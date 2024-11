Δύο γνωστά liveboards κατάδυσης φλέγονται

Δύο ζωντανά πλοία γνωστά στους αυτοδύτες, το ένα που δραστηριοποιείται στην Αιγυπτιακή Ερυθρά Θάλασσα και το άλλο στις Μαλδίβες, έχουν υποστεί καταστροφικές πυρκαγιές.

Το τριώροφο Νουράν, που διαχειρίζεται η Εξερευνητές της Ερυθράς Θάλασσας, is understood to have caught fire last night (6 November) while at Daedalus Reef, though the cause of the blaze is unknown. Guests and crew were evacuated from the boat and taken to Hurghada.

Το liveaboard μήκους 36 μέτρων με κύτος από μαόνι, που κατασκευάστηκε το 2006, εκτελούσε δρομολόγια τόσο στη βόρεια όσο και στη νότια Ερυθρά Θάλασσα έξω από τη Χουργκάντα, με τα τακτικά εβδομαδιαία ταξίδια προς το νότο να περιλαμβάνουν τα Brothers, Daedalus και Elphinstone. Φιλοξενούσε έως και 24 άτομα, με εγκαταστάσεις για τεχνικούς δύτες.

“Thankfully, all guests and crew were safely evacuated without any injuries, and everyone is now back on land,” said Red Sea Explorers in a statement. “Despite the swift and professional efforts of our crew the fire could not be contained, and we were unable to save mv Νουράν.

“While the safety of our guests and crew is our foremost priority, the loss of MV Νουράν is profoundly felt. She was not just a vessel; she was a home, both for us and for the many guests who shared unforgettable journeys aboard her.

“We have been deeply moved by the outpouring of kind and supportive messages from our clients and business partners. These condolences bring warmth on a difficult day, and we are incredibly grateful for the compassion shown by our community.

“Our team is working diligently to find solutions for guests who have bookings on mv Νουράν for the remainder of the season. We will be reaching out to each agent and customer as soon as possible with further information.”

Blue Voyager was on break

Στις Μαλδίβες, εν τω μεταξύ, τα 37 μέτρα με χαλύβδινο κύτος Blue Voyager, που διαχειρίζεται η Master Liveaboards, έπιασε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (7 Νοεμβρίου) ενώ βρισκόταν σε διάλειμμα συντήρησης στο λιμάνι στο Hulhumalé κοντά στην πρωτεύουσα Μαλέ – έτσι δεν ενεπλάκησαν επισκέπτες δύτες και δεν υπήρξαν άλλα θύματα.

Το βραβευμένο Blue Voyager κατασκευάστηκε το 2001 και μπορούσε να φιλοξενήσει 26 επισκέπτες στις τρεις σουίτες και τις 10 καμπίνες του. Ήταν το μόνο σκάφος στον στόλο Master που δραστηριοποιήθηκε στις Μαλδίβες.

«Αφού προσπάθησαν να ελέγξουν τη φωτιά, όλο το πλήρωμα εκκένωσε το σκάφος με ασφάλεια», δήλωσε ο Master Liveaboards. «Ήδη αξιολογούμε τα ζητήματα που δημιουργήθηκαν από τη φωτιά στα επόμενα ταξίδια. Οι επισκέπτες που είναι πιθανό να επηρεαστούν θα ενημερωθούν σε εύθετο χρόνο.

«Είμαστε ανακουφισμένοι που αυτό το περιστατικό δεν ήταν πιο σοβαρό και ότι όλοι όσοι επέβαιναν στο πλοίο είναι ασφαλείς».

This article has been updated to include Red Sea Explorers’ statement.

