Το Λιμενικό Σώμα καθοδηγεί το καταδυτικό σκάφος στους αγνοούμενους δύτες του

Πέντε από μια ομάδα έξι αυτοδυτών χάθηκαν από το καταδυτικό τους σκάφος στη Χαβάη στις 6 Νοεμβρίου – και σύμφωνα με τον δύτη που είχε παραμείνει στο σκάφος, ο καπετάνιος του δεν είχε τον έλεγχο της κατάστασης.

Οι δύτες διασώθηκαν αφού εντοπίστηκαν περίπου ένα μίλι νότια του Hawaii Kai, στο νοτιοανατολικό άκρο του νησιού Oahu, από ένα ζευγάρι στο γιοτ τους 13 μέτρων. Κράτα γρήγορα. Δεν μπόρεσαν να φέρουν την ομάδα στο σκάφος με ασφάλεια, είχαν ειδοποιήσει το Λιμενικό Σώμα, το οποίο στη συνέχεια έδειξε στον καπετάνιο πού να βρει τους πελάτες του.

Το ζευγάρι είχε ακούσει εκκλήσεις για βοήθεια και εντόπισε τους δύτες να προσκολλώνται ο ένας στον άλλο από μακριά, ανέφεραν. Όταν η Camila Storchi και ο σύζυγός της Ryan πλησίασαν με κινητήρα, οι δύτες τους είπαν ότι είχαν απομακρυνθεί από το ναυλωμένο σκάφος τους, Μέλι Ανν, περίπου 90 λεπτά νωρίτερα.

«Ήταν καταιγίδα και ο άνεμος φυσούσε πιο γρήγορα κάθε λεπτό», είπε ο Storchi. «Μόνο ένας δύτης βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση – γκρίζο, υποθερμία, εμετός – έτσι προσπαθήσαμε να τον επιβιβάσουμε πρώτοι. Ήταν πολύ ληθαργικός, με βαρύ εξοπλισμό – προσωπικά τους είχα απαγορεύσει να βγάλουν τον εξοπλισμό τους.

«Η επόμενη επιλογή μας θα ήταν να χρησιμοποιήσουμε το halyard, αλλά θα αναλάμβαναν κινδύνους, οπότε όλοι αποφασίσαμε να περιμένουμε το Λιμενικό Σώμα». Το ζευγάρι είχε ρίξει στους δύτες μια κλωστή. «Τους κυκλώσαμε για 45 λεπτά, μιλώντας, προσφέροντάς τους νερό και διατηρώντας τους σε καλή διάθεση», είπε ο Storchi.

Σε επαφή με τους δύτες

Το Λιμενικό Σώμα είπε ότι η κλήση έκτακτης ανάγκης του ζευγαριού ήταν η πρώτη αναφορά του χωρισμού του σκάφους, είπε ο Στόρτσι. Περίπου 45 λεπτά αργότερα έφτασε ένα από τα ελικόπτερα του, ακολουθούμενο από το Μέλι Ανν, το οποίο παρέλαβε τους δύτες του και αναχώρησε αμέσως.

Ο Storchi, ο οποίος αργότερα ήρθε σε επαφή με τους δύτες, είπε ότι αυτός που επέλεξε να μείνει στο καταδυτικό σκάφος αφού αντιμετώπισε προβλήματα ισοστάθμισης είχε ισχυριστεί ότι ο καπετάνιος δεν είχε την κατάλληλη προσοχή και ότι χρειαζόταν την προσοχή του να παρασυρθεί ακόμα και στην άφιξη του ελικοπτέρου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, Μέλι ΑννΟ καπετάνιος του είχε έρθει σε επαφή μόνο αφού τον άκουσε Κράτα γρήγορα’s requests for assistance. One of its helicopters had been diverted from a εκπαίδευση flight and on arrival at the scene the pilot had relayed the divers’ position to the Μέλι Ανν ώστε να τα μαζέψει. Δεν είχαν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η κατάδυση είχε οργανωθεί από το Aaron's Dive Shop, ένα PADI 5* IDC στην Kailua που ισχυρίζεται ότι είναι το παλαιότερο κέντρο στη Χαβάη, έχοντας λειτουργήσει για περισσότερα από 50 χρόνια. Μέλι Ανν είναι ένα από τα δύο σκάφη που πραγματοποιούν τις περισσότερες ημερήσιες ναυλώσεις του.

Ο Aaron's αργότερα δήλωσε στον τοπικό Τύπο ότι είχε ληφθεί απόφαση της τελευταίας στιγμής να αλλάξει η τοποθεσία κατάδυσης του γκρουπ, αλλά ότι κατά την πραγματοποίηση αυτής της αλλαγής δεν είχε τηρηθεί το «τεκμηριωμένο πρωτόκολλό» του.

Ο αρχηγός της κατάδυσης είχε λάβει τα σωστά μέτρα όσον αφορά τη χρήση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη διατήρηση της ομάδας ενωμένη κατά τη διάρκεια του χωρισμού, είπε, και επρόκειτο να διενεργηθεί επανεξέταση του συμβάντος. Ο Ακτοφυλακή έχει επίσης δηλώσει ότι διενεργεί έρευνα.

Επίσης στο Divernet: Ο ΚΑΤΑΔΥΤΗΣ ΑΝΤΕΧΕΙ 5 ΩΡΕΣ DRIFT – ΜΕΤΑ ΠΕΖΟΠΟΙΕΙ, Ο ΔΥΤΗΣ ΑΝΤΕΧΕΙ ΕΠΤΑ ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΧΩΡΙΣΜΟ, ΣΚΑΦΗ άφησε το ζευγάρι στη θάλασσα: 5 εκατ. $ αγωγή ΚΑΤΑ ΕΥΘΥΝΕΙΣ ΚΕΦΑΛΙΤΕΣ