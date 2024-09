Η έρευνα για τον θάνατο του δύτη στη Μάλτα κρίνει αμελή τον γιατρό

Ένας ειδικός στην υπερβαρική ιατρική φαίνεται ότι θα αντιμετωπίσει ποινικές διώξεις στη Μάλτα σε σχέση με τον θάνατο του Πολωνού αυτοδύτη Krzysztof Białecki, που κατοικεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Ιούλιο.

Τα συμπεράσματα της δικαστικής έρευνας για το μοιραίο έχουν αναφερθεί από την Χρόνοι της Μάλτας, το οποίο λέει ότι ο σύμβουλος μπορεί να αντιμετωπίσει ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών και πρόστιμο περίπου 10,000 λιρών εάν κριθεί ένοχος για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Ο Białecki, 48, ήταν ένα από τα δύο μέλη της πολωνικής λέσχης καταδύσεων Εξερευνητές κατάδυσης που πέθανε στις 6 Ιουλίου. Είχε πάει για να βοηθήσει τον Dominik Dubaj, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες ενώ βουτούσε στα 65 μέτρα βάθος Le Polynesien wreck. Dubaj went into an uncontrolled ascent and both men ended up making rapid ascents and missed safety stops, όπως αναφέρεται on Divernet.

Ο Dubaj δηλώθηκε νεκρός κατά την άφιξή του στο νοσοκομείο Mater Dei κοντά στη Βαλέτα, καθώς διαγνώστηκε ότι είχε υποστεί εμβολή αερίου εγκεφαλικής αρτηρίας και πνευμονικό βαροτραύμα ως αποτέλεσμα της ανάβασης.

Ο Bialecki, που αναφέρθηκε ότι είχε τις αισθήσεις του και ήταν σε εγρήγορση, αρχικά φαινόταν να σημειώνει πρόοδο στη θεραπεία για την ασθένεια αποσυμπίεσης (DCI) στον υπερβαρικό θάλαμο, αλλά αργότερα υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε στις 7.10 εκείνο το βράδυ.

ευρήματα έρευνας

The judicial inquiry, led by magistrate Joe Mifsud, concluded that on the dive itself there had been no negligence on the part of organiser Diveshack Scuba School, a PADI 5* IDC and Tec Rec dive-centre in Sliema, or the other five divers in the club group, who were deemed to have taken all appropriate measures in the emergency.

Ωστόσο, διαπιστώθηκε ότι έγιναν μια σειρά από κρίσιμα λάθη στο νοσοκομείο. Ο μέχρι στιγμής άγνωστος σύμβουλος καταδύσεων και υπερβαρικής ιατρικής είχε εγκαταλείψει τις εγκαταστάσεις για «παρατεταμένη περίοδο» το απόγευμα, αφήνοντας τον Bialecki στη φροντίδα ενός νεότερου που λέγεται ότι «εξακολουθούσε να υποβάλλεται σε εκπαίδευση και επομένως ανεπαρκώς εξοπλισμένο για να χειριστεί επιπλοκές και να κάνει το κλειδί. αποφάσεις θεραπείας».

Ο εκπαιδευόμενος είχε λάβει οδηγίες να διατηρεί τηλεφωνική επαφή με τον σύμβουλο και να αποφεύγει τη λήψη ανεξάρτητων σημαντικών αποφάσεων.

Νοσοκομείο Mater Dei στη Μάλτα (Johan Puhlemark)

Στις 6.20 ο Bialecki είχε αφαιρέσει τη μάσκα οξυγόνου του και παραπονέθηκε για αυξημένο κοιλιακό άλγος και δύσπνοια. Ο εκπαιδευόμενος είχε ενημερώσει τηλεφωνικά τον σύμβουλο και ζήτησε να καλέσει έναν αναισθησιολόγο για την προετοιμασία για ΚΑΡΠΑ, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε. Ο Białecki είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή στις 6.31 μ.μ., οπότε ειδοποιήθηκε η ομάδα ΚΑΡΠΑ.

Ο σύμβουλος είχε επιστρέψει μόλις στις 6.42 μ.μ., αλλά η κατάσταση του Bialecki λέγεται ήδη ότι ήταν κρίσιμη μέχρι τότε και πέθανε 38 λεπτά αργότερα.

Η έρευνα διαπίστωσε ότι ο σύμβουλος είχε παραδεχτεί ότι δεν γνώριζε το μέγιστο βάθος στο οποίο είχαν επιχειρήσει οι δύτες, υποθέτοντας ότι δεν ήταν μεγαλύτερο από 50 μέτρα, γεγονός που θα μπορούσε να έχει οδηγήσει σε σφάλματα στην προβλεπόμενη θεραπεία.

Λέγεται ότι ο σύμβουλος διέγνωσε λάθος την κατάσταση του Białecki μέσω τηλεφώνου, υποπτευόμενος τοξικότητα οξυγόνου και όχι DCI.

Κατά τη διάρκεια της αρχικής θεραπείας στον θάλαμο, οι βαλβίδες χαμηλής πίεσης δεν άνοιγαν σωστά, με αποτέλεσμα ο Białecki να έχει δυσκολία στην αναπνοή. Μετά την επίλυση του προβλήματος, δεν καταβλήθηκε αποζημίωση για αυτήν την παραβιασμένη φάση της θεραπείας, με αποτέλεσμα μεγαλύτερο φορτίο αζώτου στο αίμα του και επιδείνωση της κατάστασής του.

Ο σύμβουλος είχε συμβουλεύσει την ένεση στο Bialecki με το ηρεμιστικό Ativan, παρόλο που αυτό ήταν μόνο σε μορφή δισκίου, και παρόλο που στο Bialecki είχαν χορηγηθεί δύο χάπια Ativan του 1 mg στις 5.10 μ.μ., ο σύμβουλος πίστευε ότι δεν είχε χορηγηθεί κανένα.

Κρίσιμες στιγμές

Ο σύμβουλος είχε ανασταλεί εν αναμονή της έκβασης της δικαστικής έρευνας, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απουσία του σε κρίσιμες στιγμές και η εξάρτηση από ασκούμενο είχε συμβάλει στο θάνατο του Białecki, ενώ η μεταχείριση του δύτη είχε κακοδιαχειριστεί σε βαθμό αμέλειας.

Ο θάνατος του Bialecki λέγεται ότι ήταν ο πρώτος που αφορούσε έναν πλήρως συνειδητοποιημένο δύτη που συνέβη στην υπερβαρική μονάδα εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, ο σύμβουλος είναι 43 ετών, είναι κάτοχος πτυχίων καταδυτικής ιατρικής από τη Νότια Αφρική και το Ηνωμένο Βασίλειο και ενεργεί ως ειδικός μάρτυρας καταδυτικών περιστατικών.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ: Αύξηση στις θεραπείες δυτών στην υπερβαρική μονάδα Mater Dei, καθώς και στην άλλη μονάδα της Μάλτας στο Γενικό Νοσοκομείο Gozo, αναφέρθηκε από το Χρόνοι της Μάλτας. Το Mater Dei είχε περιθάλψει 57 δύτες μέχρι στιγμής φέτος, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα, ξεπερνώντας ήδη τον ετήσιο μέσο όρο των 50. Ο Gozo έχει κατά μέσο όρο 30 δύτες το χρόνο. Ο Δρ Stephen Muscat, πρώην επικεφαλής σύμβουλος στο Mater Dei, σημείωσε ότι «η Μάλτα γίνεται γρήγορα Μέκκα για τεχνικές καταδύσεις» και ότι αυτό ήταν ένας παράγοντας που έκανε τους δύτες πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα.



