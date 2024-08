Μήνυση για τον Τιτάνα: Ο Ρας έβλεπε τον εαυτό του ως την «τρελή ιδιοφυΐα» των καταδύσεων

Ο Γάλλος δύτης Paul-Henri Nargeolet είχε κάνει περισσότερες καταδύσεις στο Τιτανικός από οποιονδήποτε άλλο άνθρωπο, τόσοι πολλοί που ήταν γνωστός ως «Mr Titanic».

Έτσι, όταν αυτός και τέσσερα άλλα μέλη του πληρώματος πέθαναν στο πειραματικό Τιτάν υποβρύχιος πέρυσι, υπήρξε κάποια έκπληξη που με το επίπεδο της εμπειρίας του είχε αναλάβει να ενεργήσει ως πλοηγός στο τουριστικό ταξίδι του OceanGate στο βαθύ ναυάγιο.

Τώρα η οικογένεια Nargeolet ισχυρίζεται ότι η OceanGate και ο αείμνηστος ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλός της Richard Stockton Rush, ο οποίος οδηγούσε το σκάφος από ανθρακονήματα όταν εξαφανίστηκε στις 18 Ιουνίου 2023, είχαν παραπλανήσει σκόπιμα τον πρώην ναυτικό διοικητή να πιστέψει ότι Τιτάν ήταν πιο ασφαλής από ότι ήταν.

Λένε επίσης ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες αναφορές ότι οι επιβαίνοντες δεν θα γνώριζαν τίποτα πότε Τιτάν εκραγεί, στην πραγματικότητα θα είχαν προηγούμενη προειδοποίηση για επικείμενο κίνδυνο και θα υπέφεραν «ψυχική αγωνία» τις τελευταίες τους στιγμές.

Η οικογένεια έχει ξεκινήσει τώρα μια αγωγή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για παράνομο θάνατο κατά της Rush, της OceanGate και άλλων οντοτήτων που εμπλέκονται στην ανάπτυξη Τιτάν, ζητώντας να εξεταστούν οι συνθήκες του θανατηφόρου συμβάντος ενώπιον ενόρκων.

Τιτάν έχασε την επαφή με το πλοίο υποστήριξής του δύο ώρες μετά την αποχώρησή του από την επιφάνεια, και μια μεγάλη δημοσιότητα στα βαθιά αποστολή έρευνας και διάσωσης συνέχισε για τέσσερις ημέρες πριν βρεθούν τα συντρίμμια σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων Τιτανικόςπλώρη, σε βάθος 3.8χλμ.

Στη μήνυση, η οικογένεια ισχυρίστηκε ότι ο Rush φαινόταν περήφανος που αψηφούσε τα πρότυπα της βιομηχανίας, καλλιεργώντας ενεργά μια εικόνα του εαυτού του «ως μια «τρελή ιδιοφυΐα» του κόσμου των καταδύσεων βαθέων υδάτων.

Στο παρελθόν είχε επικρίνει τη νομοθεσία για την ασφάλεια των επιβατηγών πλοίων των ΗΠΑ επειδή «έδινε άσκοπα προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών έναντι της εμπορικής καινοτομίας».

Η Τιτάν υποβρύχιο – θόλος από τιτάνιο, κύτος από ανθρακονήματα (OceanGate)

His approach was allegedly typified by use of a cheap Logitech βίντεο-game controller to pilot Τιτάν. Τα «μοντέρνα, σύγχρονα, ασύρματα ηλεκτρονικά συστήματα» που χρησιμοποιήθηκαν, σε αντίθεση με αυτά οποιουδήποτε προηγούμενου υποβρυχίου, βασίζονταν στην αδιάλειπτη πηγή ενέργειας, λέει η οικογένεια.

Η αγωγή κατατέθηκε στις 13 Αυγούστου στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Ουάσιγκτον για την κομητεία King. Η OceanGate είχε έδρα στην πολιτεία πριν αναστείλει όλες τις δραστηριότητές της μετά την καταστροφή.

«Επίμονη απροσεξία»

«Η καταστροφική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή του Nargeolet οφειλόταν άμεσα στην επίμονη απροσεξία, απερισκεψία και αμέλεια των OceanGate, Rush και άλλων κατηγορουμένων κατά το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη λειτουργία του Τιτάν», αναφέρουν οι ενάγοντες.

«Ο Nargeolet μπορεί να πέθανε κάνοντας αυτό που του άρεσε να κάνει εκτός από τον θάνατό του - και τους θανάτους του άλλου Τιτάν μέλη του πληρώματος – ήταν άδικο». Ο Τιτανικός Ο ειδικός είχε κάνει 37 καταβάσεις στον Τιτανικό από το 1987, κυρίως δουλεύοντας για τη διάσωση RMS Titanic Inc να ανακτήσει αντικείμενα για τις εκθέσεις του.

Πέθανε στο πλευρό του Rush και των επιβατών του Βρετανού δισεκατομμυριούχου Hamish Harding, του Πακιστανό-Βρετανού επιχειρηματία Shahzada Dawood και του γιου του Sulaiman. Η OceanGate τους είχε ζητήσει να υπογράψουν παραιτήσεις ευθύνης αναγνωρίζοντας τους κινδύνους της αποστολής πριν ξεκινήσει.

«Έχουμε ισχυριστεί στη μήνυση ότι η Stockton Rush ήταν διαφανής σχετικά με όλα τα προβλήματα που είχαν βιώσει Τιτάν, όπως και τα προηγούμενα, παρόμοια μοντέλα, κάποιος τόσο έμπειρος και γνώστης όσο ο PH Nargeolet δεν θα συμμετείχε», λέει ο Matt Shaffer, δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια.

Οι μηχανικοί θαλάσσιας ασφάλειας της ακτοφυλακής ερευνούν το ανακτημένο οπίσθιο κάλυμμα τιτανίου από την Titan (Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ)

Ένας άλλος από τη νομική ομάδα, ο Tony Buzbee, δήλωσε: «Νομίζω ότι είναι ενδεικτικό ότι παρόλο που το Πανεπιστήμιο της Ουάσιγκτον και η Boeing είχαν βασικούς ρόλους στο σχεδιασμό προηγούμενων αλλά παρόμοιων εκδόσεων του Τιτάν, και οι δύο αρνήθηκαν πρόσφατα οποιαδήποτε εμπλοκή στο υποβρύχιο μοντέλο που κατέρρευσε».

Αρχείο ασφαλείας

Τα υποβρύχια βαθέων υδάτων έχουν γενικά καλό ιστορικό ασφάλειας, αλλά συνήθως κατασκευάζονται από συμπαγές τιτάνιο και όχι από τιτάνιο προσαρτημένο σε ένα ελαφρύ σώμα από ανθρακονήματα, όπως χρησιμοποιείται για Τιτάν.

Κάποιοι ειδικοί και πιθανοί επιβάτες είχαν άσκησε δημόσια κριτική στον σχεδιασμό του υποβρυχίου πολύ πριν από το ταξίδι, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες ιστορίες στο Divernet, αλλά οι αντιρρήσεις τους είχαν απορριφθεί από τον Rush καθώς προσπαθούσε να πείσει τους τουρίστες βαθέων υδάτων να πληρώσουν έως και 250,000 δολάρια ΗΠΑ για να επισκεφθούν το Τιτανικός τοποθεσία.

Λέγεται ότι ισχυρίστηκε ότι είχε τοποθετήσει ένα προηγμένο σύστημα ακουστικής ασφάλειας που θα προειδοποιούσε ΤιτάνΟι επιβάτες του θα πρέπει η γάστρα να ραγίζει υπό πίεση, αλλά ένας μηχανισμός σχεδιασμένος να ρίχνει έρμα και να φέρνει Τιτάν Η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης λέγεται ότι απέτυχε.

«Κατά την εκτίμηση των ειδικών, θα συνέχιζαν να κατεβαίνουν, έχοντας πλήρη επίγνωση των μη αναστρέψιμων αστοχιών του σκάφους, βιώνοντας τρόμο και ψυχική αγωνία πριν από την Τιτάν τελικά καταρρέει», υποστηρίζει η μήνυση.

Μαζί με τους OceanGate και Rush ως κατηγορούμενους είναι ο πρώην διευθυντής μηχανικής της εταιρείας Tony Nissen και η Hydrospace Group, η Janicki Industries και η Electroimpact, εταιρείες που λέγεται ότι συμμετείχαν στο σχεδιασμό και την κατασκευή Τιτάν.

