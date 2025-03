Η Margo Peyton του Kids Sea Camp ανακηρύχθηκε Πρωτοπόρος της Χρονιάς από το Beneath the Sea

Margo Peyton, η ισχυρή δύναμη πίσω Παιδική κατασκήνωση στη θάλασσα, δεν είναι ξένη στα βραβεία και τώρα θα έχει άλλο ένα «γκονγκ» να προσθέσει στην αυξανόμενη συλλογή της με την ανακοίνωση ότι ανακηρύχθηκε Πρωτοπόρος της Χρονιάς 2025 από το Beneath the Sea.

Μετά την ένταξη στο International Scuba Diving Hall of Fame το 2024, αυτό το τελευταίο βραβείο έρχεται μετά από πολλές άλλες διακρίσεις, με πιο αξιοσημείωτα ένα βραβείο PADI Lifetime Achievement το 2020, το βραβείο Reaching Out από τη DEMA και το βραβείο Diver of the Year από το Beneath the Sea το 2018 στο Haduclled2009 και το Being.

Η Margo βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προώθησης της κατάδυσης στην επόμενη γενιά τα τελευταία 25 χρόνια, εμπνέοντας πάνω από 8,000 νέους δύτες και τις οικογένειές τους και κάνοντας αξιοσημείωτη συμβολή στην υποβρύχια εξερεύνηση και εκπαίδευση.