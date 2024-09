Ο βρετανός δύτης ονομάζει τον πρώτο πυγμαίο ίππο της Αφρικής

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Δρ Richard Smith ανακαλύπτει ένα νέο θαλάσσιο είδος – συμπεριλαμβανομένου του πρώτου πυγμαίου ιππόκαμπου της αφρικανικής ηπείρου – αλλά περιγράφει τον πυγμαίο σωλήναςάλογο που φωτογράφισε στον δημοφιλή καταδυτικό προορισμό της Νότιας Αφρικής στον κόλπο Sodwana Bay ως «ένα μικρό θαύμα».

Το μικροσκοπικό ψάρι «λάμπει ένα νέο προσκήνιο στην πλούσια, αλλά συχνά παραμελημένη, μικροσκοπική θαλάσσια βιοποικιλότητα της Αφρικής», λέει ο βρετανός δύτης, ο οποίος, μαζί με τον Νοτιοαφρικανό θαλάσσιο βιολόγο Dr Louw Claassens και άλλους επιστήμονες από την Ομάδα Ειδικών Ιπποειδών IUCN Seahorse, Pipefish & Seadragon (SPS SG), έχει τώρα περιγράψει και ονομάσει το σπάνιο πλάσμα.

Το ονοματεπώνυμό του έχει δοθεί στο πιπιόψαρο Cylix nkosi, με nkosi που σημαίνει «βασιλιάς» ή «αρχηγός» στην τοπική γλώσσα Nguni. Η οστέινη δομή που μοιάζει με στέμμα πάνω από τα μάτια του έγινε αισθητή για να του δώσει μια βασιλική εμφάνιση.

Ο πυγμαίος ίππος στο φυσικό του περιβάλλον (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Δρ Ρίτσαρντ Σμιθ

Ο πυγμαίος ίππος Sodwana μεγαλώνει όχι περισσότερο από 5 εκατοστά και αποτελεί μέρος του Syngnathidae οικογένεια που περιλαμβάνει ιππόκαμπους, ιππόκαμπους και θαλασσοδράγους, αλλά η ασυνήθιστη τοποθεσία του και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του το καθιστούν «μικροσκοπικό ιππόκαμπο με στροφές», λέει ο Δρ Smith. Ο πλησιέστερος συγγενής του, Cylix tupareomanaia, βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των 12,000 χιλιομέτρων στη Νέα Ζηλανδία.

Το πιπιάλι εντοπίστηκε προσκολλημένο σε ένα σφουγγάρι στον ύφαλο 2 Mile Reef σε βάθος περίπου 22 μέτρων με τη βοήθεια του τοπικού δύτη Christo van Jaarsveld. Κατατάχθηκε από τον ταξινομιστή Graham Short του Αυστραλιανού Μουσείου και της Ακαδημίας Επιστημών της Καλιφόρνια και μελέτη της ομάδας μόλις δημοσιεύτηκε στο Ιχθυολογία & Ερπετολογία.

Σκελετοί αξονικής τομογραφίας διατηρημένων θηλυκών (A) και αρσενικό (B) δείγματα του Cylix nkosi και (C) ο πλησιέστερος συγγενής τους, άνδρας Cylix tupareomanaia από τη Νέα Ζηλανδία (SPS SG)

«Η εύρεση ενός είδους όπως αυτό μας προκάλεσε να κοιτάξουμε βαθύτερα στη βιοποικιλότητα του Ινδικού Ωκεανού», λέει ο Δρ Smith. «Η αίσθηση είναι ότι αυτή είναι μια συναρπαστική συνοριακή περιοχή για την κοινότητα της μακροσκοπικής φύσης – σίγουρα υπάρχουν πολλές ακόμη θαυμαστές ανακαλύψεις που πρέπει να γίνουν εδώ».

Ήταν το 2020 που τα μέλη του ΓΓ του SPS αναγνώρισαν τον Νοτιοαφρικανό Ιππόκαμπος nalu, ο πρώτος πυγμαίος ιππόκαμπος που βρέθηκε ποτέ στα αφρικανικά ύδατα. Αλλά και τα δύο είδη και το σύνολο Syngnathidae Η ομάδα θεωρείται ολοένα και πιο ευάλωτη στις ανθρώπινες δραστηριότητες, ειδικά από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την καταστροφική αλιεία με τράτες βυθού.

Cylix nkosi με τη «βασιλική» δομή του κεφαλιού του (© Richard Smith / OceanRealmImages.com)

Ο Dr Smith είναι επαγγελματίας υποβρύχιος φωτογράφος, ο συγγραφέας του Ο κόσμος από κάτω: The Life and Times Of Unknown Sea Creatures and Coral Reefs, και πυγμαίος ιππόκαμπος εστιακό σημείο για το SPS SG.

Αυτή η παγκόσμια αρχή, η οποία περιλαμβάνει 43 διεθνείς ειδικούς που παρέχουν επιστημονική και τεχνική καθοδήγηση σε κυβερνήσεις και φορείς διατήρησης, διοικείται από Έργο Seahorse.

«Καθώς γιορτάζουμε αυτό το αξιοσημείωτο εύρημα, χρησιμεύει ως μια ακόμη υπενθύμιση για την προστασία της ευαίσθητης ισορροπίας των ωκεανών μας πριν αυτά τα εύθραυστα και προηγουμένως άγνωστα είδη εξαφανιστούν χωρίς ίχνος», λέει ο Δρ Smith.

