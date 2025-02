Δύτες, άγρια ​​ψάρια ξέρουν ποιοι είστε!

Τα ψάρια που συναντούν οι δύτες στη φύση έχουν την ικανότητα να μας ξεχωρίζουν – αρκεί να τους βοηθήσουμε με μερικές οπτικές ενδείξεις, όπως το χρώμα του καταδυτικού μας εξοπλισμού.

Αυτό είναι το εύρημα μιας νέας μελέτης από το Max Planck Institute of Animal Behavior (MPI-AB) στη Γερμανία, η οποία εμπνεύστηκε από τις εμπειρίες των επιστημονικών δυτών της σε μεσογειακό ερευνητικό σταθμό στην Κορσική.

Κάποια στιγμή σε κάθε εποχή, οι δύτες είχαν διαπιστώσει ότι τα άγρια ​​ψάρια θα τους ακολουθούσαν και θα έκλεβαν τροφή που προοριζόταν ως πειραματική ανταμοιβή. Μεμονωμένα ψάρια φάνηκε να αναγνωρίζουν όποιον δύτης είχε κουβαλήσει προηγουμένως την τροφή και θα ακολουθούσε μόνο αυτόν τον δύτη ενώ αγνοούσε τους άλλους.

Ωστόσο, η προηγούμενη έρευνα σχετικά με την ικανότητα των ψαριών να διακρίνουν μεμονωμένους ανθρώπους ήταν πολύ περιορισμένη.

Captive-bred archerfish had been shown to recognise υπολογιστή-generated images of human faces in laboratory experiments “but nobody has ever asked whether wild fish have the capacity, or indeed motivation, to recognise us when we enter their underwater world,” says co-first author of the new study MPI-AB doctoral student Maëlan Tomasek, from the University of Clermont Auvergne in France.

Πρόθυμοι εθελοντές

Οι επιστήμονες διεξήγαγαν μια σειρά πειραμάτων σε ανοιχτό νερό σε βάθος 8 μέτρων, με τα ψάρια να συμμετέχουν στη μελέτη ως «πρόθυμοι εθελοντές που μπορούσαν να έρχονται και να φεύγουν όπως ήθελαν», σημειώνει η συν-πρώτη συγγραφέας και φοιτήτρια του MPI-AB Katinka Soller.

Στην πρώτη πειραματική φάση ο Soller «εκπαίδευσε» τα ψάρια, με στόχο να τραβήξει την προσοχή τους φορώντας ένα έντονο κόκκινο γιλέκο και να τα ταΐσει ενώ κολυμπούσε σε απόσταση 50 μέτρων.

Με τον καιρό αφαίρεσε τις εμφανείς ενδείξεις μέχρι που φορούσε μόνο απλό εξοπλισμό κατάδυσης. Κρατούσε το φαγητό κρυφό και τάιζε μόνο εκείνα τα ψάρια που την είχαν ακολουθήσει στα 50 μέτρα.

Of dozens of fish species inhabiting the marine station, two species of sea bream in particular engaged willingly in the εκπαίδευση sessions, surprising the scientists by their curiosity and willingness to learn.

«Μόλις μπήκα στο νερό, ήταν θέμα δευτερολέπτων να τους δω να κολυμπούν προς το μέρος μου, φαινομενικά να βγαίνουν από το πουθενά», λέει ο Σόλερ.

The same individuals would attend the sessions day after day, becoming so familiar that she could give them names, such as “Bernie with two shiny silver scales on the back and Alfie who had a nip out of the tail-πτερύγιο".

Η ζυγαριά του έξυπνου μαθητή Bernie τον έκανε αναγνωρίσιμο (MPI-AB)

Δύο δύτες, διαφορετικό κιτ

After 12 days some 20 identifiable fish could be relied on to follow Soller on εκπαίδευση swims.

The next experimental phase involved testing whether the fish could tell Soller apart from another diver, so she and Tomasek would wear differently coloured wetsuits and πτερύγια and swim in different directions from the same starting point.

Την πρώτη μέρα τα ψάρια ακολούθησαν και τους δύο δύτες εξίσου, φαίνοντας να δυσκολεύονται να αποφασίσουν ποιον να ακολουθήσουν. Ωστόσο, ο Tomasek δεν τάισε τα ψάρια που τον ακολουθούσαν και τη δεύτερη ημέρα ο αριθμός των ψαριών που ακολουθούσαν τον Soller αυξήθηκε σημαντικά.

Για να ελέγξουν ότι τα ψάρια μάθαιναν να αναγνωρίζουν τον σωστό δύτη, οι ερευνητές εστίασαν σε έξι ψάρια και διαπίστωσαν ότι τέσσερα έδειξαν ισχυρές θετικές καμπύλες μάθησης κατά τη διάρκεια του πειράματος.

«Αυτό είναι ένα ωραίο αποτέλεσμα γιατί δείχνει ότι τα ψάρια δεν ακολουθούσαν απλώς την Κατίνκα από συνήθεια ή επειδή υπήρχαν άλλα ψάρια», λέει ο Tomasek. «Έχουν επίγνωση και των δύο δυτών, δοκίμασαν τον καθένα και έμαθαν ότι η Κατίνκα παρήγαγε την ανταμοιβή στο τέλος της κολύμβησης».

Έγχρωμη όραση

Χαρακτηριστικό εργαλείο κατάδυσης για να βοηθήσει τα ψάρια (αριστερά) ακολούθησε η χρήση του ίδιου κιτ

Στη συνέχεια, οι επιστήμονες επανέλαβαν τις δοκιμές φορώντας τον ίδιο καταδυτικό εξοπλισμό και διαπίστωσαν ότι τα ψάρια δεν ήταν πλέον εξοπλισμένα για να τα ξεχωρίζουν. «Σχεδόν όλα τα ψάρια έχουν έγχρωμη όραση, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η τσιπούρα έμαθε να συσχετίζει τον σωστό δύτη με βάση τα μπαλώματα χρώματος στο σώμα», λέει ο Tomasek.

Human divers do much the same, he points out: “Faces are distorted by diving μάσκες, so we usually rely on differences between wetsuits, πτερύγια or other parts of the gear to recognise each other.” Given more time, the scientists believe that fish might have learnt to distinguish divers using subtler human features such as hair or hands.

«Τους έχουμε ήδη παρατηρήσει να πλησιάζουν τα πρόσωπά μας και να εξετάζουν εξονυχιστικά το σώμα μας», λέει ο Σόλερ. «Ήταν σαν να μας μελετούσαν, όχι το αντίστροφο».

«Δεν μου προκαλεί σοκ που αυτά τα ζώα, τα οποία πλοηγούνται σε έναν περίπλοκο κόσμο και αλληλεπιδρούν με μυριάδες διαφορετικά είδη κάθε λεπτό, μπορούν να αναγνωρίσουν τους ανθρώπους με βάση οπτικές ενδείξεις», λέει ο ανώτερος συγγραφέας Alex Jordan, ο οποίος ηγείται μιας ομάδας στο MPI-AB.

«Υποθέτω ότι το πιο εκπληκτικό είναι ότι θα εκπλαγούμε ότι μπορούν. Υποδηλώνει ότι μπορεί να υποτιμήσουμε τις ικανότητες των υποβρύχιων ξαδέρφων μας».

«Μπορεί να είναι περίεργο να σκεφτόμαστε ότι οι άνθρωποι μοιράζονται έναν δεσμό με ένα ζώο όπως ένα ψάρι που κάθεται τόσο μακριά από εμάς στο εξελικτικό δέντρο, που δεν το καταλαβαίνουμε διαισθητικά», καταλήγει ο Tomasek.

«Αλλά οι σχέσεις ανθρώπου-ζώου μπορούν να ξεπεράσουν εκατομμύρια χρόνια εξελικτικής απόστασης αν κάνουμε τον κόπο να δώσουμε προσοχή. Τώρα ξέρουμε ότι μας βλέπουν, ήρθε η ώρα να τους δούμε». Η μελέτη έχει μόλις δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Επιστολές Βιολογίας.

