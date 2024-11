Deep Deceiver: Παράξενο γυμνό στη ζώνη του μεσάνυχτα

The first nudibranch known to dwell in the ocean’s bathypelagic or midnight zone, far beyond the reach of sunlight, has been described by researchers from Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) in Καλιφόρνια.

Bathydevius caudactylus – ή “Deep Deceiver” – είναι βιοφωταύγεια και έχει μια μεγάλη δομή με κουκούλα που μπορεί να εκτοξεύει πίδακες νερού στο ένα άκρο, μια επίπεδη ουρά με κρόσσια με προεξοχές σαν δάχτυλα ή δάκτυλοι στο άλλο, και ενδιάμεσα εσωτερικά όργανα με έντονα χρώματα.

Με βάση το πόδι του που μοιάζει με σαλιγκάρι, το πλάσμα αρχικά αναφέρθηκε από τους θαλάσσιους βιολόγους ως «το μυστήριο μαλάκιο».

Παρατηρήθηκε για πρώτη φορά σχεδόν πριν από ένα τέταρτο του αιώνα, τον Φεβρουάριο του 2000, σε μια κατάδυση χρησιμοποιώντας το ΜΒΑΡΙ ROV Tiburon έξω από τον κόλπο Monterey σε βάθος 2,614μ. Ωστόσο, μόλις τώρα, αφού έχουν επανεξεταστεί περισσότερες από 150 θεάσεις ROV, Λεπτομερής περιγραφή έχει δημοσιευτεί.

Το μυστήριο μαλάκιο βρίσκεται μόνο στα βαθιά του ωκεανού (MBARI)

«Χάρη στην προηγμένη υποβρύχια τεχνολογία του MBARI, μπορέσαμε να προετοιμάσουμε την πιο ολοκληρωμένη περιγραφή ενός ζώου βαθέων υδάτων που έγινε ποτέ», σχολίασε ο ανώτερος επιστήμονας του ινστιτούτου και επικεφαλής της ομάδας Bruce Robison. «Έχουμε επενδύσει περισσότερα από 20 χρόνια στην κατανόηση της φυσικής ιστορίας αυτού του συναρπαστικού είδους γυμνιστών».

Ζελατινώδης κουκούλα

Ενώ τα περισσότερα γυμνόκλαδα κυκλοφορούν σε στερεές επιφάνειες χρησιμοποιώντας το μυώδες πόδι τους, αυτός ο θαλάσσιος γυμνοσάλιαγκας χρησιμοποιεί τη ζελατινώδη κουκούλα του για να προωθηθεί μέσα στο νερό, κολυμπώντας με κυματισμούς πάνω-κάτω ολόκληρου του σώματος, από την κουκούλα μέχρι την ουρά.

Εάν απειληθεί, οι άκρες της διχαλωτής ουράς του λάμπουν από τη βιοφωταύγεια και μπορούν επίσης να αποκολληθούν - πιθανώς μια τακτική για να αποσπάσει την προσοχή των αρπακτικών, εικάζουν οι επιστήμονες.

«Όταν το γυρίσαμε για πρώτη φορά να λάμπει με το ROV, όλοι στο δωμάτιο ελέγχου έβγαλαν ένα δυνατό «Ωωωωω! την ίδια στιγμή», δήλωσε ο ανώτερος επιστήμονας του MBARI, Στίβεν Χάντοκ. «Μαγευτήκαμε όλοι από το θέαμα.

Βιοφωταύγεια, με το φως να προέρχεται από την επιφάνεια της κουκούλας και τα δάκτυλα (MBARI)

«Μόλις πρόσφατα οι κάμερες κατέστησαν ικανές να μαγνητοσκοπούν τη βιοφωταύγεια σε υψηλή ανάλυση και σε πλήρες χρώμα. Το MBARI είναι ένα από τα μοναδικά μέρη στον κόσμο όπου έχουμε μεταφέρει αυτή τη νέα τεχνολογία στα βαθιά του ωκεανού».

Γενετική ανάλυση

Δεκαοκτώ άτομα συνελήφθησαν επίσης για γενετική ανάλυση. Αυτό αποκάλυψε ότι το πλάσμα ήταν γυμνόκλαδο, αλλά τόσο μακρινό συγγενικό με γνωστά είδη που θεωρήθηκε ότι ανήκε σε μια δική του οικογένεια.

Του δόθηκε ένα επιστημονικό όνομα με βάση το Deep Deceiver λόγω της ασαφούς ταυτότητάς του και των άκρων της ουράς που μοιάζουν με δάχτυλα. Το τυπικό μήκος είναι 14.5 cm, ενώ η ελαστική κουκούλα μπορεί να έχει διάμετρο έως και 9 cm.

Το κόκκινο όργανο που φαίνεται στις εικόνες είναι το στομάχι, το πορτοκαλί όργανο ο πεπτικός αδένας και το μικρό λευκό έμπλαστρο στον εγκέφαλο. Η ανάλυση του περιεχομένου του στομάχου κάθε γυμνού κλαδιού αποκάλυψε τα υπολείμματα γαρίδας mysid, που φαινόταν ότι είχαν συλληφθεί μέσω της χρήσης της κουκούλας, αν και αυτή η διαδικασία δεν έχει ακόμη παρατηρηθεί.

Όπως και άλλα γυμνά κλαδιά, το Deep Deceiver είναι ερμαφρόδιτο και φαίνεται να κατεβαίνει στον βυθό της θάλασσας για να γεννήσει, μένοντας προσκολλημένος από το πόδι του ενώ απελευθερώνει τα αυγά του. Η πλήρης έκθεση μόλις δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Έρευνα βαθέων υδάτων Μέρος Ι.

Επίσης στο Divernet: Το σαλιγκάρι σπάει ρεκόρ για τα πιο βαθιά ψάρια στον κόσμο, Εντοπίστηκαν 4 νέα είδη χταποδιού βαθέων υδάτων, Το Octopus Garden είναι ένας επιταχυντής αυγών βαθέων υδάτων