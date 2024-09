Η «κατασκοπευτική φάλαινα» του Celeb πεθαίνει – εν μέσω της πτώσης ανθρώπου οπαδού 

Η διάσημη φάλαινα beluga Hvaldimir, που κάποτε πιστευόταν ότι είχε αξιοποιηθεί από τη Ρωσία για δραστηριότητες στρατιωτικών πληροφοριών και την παρακολουθούσε στενά το νορβηγικό κοινό τα τελευταία πέντε χρόνια, πέθανε ξαφνικά.

Ο θάνατός του, η αιτία του οποίου είναι άγνωστη, έρχεται την παραμονή της μετεγκατάστασής του, σε ένα σχέδιο που είχε διχάσει τους οικολόγους που είχαν υπερασπιστεί τον σκοπό του όλα αυτά τα χρόνια.

Με τα σώματα υποστήριξης φαλαινών OneWhale και πιο πρόσφατα Marine Mind να παρακολουθούν συνήθως τις κινήσεις του Hvaldimir, εθεάθη τελευταία φορά ζωντανός, σε φαινομενικά καλή κατάσταση και να καταδύεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, χθες το πρωί (30 Αυγούστου) στα ανοικτά των ακτών της νοτιοδυτικής Νορβηγίας κοντά στο Stavanger.

Το Λιμενικό Σώμα είχε ενημερωθεί, για να διασφαλίσει ότι η θαλάσσια κυκλοφορία γνώριζε την παρουσία του Hvaldimir, αλλά η λευκή φάλαινα εθεάθη αργότερα να επιπλέει στην επιφάνεια για μεγάλο χρονικό διάστημα και ένα περιπολικό σκάφος έφτασε περίπου στις 2.30:XNUMX για να διαπιστώσει ότι ήταν νεκρός.

Η φιλική φάλαινα beluga (Marine Mind)

Ένα αλιευτικό σκάφος ρυμούλκησε τον Hvaldimir στο λιμάνι Risavika, όπου τον ανέλκυσαν από το νερό και τον φόρτωσαν σε φορτηγό από το λιμεναρχείο εν αναμονή διευθετήσεων για νεκροψία. Ο Hvaldimir είχε μήκος πάνω από 4 μέτρα και ζύγιζε πάνω από 1,200 κιλά.

Η αιτία του θανάτου ήταν ασαφής, σύμφωνα με τον Sebastian Strand, τον θαλάσσιο βιολόγο που ξεκίνησε το Marine Mind. Είπε ότι υπήρχαν σημάδια στο σώμα, αλλά θα μπορούσαν να είχαν προκληθεί από άλλα άγρια ​​ζώα μετά τον θάνατο.

'Εξοπλισμός Αγία Πετρούπολη'

Ο Hvaldimir έγινε διάσημος όταν τον βρήκαν ψαράδες στο Hammerfest στη βόρεια Νορβηγία τον Απρίλιο του 2019. Φορώντας μια σφιχτή ζώνη με την ένδειξη «Equipment St Petersburg», προφανώς σχεδιασμένη για να κρατά μια κάμερα, υποτίθεται ότι ήταν υποβρύχιος κατάσκοπος για ο ρωσικός στρατός.

Άνετα με τους ανθρώπους, ο φιλικός μπελούγκα φαινόταν να έχει περάσει μεγάλο μέρος της ζωής του σε αιχμαλωσία. Ονομάστηκε Hvaldimir, αν και αργότερα αναφέρεται γενικά στη Σκανδιναβία ως Hvaldi (hval είναι Νορβηγική για τη φάλαινα) για να αποφύγει τυχόν σχέσεις με τον πρόεδρο της Ρωσίας και η ζώνη αφαιρέθηκε.

Οι φάλαινες Beluga βρίσκονται κανονικά στην απομακρυσμένη Αρκτική, αλλά ο Hvaldimir φαινόταν ικανοποιημένος να παραμένει σε πιο πολυσύχναστα και θερμότερα νερά της Βόρειας Θάλασσας, πέρυσι που τολμούσε ακόμη και νότια ως τη νοτιοδυτική Σουηδία, προκαλώντας περαιτέρω ανησυχίες για την ασφάλειά του.

Hvaldimir η φιλική φάλαινα beluga (OneWhale)

Η φιλανθρωπική οργάνωση OneWhale είχε δημιουργηθεί από νωρίς για να προστατεύσει τον Hvaldimir, με σκοπό να δημιουργήσει ένα ασφαλές καταφύγιο φαλαινών για αυτόν και άλλα απελευθερωμένα αιχμάλωτα θηλαστικά.

Τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους ανακοίνωσε ότι η Διεύθυνση Αλιείας της Νορβηγίας είχε δώσει άδεια στον Hvaldimir να μεταφερθεί πίσω στα ύδατα της Αρκτικής στο Varangerfjord, Finnmark, κοντά σε έναν άγριο λοβό με τον οποίο θα μπορούσε αργότερα να ενσωματωθεί. Λέγεται ότι οι πτήσεις είχαν ήδη κανονιστεί όταν ανακοινώθηκε ο θάνατος του Hvaldimir.

Ωστόσο, αρκετοί θαλάσσιοι βιολόγοι είχαν υποστηρίξει νωρίτερα ότι μια τέτοια κίνηση θα έθετε σε κίνδυνο την ευημερία της φάλαινας και είχαν απομακρυνθεί για να σχηματιστεί Marine Mind. Το ρήγμα είχε αποτυπωθεί στον νορβηγικό Τύπο.

«Όχι φυσικός θάνατος»

«Δεν γνωρίζουμε ακόμη τον τρόπο θανάτου, αλλά βρισκόταν σε νερά με μεγάλη εμπορία... οπότε αναμένουμε ότι δεν ήταν φυσικός θάνατος», δήλωσε η ιδρύτρια της OneWhale, Regina Haug, μετά την είδηση ​​του θανάτου του Hvaldimir.

The charity, which carried out annual health-checks on the beluga, had described Hvaldimir as “a healthy young whale with no signs of illness”. The usual life-expectancy of a beluga whale is reckoned to be 35 to 50 years. “We have asked the Norwegian authorities to provide a necropsy and they have stepped up to do this,” said Haug.

«Είμαστε συντετριμμένοι. Είμαστε επίσης θυμωμένοι, καθώς χρειάστηκε να παλέψουμε τόσο σκληρά, τόσο καιρό για να τον βοηθήσουμε να ξεφύγει από τον κίνδυνο. Και τελικά ήταν τόσο κοντά στο να έχει μια καλύτερη ζωή.

«Αλλά είμαστε θυμωμένοι με εκείνους που εργάστηκαν για να εμποδίσουν την κίνησή του και να διαδώσουν παραπληροφόρηση… υπάρχουν λίγοι [ανθρώποι] που ήθελαν να τον κρατήσουν παγιδευμένο και να εμποδίσουν αυτό το γλυκό ζώο να λάβει βοήθεια νωρίτερα».

Ο Sebastian Strand του Marine Mind και άλλοι εθελοντές με τον Hvaldimir (Marine Mind)

«Η Hvaldimir δεν ήταν απλώς μια φάλαινα beluga. ήταν ένας φάρος ελπίδας, ένα σύμβολο σύνδεσης και μια υπενθύμιση του βαθύ δεσμού μεταξύ των ανθρώπων και του φυσικού κόσμου», δήλωσε ο Marine Mind's Strand.

«Τα τελευταία πέντε χρόνια άγγιξε τις ζωές δεκάδων χιλιάδων, φέρνοντας τους ανθρώπους κοντά με δέος για τα θαύματα της φύσης.

«Η παρουσία του μας δίδαξε για τη σημασία της διατήρησης των ωκεανών, και με αυτόν τον τρόπο, μας δίδαξε επίσης περισσότερα για τον εαυτό μας. Αναπαύσου εν ειρήνη, Hvaldimir. Θα λείψετε βαθιά, αλλά ποτέ δεν θα ξεχαστείτε».

Επίσης στο Divernet: Ο Hvaldimir, ο «κατάσκοπος» beluga παύει για τη Σουηδία, Ο Δύτης χρησιμοποιεί drone για να τραβήξει εικόνες λευκής φάλαινας, Η Beluga μιλάει για δελφίνι για να ταιριάζει, Η Ρωσία ενισχύει την ομάδα δελφινιών κατά των δυτών