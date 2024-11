16 εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση του «τεράστου κύματος» στην Ερυθρά Θάλασσα

Δεκαέξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων δύο Βρετανοί, εξακολουθούν να αγνοούνται μετά τη βύθιση της κατάδυσης στην Ερυθρά Θάλασσα. Θαλασσινή ιστορία χθες (25 Νοεμβρίου). Τρεις σοροί φέρεται να έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής.

Στο πλοίο μήκους 44 μέτρων επέβαιναν 45 άτομα, 31 εκ των οποίων φιλοξενούμενοι και τα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος Αιγύπτου, όταν προκλήθηκε το περιστατικό περίπου στις 5.30 π.μ., όπως αναφέρθηκε προηγουμένως Divernet. Το σκάφος είχε φύγει από το Port Ghalib, βόρεια της Marsa Alam, σε ένα πενθήμερο ταξίδι, με κατεύθυνση νότια προς την περιοχή Fury Shoals. Αργότερα θα είχε γυρίσει προς τα βόρεια για να φτάσει στη Χουργκάντα.

Οι επιζώντες της βύθισης βρέθηκαν στα ανοιχτά του καταφυγίου Wadi el-Gemal μεταξύ Marsa Alam και Hamata, με εκείνους που χρειάζονταν πιο επείγουσα περίθαλψη να μεταφέρονται με αεροπλάνο στο νοσοκομείο και άλλους να παραλαμβάνονται από μια φρεγάτα του Αιγυπτιακού ναυτικού και να μεταφέρονται στη Χουργκάντα.

Η επιχείρηση έρευνας συντονίζεται από το Κέντρο Ελέγχου της Ναυτικής Βάσης και συμμετέχουν διάφορα τμήματα των αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων.

Προγραμματισμένη διαδρομή

Το liveaboard με τέσσερα καταστρώματα, με ξύλινο κύτος είχε πραγματοποιήσει το προγραμματισμένο δρομολόγιό του ενόψει των προειδοποιήσεων της Αιγυπτιακής Μετεωρολογικής Αρχής για θαλάσσια δραστηριότητα στις 24 και 25 Νοεμβρίου λόγω κινδύνου από υψηλά κύματα – αν και το Dive Pro Liveaboard, ο εγγεγραμμένος φορέας εκμετάλλευσης της Χουργκάντα Θαλασσινή ιστορία, αρνήθηκε ότι είχε αναλάβει αδικαιολόγητους κινδύνους.

Σε περίπτωση που ένα πιθανό κύμα μήκους 4 μέτρων θεωρήθηκε ότι έπιασε το σκάφος στο πλάι, με αποτέλεσμα να ανατραπεί μέσα σε περίπου επτά λεπτά - και πιθανότατα να μείνουν ορισμένοι επιβάτες ακόμα στις καμπίνες τους.

Ένας Φινλανδός υπήκοος και τέσσερα μέλη του πληρώματος πιστεύεται ότι είναι μεταξύ εκείνων που εξακολουθούν να αγνοούνται Θαλασσινή ιστορία, μαζί με τους δύο Βρετανούς καλεσμένους. Ο Κυβερνείο Ερυθράς Θάλασσας ανέφερε ότι το σκάφος μετέφερε επίσης δύτες που ταξίδευαν με αμερικανικά, βελγικά, κινεζικά, γερμανικά, ιρλανδικά, πολωνικά, σλοβακικά, ισπανικά και ελβετικά διαβατήρια.

Θρύλος της Θάλασσας

Η Dive Pro Liveaboards εκμεταλλεύεται επίσης τα πλοία της Ερυθράς Θάλασσας Θρύλος της Θάλασσας, Τίλλης και Coral Dreams. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους το χάλυβα κύτους 42μ Θρύλος της Θάλασσας έπιασε φωτιά κατά τη διάρκεια ενός εβδομαδιαίου ταξιδιού από τη Χουργκάντα ​​στους Brothers, Daedalus και Elphinstone, με αποτέλεσμα τον θάνατο μιας από τους καλεσμένους του, μιας Γερμανίδας σόλο ταξιδιώτη.

Στα τέλη Οκτωβρίου άλλο ένα liveaboard στην Ερυθρά Θάλασσα, Αποπλάνηση, βυθίστηκε σε ταξίδι τσάρτερ έξω από τη Χαμάτα, αφού ο καπετάνιος του φάνηκε να αγνόησε τις προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα. Οι 18 δύτες και το πλήρωμα διέφυγαν, αν και οι περισσότεροι έχασαν τα υπάρχοντά τους και χρειάστηκε να περάσουν περίπου οκτώ ώρες σε μικρές βάρκες πριν διασωθούν.

Divernet has approached Dive Pro Liveaboard for comment on the incident.



