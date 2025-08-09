Δύτες του Ναυτικού των Φιλιππίνων σκοτώθηκαν ενώ έκαναν διάλειμμα

Δύο μέλη του Πολεμικού Ναυτικού των Φιλιππίνων έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικής κατάδυσης στη θάλασσα Celebes, περίπου 2 χιλιόμετρα ανοιχτά του Barangay Mindupok, στο Sarangani, στις 4 Αυγούστου, με αποτέλεσμα η υπηρεσία να ξεκινήσει έρευνα.

Οι έμπειροι δύτες, άνδρες ηλικίας 48 και 50 ετών, φέρεται να είχαν κάνει καταδύσεις ενώ ήταν εκτός υπηρεσίας με δύο άλλα άτομα, αλλά αγνοούνταν για περισσότερο από μία ώρα πριν και οι δύο βρεθούν να επιπλέουν αναίσθητοι στην επιφάνεια.

Αργότερα, κατά την άφιξή τους στο Επαρχιακό Νοσοκομείο Sarangani στο Maitum, διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού. Οι αρχές δεν έχουν ακόμη παράσχει λεπτομέρειες για το τι μπορεί να συνέβη.

Το Σαρανγκάνι είναι μια επαρχία στο νότιο άκρο των Φιλιππίνων στο νησί Μιντανάο, την οποία σπάνια επισκέπτονται δύτες από το εξωτερικό.

Ο εκπρόσωπος του Ναυτικού, καπετάνιος Τζον Πέρσι Άλκος, επιβεβαίωσε ότι ένας από τους δύτες βρισκόταν σε διάλειμμα «ανάπαυσης και αναψυχής» για λόγους ψυχικής υγείας και ο άλλος σε άδεια απουσίας.

Είπε ότι τα ονόματά τους θα παραμείνουν κρυφά όσο προχωρά η έρευνα. «Παρέχουμε πλήρη βοήθεια στις πενθούντες οικογένειες... Πάνω απ' όλα, αναγνωρίζουμε και τιμούμε την υπηρεσία και την αφοσίωση των πεσόντων ναυτών μας», είπε.

The Ναυτικό των Φιλιππίνων δήλωσε ότι εκτός από τη διερεύνηση του περιστατικού, επανεξετάζει τα πρωτόκολλα κατάδυσης για να εντοπίσει τυχόν απαραίτητες βελτιώσεις στις διαδικασίες κατάδυσης αναψυχής, καθώς και στις επιχειρησιακές.

Δύο Ρώσοι δύτες πέθανε στις Φιλιππίνες αφού παρασύρθηκε από ισχυρά ρεύματα νωρίτερα φέτος.