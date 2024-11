Πεθαίνει ο επιδραστικός δύτης των σπηλαίων Bill Gavin

Έχει αναφερθεί ο θάνατος του Αμερικανού σπηλαιοδύτη Bill Gavin, συνιδρυτή του εξέχοντος Woodville Karst Plain Project (WKKP) που δημιουργήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 1980 για να εξερευνήσει κάτω από την καρστική περιοχή της βόρειας Φλόριντα μεταξύ του Tallahassee και του Κόλπου του Μεξικού.

«Ο Bill ήταν ένας καινοτόμος παγκόσμιας κλάσης που εργαζόταν επιμελώς για να βοηθήσει τον Bill Main να τελειοποιήσει τη διαμόρφωση εργαλείων Hogarthian, να χρησιμοποιήσει σκούτερ Tekna με λουρί ρυμούλκησης για εξερεύνηση, να εφαρμόσει πρότυπα ανάμειξης αερίων για τη χρήση του trimix από το WKPP και να σχεδιάσει πίνακες πρώιμης αποσυμπίεσης την ομάδα θα χρησιμοποιούνταν στα τέλη της δεκαετίας του 1980», ανέφερε η WKPP σε μια δήλωση.

Ο Γκάβιν, μηχανικός του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, πιστοποιήθηκε ως σπήλαιο το 1979 και, με τον φίλο του Μέιν, ανακάλυψε το χαρακτηριστικό Big Rooms στην περιοχή Woodville Karst Plain στις αρχές της δεκαετίας του 1980.

Οι δύο δύτες, μαζί με άλλους όπως οι Parker Turner, Lamar English και Bill McFaden, ήθελαν η ομάδα έρευνας και εξερεύνησης να επικεντρωθεί στη σύνδεση συστημάτων πλημμυρισμένων σπηλαίων στην περιοχή και ο Gavin συμβουλεύτηκε τον ειδικό φυσικού αερίου Dr Bill Hamilton σχετικά με τη χρήση ηλίου για τη διευκόλυνση περισσότερων φιλόδοξες καταδύσεις.

Οι δύτες είχαν ήδη προχωρήσει προς την τυποποίηση της διαμόρφωσης και των τεχνικών του εξοπλισμού τους και οι Gavin και Main επινόησαν τον όρο «Hogarthian» για το σύστημα (με βάση το μεσαίο όνομα του Main). Η προσέγγιση θα εξελιχθεί αργότερα στη φιλοσοφία DIR ("Doing It Right").

Gavin Scooter

Οι δύο άνδρες δημιούργησαν μια σύνδεση μεταξύ των νεροχυτών Sullivan και Cheryl τον Ιανουάριο του 1988 και, με τον Turner και τον English, πραγματοποίησαν την κατάδυση μεταξύ αυτών των δύο νεροχυτών τον Ιούνιο, σημειώνοντας παγκόσμιο ρεκόρ εκείνη την εποχή.

Ο Γκάβιν είχε «συνεχίσει να εξερευνά το κατάντη νεροχύτη του Innisfree και προχώρησε προς το νεροχύτη Turner στις αρχές της δεκαετίας του 1990», λέει το WKPP. Επίσης, διείσδυσε περίπου 1.8 χιλιόμετρα στη σήραγγα Α του Wakulla Spring.

Το 1991 ο Gavin ανέπτυξε ένα πρωτότυπο για το «Gavin Scooter», ένα DPV που σχεδιάστηκε για τη διαπραγμάτευση διόδων σπηλαίων. Αυτό για πολύ καιρό συνέχισε να χρησιμοποιείται, με διάφορες τροποποιήσεις, από δύτες WKPP.

Την ίδια χρονιά ο Gavin χαρτογραφούσε σπηλιές σε ένα στενό πέρασμα στο Indian Springs με τον Turner όταν η στάθμη του νερού και η ορατότητα έπεσαν ξαφνικά απότομα και βρήκαν την έξοδό τους αποκλεισμένη. Ο Γκάβιν μπόρεσε να βγει με το ζόρι, με λίγο αέριο, αλλά ο Τέρνερ πνίγηκε στο περιστατικό.

Η εμπειρία ενέπνευσε την επιστημονική έρευνα που κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι φυσαλίδες αερίου που αποβλήθηκαν από τους δύτες ήταν ικανές να καταρρίψουν τον χαλαρό ασβεστόλιθο που είχε εμποδίσει την οδό εξόδου τους.

κουραστικός της πολιτικής

Το 1995 ο αμφιλεγόμενος δύτης George Irvine ανέλαβε την ευθύνη του WKKP και μέχρι το τέλος εκείνου του έτους ο Gavin είχε σταματήσει τις καταδύσεις σε σπήλαια.

Χρόνια αργότερα εξήγησε ότι είχε σταματήσει να απολαμβάνει το χόμπι λόγω «της βαρύτητας της πολιτικής, των ζητημάτων πρόσβασης στον ιστότοπο, του εκνευρισμού της κλήσης και της κριτικής μέσω email κ.λπ. Δεν άξιζε τον σημαντικό χρόνο, την προσπάθεια και το ρίσκο. ”

«Ο Μπιλ ήταν πρωτοπόρος στην εξερεύνηση βαθιάς υποβρύχιας σπηλιάς. Ήταν πολύ σεβαστός στην κοινότητα των καταδύσεων και εφάρμοσε πολλά από τα πρώτα πρότυπα που το WKPP εξακολουθεί να χρησιμοποιεί μέχρι σήμερα», δήλωσε ο WKPP. «Σας ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στη μακροζωία μας στην κατάδυση. Η καρδιά μας είναι με την οικογένεια και τους φίλους του».

Επίσης στο Divernet: Η Τεχνική Επανάσταση κατάδυσης – Μέρος 1, Μέρος 2, Μέρος 3