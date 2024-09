Το παγκόσμιο ρεκόρ για τη φωτογράφιση για το βαθύτερο υποβρύχιο μοντέλο φαίνεται ότι θα αλλάξει ξανά χέρια – με την τοποθεσία να μετακινείται σε εσωτερικούς χώρους και το βάθος λήψης να έχει χαμηλώσει τα 45 μέτρα.

Η πιο πρόσφατη προσφορά μπορεί να μην είναι στο αυθεντικό ψυχρό πνεύμα καταδύσεων ανοιχτής θάλασσας που γέννησε τα ρεκόρ «DUMP» το 2021, αλλά, σύμφωνα με το Guinness World Records (GWR), η λήψη των γυρισμάτων σε μια πολωνική κλειστή εγκατάσταση στην οποία όσο πιο βαθιά πηγαίνεις όσο πιο ζεστό γίνεται το νερό δεν εμποδίζει την είσοδο.

Οι υποβρύχιες λήψεις μόδας με γνώμονα την αναγνώριση GWR ξεκίνησαν από τη λίμνη Huron του Καναδά το 2021, με τον Καναδό φωτογράφο Steve Haining να απαθανατίζει το μοντέλο Ciara Antoski σε ένα Ναυάγιο βάθους 6 μέτρων, όπως αναφέρεται Divernet.

haining χτισμένο πάνω στο κατόρθωμα το 2023 με το μοντέλο Mareesha Klups, αυτή τη φορά σε ναυάγιο στα 30 μέτρα, πριν το ρεκόρ διεκδικήθηκε στα τέλη του περασμένου έτους από τη Χιλιανή φωτογράφο Pia Oyarzún και το Καναδό μοντέλο Kim Bruneau σε μια δραματική τοποθεσία 40 μέτρων στις θερμότερες Μπαχάμες.

Στη συνέχεια, στα τέλη Αυγούστου, μια συνεδρία με τίτλο "Wings In The Deep" έλαβε χώρα στα 45.4 μέτρα στη βαθύτερη εγκατάσταση τεχνητής κατάδυσης της Ευρώπης, το Deepspot της Βαρσοβίας. Η θερμοκρασία του νερού μπορεί να φτάσει τους 34°C στο κάτω μέρος του κυλινδρικού άξονα του.

Αλλαγή κοστουμιού: ώρα για τα φτερά (Lemurvision / Filip Blommaert / Christin Gerstorfer)

This time the photographer was Belgian ex-military scuba diver Filip Blommaert, who runs underwater model / fashion-φωτογραφία επιχείρηση Lemurvision και είναι «πάντα μέσα για νέες ιδέες και προκλήσεις».

Αναζητώντας ένα παγκόσμιο ρεκόρ

On a recent trip to the Philippines to photograph world champion freediver Alessia Zecchini, Blommaert had met Austrian freediver Christin Gerstorfer. She holds AIDA national women’s records for Constant Weight No Πεδιλα (46m) and Bi-Πεδιλα (60m), but when she told Blommaert that what she really wanted was a world record he had the solution.

Στην Πολωνία, η Deepspot έκανε διαθέσιμη την ομάδα δυτών ασφαλείας της, ενώ η make-up artist Marike De Meester στάθηκε δίπλα της για να διατηρήσει την εμφάνιση του μοντέλου της Blommaert, Gerstorfer. Δύο στημένες και δύο καταδύσεις με τον ελεύθερο δύτη να φορούν διαφορετικά κοστούμια κάθε φορά χρειάστηκαν το πλήρωμα περίπου μία ώρα στην πισίνα.

Ο Gerstorfer ήταν ζυγισμένος και, αντί να πηγαινοερχόταν από ένα απόθεμα κατάδυσης, κατέβαινε για να ποζάρει για ένα λεπτό τη φορά πριν κολυμπήσει ξανά στην επιφάνεια με τη βοήθεια ενός DPV. Ένα απρόβλεπτο πρόβλημα, ωστόσο, ήταν ότι τα «φτερά της βαθιάς» με βάση το χαρτόνι αποδείχτηκαν απροσδόκητα αιφνίδια - και τελικά εύθραυστα.

Το γύρισμα γυρίστηκε, καταγράφηκε και έγινε μάρτυρας και τώρα πρέπει να επικυρωθεί από GWR. «Για τον τίτλο ρεκόρ του Deepest Underwater Model Photoshoot, μία από τις οδηγίες αναφέρει ότι «δεν θα γίνει διάκριση σχετικά με το υδάτινο σώμα στο οποίο γίνεται η προσπάθεια», είπε η GWR. Divernet.

Η ομάδα έξω από το Deepspot (Lemurvision)

«Εξαρτάται από το άτομο που θα προσπαθήσει να επιλέξει την καταλληλότερη τοποθεσία. Ο φωτογράφος είναι ευπρόσδεκτος κάντε μια αίτηση μέσω του ιστότοπου των Παγκόσμιων Ρεκόρ Γκίνες για έλεγχο από την ομάδα διαχείρισης των ρεκόρ μας.»

“We pushed the boundaries of what is possible in fashion and υποβρύχια φωτογραφία,” claimed Blommaert, who is already planning to extend the shooting depth to 60m next time – and would also like to conduct a model photoshoot under ice.

«Η ελεύθερη κατάδυση ήταν πάντα το πάθος μου», είπε ο Γκέρστορφερ, τώρα κοντά σε αυτό το παγκόσμιο ρεκόρ, «και το να το συνδυάσω με τη μόδα σε ένα τόσο μοναδικό και ακραίο περιβάλλον ήταν μια αξέχαστη εμπειρία».

Επίσης στο Divernet: ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΩΣ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΕΣ ΠΙΟ ΒΑΘΙΑ, «ΓΟΡΓΟΝΕΣ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΟΥΝ»: ΤΟ ΡΕΚΟΡ ΒΑΘΟΥΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ-ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ ΠΤΥΧΕΤΑΙ ΣΤΑ 40 Μ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΡΙΩΝ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΕΚΟΡ, Q&A: IVANA ORLOVIC