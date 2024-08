Από θύμα καρχαρία σε Παραολυμπιονίκη – σε 15 μήνες

Τον Μάιο του περασμένου έτους, ο 22χρονος Ali Truwit έκανε κολύμβηση με αναπνευστήρα από ένα σκάφος στα νησιά Turks & Caicos με μια συναθλήτρια της ομάδας του Yale, Sophie Pilkinton.

Οι φίλοι απολάμβαναν διακοπές για να γιορτάσουν την αποφοίτησή τους - αλλά σε αυτό το σημείο το ταξίδι πήρε μια σκοτεινή τροπή.

Η περιοχή δεν ήταν γνωστή για τους καρχαρίες, αλλά αυτό που αργότερα θεωρήθηκε ότι ήταν ένας ταύρος καρχαρίας πλησίασε ξαφνικά «και άρχισε να μας επιτίθεται και να μας χτυπά επιθετικά και να μας εμβολίζει από κάτω», όπως είπε ο Truwit στο NBC News.

«Αντιμετωπίσαμε και σπρώχναμε και κλωτσήσαμε, αλλά πολύ γρήγορα πήρε το πόδι μου στο στόμα του. Και το επόμενο πράγμα που ήξερα, μου είχε δαγκώσει το πόδι και μέρος του ποδιού μου».

Ωστόσο, τώρα, μόλις 15 μήνες μετά την τραυματική συνάντηση, ο Truwit ετοιμάζεται να αγωνιστεί σε τρεις διεθνείς αγώνες με την ομάδα των ΗΠΑ στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Καθώς ο καρχαρίας έκανε κύκλους, ήταν η προπόνηση κολύμβησης του Truwit που ήρθε στο προσκήνιο. «Πήραμε την απόφαση σε κλάσματα δευτερολέπτου να κολυμπήσουμε για τη ζωή μας, περίπου 75 γιάρδες στο ανοιχτό νερό του ωκεανού πίσω στο σκάφος», είπε.

Οι δύο γυναίκες έφτασαν στην ασφάλεια του σκάφους όπου η Pilkinton, σε μια δράση που πιστώνει ο Truwit ότι της έσωσε τη ζωή, σταμάτησε την αιμορραγία με ένα τουρνικέ.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για επείγουσα περίθαλψη πριν μεταφερθεί πίσω στις ΗΠΑ για χειρουργική επέμβαση. Υποβλήθηκε σε τρεις επεμβάσεις: δύο στο Μαϊάμι για να καταπολεμήσει τη μόλυνση και στη συνέχεια στη Νέα Υόρκη, στα 23α γενέθλιά της, ακρωτηριάστηκε το αριστερό της πόδι κάτω από το γόνατο.

Τραγικές αναδρομές

Μέρος της αποκατάστασης της Truwit περιλάμβανε δουλειά στην πισίνα και τη βοήθησε ο πρώην προπονητής της κολύμβησης στο κολέγιο Jamie Barone. Η επιστροφή στο νερό, ακόμη και η οικογενειακή πισίνα στο Darien του Κονέκτικατ, αποδείχτηκε ψυχολογικά προκλητική στην αρχή, επειδή η βύθιση και οι ήχοι πιτσιλίσματος θα προκαλούσαν τρομακτικές αναδρομές στη συνάντηση των καρχαριών.

Περιγράφοντας την Truwit ως «την πιο σκληρά εργαζόμενη που έχω γνωρίσει ποτέ», η Barone λέει ότι δεν έχασε ούτε μια μέρα εξάσκησης, με τις αναδρομές και την ταλαιπωρία να μειώνονται όσο σκληρότερα δούλευε.

Αν και ο αρχικός της στόχος ήταν απλώς να μάθει να χρησιμοποιεί το προσθετικό της πόδι και να ανακτήσει τη δύναμή της, τον Δεκέμβριο η Τρούιτ κολύμβησε ελεύθερο και ύπτιο στο Εθνικό Πρωτάθλημα Κολύμβησης Παραολυμπιακών Αγώνων των ΗΠΑ στο Ορλάντο της Φλόριντα – και κέρδισε ένα μετάλλιο.

Οι ιδέες για συμμετοχή στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 έδωσαν τη θέση τους σε μια πιο φιλόδοξη πορεία προς το Παρίσι το 2024.

Ακόμα κολυμπάω ανταγωνιστικά – Ali Truwit

Τον Απρίλιο ο Truwit κολύμπησε στα 400 μέτρα ελεύθερο, στην κατηγορία S10 για κολυμβητές με σωματική αναπηρία που επηρεάζει μια άρθρωση, σε διεθνή αγώνα στην Πορτογαλία. Στη συνέχεια, σε δοκιμές στα τέλη Ιουνίου, κέρδισε τα αγωνίσματα που την προκρίναν για την ομάδα των Παραολυμπιακών Αγώνων των ΗΠΑ – τα 400 μέτρα και τα 100 μέτρα ελεύθερο και τα 100 μέτρα ύπτιο.

Να γίνει ασφαλές για το νερό

Η Truwit βρήκε επίσης χρόνο για να ξεκινήσει ένα ίδρυμα που ονομάζεται Stronger Than You Think. «Έχω καταλάβει πόσο ακριβά είναι τα προσθετικά και πόσο λίγα καλύπτονται από την ασφάλιση», λέει. «Μου υπενθύμισαν επίσης πόσο σημαντικό ήταν το να είμαι ικανός κολυμβητής για την επιβίωσή μου.

"Ξεκίνησα Πιο δυνατό από όσο νομίζετε να βοηθήσει άτομα που χρειάζονται οικονομική βοήθεια με τα προσθετικά τους, καθώς και να βοηθήσουν τους ανθρώπους να γίνουν ασφαλείς για το νερό».

Αποκαλώντας τον κολυμβητή «εμπνευσμένο», ο κυβερνήτης του Κονέκτικατ όρισε την αυριανή (28 Αυγούστου), ημέρα έναρξης των Παραολυμπιακών Αγώνων, ως Ημέρα Αλί Τρούιτ στην πολιτεία.

«Είμαι μοναδικός στο ότι δέχθηκα επίθεση από έναν καρχαρία, αλλά δεν είμαι μοναδικός στο ότι όλοι περνάμε δυσκολίες και τραύματα και δύσκολες στιγμές στη ζωή και όλοι έχουμε την ικανότητα να σηκωθούμε ξανά», είπε ο Truwit στο NBC.

