Το αιγυπτιακό liveaboard βυθίζεται στο βαθύ νότο

Ένα liveaboard βυθίστηκε στην πιο νότια αιγυπτιακή Ερυθρά Θάλασσα, αφού ο καπετάνιος του φάνηκε να αγνόησε τις προειδοποιήσεις για κακές καιρικές συνθήκες. Οι 18 καλεσμένοι κατάδυσης κατάφεραν να δραπετεύσουν από το σκάφος μαζί με το πλήρωμα, αλλά οι περισσότεροι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα υπάρχοντά τους και στη συνέχεια πέρασαν περίπου οκτώ ώρες σε μικρές βάρκες.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της 24ης Οκτωβρίου, στα μισά του ταξιδιού τσάρτερ από τη Χαμάτα. Το 30μ αιγυπτιακής ιδιοκτησίας Αποπλάνηση, ένα σκάφος με τρεις διπλές καμπίνες στο πάνω κατάστρωμα και έξι διπλές καμπίνες κάτω καταστρώματος, εκτελούσε ταξίδια καταδύσεων και kite-surfing.

Εκείνη τη νύχτα, τα περισσότερα σκάφη, συμπεριλαμβανομένων των liveaboards, αναφέρθηκε ότι έλαβαν υπόψη τις προειδοποιήσεις για θυελλώδη καιρικά φαινόμενα και ψηλά κύματα και παρέμειναν βορειότερα στην πιο προστατευμένη περιοχή του ύφαλου Sataya.

ΑποπλάνησηΩστόσο, είχε πλεύσει μέχρι τον ύφαλο Έλμπα κοντά στα σύνορα με το Σουδάν, όπου το σκάφος με ξύλινο κύτος πιστεύεται ότι είχε διαρροή.

Το σκάφος είχε ναυλωθεί για το ταξίδι «βαθύ βαθύ νότο» από μια ομάδα δυτών από το Laval Subaqua Club στη βορειοδυτική Γαλλία. Δύο από τα τέσσερα μόνο μέλη που κατάφεραν να σώσουν τα διαβατήριά τους στο ναυάγιο επέστρεψαν στη Γαλλία το περασμένο Σαββατοκύριακο και μίλησαν για το περιστατικό στο Γαλλία Πληροφορίες.

Παράξενη γωνία

Οι πρώτες τέσσερις ημέρες κατάδυσης από το Seaduction ήταν «υπέροχες»

Ο πρώην πρόεδρος του συλλόγου Φρανσουά Παγιάρ και ο βοηθός ταμίας Philippe Galodé δήλωσαν ότι το ταξίδι κανονίστηκε σε μια έκθεση καταδύσεων τον Ιανουάριο. Η ομάδα είχε φτάσει στην Αίγυπτο στις 18 Οκτωβρίου και ο Paillard περιέγραψε τις πρώτες τέσσερις ημέρες κατάδυσής τους ως «υπέροχες».

Ο Galodé είπε ότι κοιμόταν γύρω στις 3 το πρωί όταν ο φίλος του ρώτησε αν πίστευε ότι το σκάφος βρισκόταν σε μια περίεργη γωνία. «Ανέβηκα πάνω για να δω τι συμβαίνει», είπε. «Σύμφωνα με τον καπετάνιο, όλα ήταν υπό έλεγχο». Άλλοι καλεσμένοι είπαν αργότερα ότι είχαν σημειώσει τη λίστα ήδη από τις 2 το πρωί.

«Μετά από μισή ώρα, το σκάφος άρχισε να τρέμει πολύ σοβαρά», είπε ο Paillard. «Αρχίσαμε να βγάζουμε τα σωσίβια, υποθέτοντας ότι δεν θα βελτιωνόταν, ό,τι κι αν έλεγε ο καπετάνιος. Τελικά κάναμε αυτό που δεν έκανε ο καπετάνιος, δηλαδή να ετοιμαστούμε για εκκένωση».

Μέχρι τις 3.30 το πρωί είχε ανέβει νερό στην καμπίνα, είπε ο Paillard. «Όλοι σωθήκαμε την τελευταία στιγμή – το σκάφος βρισκόταν σκληρά και μετά ανατράπηκε εντελώς. Ήταν πανικός, όλοι πήδηξαν στο νερό». Όλοι οι δύτες είχαν καταφέρει να φορέσουν σωσίβια, αλλά λίγοι είχαν χρόνο να ντυθούν, να πάρουν διαβατήρια, τηλέφωνα, μετρητά ή οποιαδήποτε άλλη προσωπική περιουσία.

Ο Paillard σχολίασε ότι το πλήρωμα των 10 είχε ακολουθήσει τις εντολές του καπετάνιου αλλά «δεν ήταν έμπειροι ναυτικοί».

Εντοπίστηκε από μηχανότρατα

The liveaboard carried two 5m RIBs but it seems there had been time to launch only one of these and one of the two lifeboats. Amid the strong waves, continuous bailing-out had proved necessary to stay afloat.

Οι επιζώντες πέρασαν οκτώ ώρες μακριά πριν μια τράτα εντοπίσει ένα πορτοκαλί κάλυμμα σωσίβιας λέμβου και κατάφερε να τους επιβιβάσει και να τους παράσχει ζεστά ρούχα. Αργότερα μεταφέρθηκαν σε ένα περιπολικό του πολεμικού ναυτικού που τους έφερε στην ξηρά, όπου μεταφέρθηκαν με λεωφορείο σε ξενοδοχείο στη Χουργκάντα, φτάνοντας μόνο μία το πρωί της 25ης Οκτωβρίου.

Οι 14 δύτες που είχαν χάσει τα διαβατήρια και τα υπάρχοντά τους έμειναν να περιμένουν το γαλλικό προξενείο στο Κάιρο να κάνει τις απαραίτητες ρυθμίσεις για να τους επιτρέψει να ταξιδέψουν, αλλά προειδοποιήθηκαν ότι αυτό μπορεί να μην συμβεί πριν από αύριο (30 Οκτωβρίου).

«Ο πρόξενος τους ζήτησε να λάβουν αμέσως μέτρα με τις ασφαλιστικές τους εταιρείες, αλλά δεν μπορούν να κάνουν τίποτα», η Nelly Leroux, μιλώντας στην Γαλλία Bleu, είπε για τον 59χρονο σύζυγό της Πασκάλ. «Δεν τους έχει μείνει τίποτα. Ο άντρας μου δεν έχει ούτε παπούτσια στα πόδια του. Το τραύμα είναι ακόμα πολύ σημαντικό – μόλις μου είπε ότι είχε αναδρομές στο παρελθόν και ότι δεν μπορούσε να κοιμηθεί».

Η Claire Penard, η σημερινή πρόεδρος του καταδυτικού κλαμπ, περίμενε ακόμα τον επαναπατρισμό όταν είπε Γαλλία Πληροφορίες ότι τα επίπεδα γραφειοκρατίας που εμπλέκονταν είχαν κάνει τη διαδικασία προκλητική. «Είναι εξαιρετικά δύσκολο», είπε, «και η εκκένωση του σκάφους ήταν ιδιαίτερα τραυματική για όλους μας, γιατί πραγματικά πιστεύαμε ότι θα πεθάνουμε».

Αίγυπτος Επιμελητήριο Καταδύσεων & Θαλάσσιων Σπορ είπε Divernet: «Το ατυχές περιστατικό της Αποπλάνηση Το liveaboard διερευνάται επί του παρόντος από τις αρμόδιες αρχές." Divernet έχει προσεγγίσει τον χειριστή του Αποπλάνηση για σχόλιο.

