ο Steve Backshall παίρνει το Ocean Down Under

Ο τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας, τυχοδιώκτης και ολόσωμος κορυφαίος Steve Backshall πηγαίνει το 2025 στην Αυστραλία για τη ζωντανή εκπομπή του Ocean.

Μετά την πρώτη του θέση στην κεντρική σκηνή στο GO Diving Show ANZ στο Σύδνεϋ τον Σεπτέμβριο, ο Steve επιστρέφει στο Down Under για να κάνει περιοδεία σε επτά διαφορετικές τοποθεσίες με το αναγνωρισμένο, εμπνευσμένο σόου του Ocean, το οποίο έχει ακριβώς τον υπότιτλο "φέρνοντας θαλάσσια όνειρα για ζωή».

Ο Ωκεανός του Στιβ Μπάκσαλ είναι ένα γράμμα αγάπης προς το πιο συναρπαστικό περιβάλλον στον πλανήτη μας – και ένας πολύ καλός τρόπος για να μάθετε περισσότερα για το τι πρέπει να κάνουμε για να σώσουμε τις θάλασσές μας.

Ως πρωταγωνιστής της επιτυχημένης τηλεοπτικής εκπομπής Deadly 60, ο Steve ζωντανεύει την ενέργειά του-σήμα κατατεθέν του μέσα από ακροβατικά, πειράματα, σκηνικά, επιστήμη αιχμής και πλάνα μεγάλης οθόνης από τις δύο δεκαετίες του στην τηλεόραση. Από τα μεγάλα λευκά έως τις μεγάλες φάλαινες, τις φώκιες μέχρι τα κοπάδια σαρδέλας, την όρκα μέχρι τις παραξενιές του βαθέως, αιχμαλωτίζει τις εικόνες του Big Blue με εκπληκτική λεπτομέρεια.

Αυτή είναι μια φανταστική ευκαιρία για τους θαυμαστές όλων των ηλικιών να βουτήξουν βαθιά στον υπέροχο κόσμο κάτω από τα κύματα. Ένα που πρέπει να δει όλη η οικογένεια!

Η περιοδεία του στην Αυστραλία περιλαμβάνει:

9 Ιανουαρίου - Περθ, θέατρο Riverside

11 Ιανουαρίου – Αδελαΐδα, Θέατρο AEC

13 Ιανουαρίου - Μπρίσμπεϊν, QPAC

15 Ιανουαρίου - Newcastle, Civic Theatre

16 Ιανουαρίου - Σίδνεϊ, Θέατρο Enmore

17 Ιανουαρίου - Θέατρο Καμπέρα

18 Ιανουαρίου - Μελβούρνη, Hamer Hall

Τα εισιτήρια προπωλούνται τώρα εδώ.

Πίσω στο Blighty

Μην ανησυχείτε αν χάσατε την περιοδεία του Steve στο Ηνωμένο Βασίλειο στον Ocean τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, επιστρέφει στην κύρια σκηνή του GO Diving Show στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου ως κύριος ομιλητής.

Εισιτήρια δύο προς ένα είναι τώρα σε πώληση για αυτό το κορυφαίο γεγονός στο ημερολόγιο καταδύσεων του Ηνωμένου Βασιλείου.