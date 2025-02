Το DNA το αποδεικνύει: Οι όρκες σκοτώνουν για το συκώτι του λευκού καρχαρία

Στις αρχές του 2018, Divernet / Δύτης περιοδικό έτρεξε αποκλειστική ιστορία από τον ειδικό καρχαρία Richard Peirce. Έφερε μια αυστηρή προειδοποίηση: ο τουρισμός που βασιζόταν στην κατάδυση σε κλουβιά με μεγάλους λευκούς στη Νότια Αφρική κινδύνευε, επειδή οι όρκες με γεύση στο συκώτι του καρχαρία σκότωναν ή τρόμαζαν τους καρχαρίες.

Δύο συγκεκριμένες όρκες, που ονομάζονταν Port και Starboard, είχαν ξεκινήσει μια βασιλεία τρόμου σε αυτό που πάντα θεωρούνταν το απόλυτο αρπακτικό της κορυφής. Για ορισμένους που ασχολούνται με την επικερδή βιομηχανία της καταδύσεων καρχαριών, η πρόταση ήταν επώδυνη να γίνει αποδεκτή.

Όρκα (Ιζαμπέλα Ριβς / Πανεπιστήμιο Φλίντερς)

Τώρα, επτά χρόνια μετά και με τα λευκά που εξακολουθούν να σπανίζουν στη Νότια Αφρική, τα στοιχεία DNA επιβεβαίωσαν για πρώτη φορά ότι μια όρκα ήταν υπεύθυνη για το κυνήγι και τη θανάτωση ενός λευκού καρχαρία για το συκώτι της.

Αυτή τη φορά το περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία. Μάρτυρες είδαν αρκετές φάλαινες δολοφόνους (Orcinus orca), συμπεριλαμβανομένων δύο τοπικά αναγνωρισμένων ατόμων που ονομάζονται Bent Tip και Ripple, πιάνουν ένα μεγάλο θήραμα στον κόλπο Bridgewater κοντά στο Πόρτλαντ στη Βικτώρια το 2023.

Δύο μέρες αργότερα το κουφάρι ενός λευκού καρχαρία 4.7 μέτρων (Carcharodon carcharias) ξεβράστηκε στην ακτή και περισυλλέχθηκε από κρατικούς αξιωματικούς της αλιείας για έρευνα.

Πτώμα λευκού καρχαρία ξεβράστηκε στο Πόρτλαντ (Ben Johnson / Portland Bait & Tackle)

Τέσσερις πληγές από δάγκωμα

Η μόλις δημοσιευμένη μελέτη για τον καρχαρία ηγήθηκε μιας επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Flinders, η οποία ανέλυσε επιχρίσματα που ελήφθησαν από τέσσερα διακριτικά τραύματα από δάγκωμα στο κουφάρι.

Η απόδειξη υπήρχε στο DNA όταν έγινε η αλληλουχία των επιχρισμάτων για γενετικό υλικό που άφησε ο θηρευτής. Μια όρκα είχε φάει το μεσαίο τμήμα του καρχαρία, όπου κάποτε βρισκόταν το πλούσιο σε θρεπτικά συστατικά συκώτι, και οι άλλες τρεις πληγές αποκάλυψαν το DNA από την σάρωση των επτά βραγχίων καρχαριών. Τα πεπτικά και αναπαραγωγικά όργανα του μεγάλου λευκού επίσης έλειπαν.

The analysis builds on anecdotal evidence of predation by orcas on great whites and other species of sharks in South Africa and also Καλιφόρνια.

«Αυτά τα ευρήματα παρέχουν ακαταμάχητα στοιχεία θήρευσης φαλαινών δολοφόνων σε λευκούς καρχαρίες στα νερά της Αυστραλίας, με ισχυρή ένδειξη επιλεκτικής κατανάλωσης συκωτιού», λέει η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Isabella Reeves, υποψήφια διδάκτορας στην ομάδα Southern Shark Ecology του πανεπιστημίου και στο West Australian Cetacean Research Center (CETREC).

«Αυτό υποδηλώνει ότι τέτοια γεγονότα αρπακτικών μπορεί να είναι πιο διαδεδομένα και διαδεδομένα σε όλο τον κόσμο από ό,τι πιστεύαμε προηγουμένως».

Γράφημα μελέτης στο Πανεπιστήμιο Flinders (Emma Luck)

Άλλοι καρχαρίες

Οι όρκες είχαν καταγραφεί περιστασιακά να θηράματα καρχαριών μπλε, πορμπιγκλ, μακό, εδάφους και τίγρεις καρχαρίες στην Αυστραλία, αλλά δεν είχαν γίνει αποδεδειγμένες δολοφονίες μεγάλων λευκών στο παρελθόν.

«Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι οι λευκοί καρχαρίες που εκτοπίστηκαν ή θανατώθηκαν άμεσα ως αποτέλεσμα της θήρευσης της φάλαινας δολοφόνος στη Νότια Αφρική οδήγησε σε κλιμακωτές αλλαγές στο ευρύτερο θαλάσσιο οικοσύστημα», σχολίασε ο επικεφαλής συγγραφέας Adam Miller, αναπληρωτής καθηγητής στο Flinders.

“We know that white sharks are key ρυθμιστικές of ecosystem structure and functions, so it’s very important we preserve these top predators. Therefore it is important that we keep a tab on these types of interactions in Australian waters where possible.”

Η νέα μελέτη είναι δημοσιευτηκε σε Οικολογία και εξέλιξη.

Επίσης στο Divernet: Ο τουρισμός των μεγάλων λευκών καρχαριών στη Νότια Αφρική βρίσκεται σε κίνδυνο καθώς οι όρκες επιτίθενται σε καρχαρίες, Μοναχική όρκα σκότωσε τον μεγάλο λευκό καρχαρία σε 2 λεπτά, Θηλυκοί δολοφόνοι εναντίον μπλε φάλαινας – μια παγκόσμια πρωτιά, Ο Γέρος Τομ, οι δολοφόνοι της Εδέμ και τα μυστικά του DNA τους