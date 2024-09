Οι δύσκολες συνθήκες φέρνουν παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης

Με την πάροδο του χρόνου, η κατάρριψη των παγκόσμιων ρεκόρ γίνεται όλο και πιο δύσκολη για τους ελεύθερους δύτες – και ακόμη περισσότερο όταν οι κακές καιρικές συνθήκες επηρεάζουν. Μόνο ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ σημειώθηκε στο 33ο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βάθους AIDA στην Κορσική, καθώς ο σειριακός ρεκόρ Alexey Molchanov μπόρεσε να βελτιώσει μια προηγούμενη δική του βαθιά κατάδυση.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Πεδιλα (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Ο αγώνας είχε μετατεθεί για 24 ώρες για τις 10 Σεπτεμβρίου λόγω των δύσκολων συνθηκών για τους αγωνιζόμενους. Ο Ρώσος ελεύθερος δύτης, αγωνιζόμενος ως «Ατομικός Ουδέτερος Αθλητής», κατέβηκε στα 125 μέτρα – 2 μέτρα πιο βαθιά από το βάθος που είχε πετύχει στον ίδιο αγώνα στη Λεμεσό της Κύπρου πέρυσι. Η κατάδυσή του κράτησε 4 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two πτερύγια is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

Τα τελευταία χρόνια, ο Μολτσάνοφ συναντούσε συνήθως τον εαυτό του να αγωνίζεται με τον Arnaud Jerald ως τον μόνο στενό του αντίπαλο στο CWTB, οπότε με τον Γάλλο ελεύθερο δύτη να απουσιάζει φέτος, θα μπορούσε να το είχε πάρει εύκολα και να πάρει ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στο Πρωτάθλημα.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Πεδιλα (CNF) world record.

35ο παγκόσμιο ρεκόρ

Ο Μολτσάνοφ κατέχει ήδη το απόλυτο ρεκόρ CWTB των 124 μέτρων, που σημειώθηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Βάθους Ελεύθερης Κατάδυσης CMAS πέρυσι στο Ροατάν της Ονδούρας. Το τελευταίο παγκόσμιο ρεκόρ ήταν το έβδομο στον κλάδο και το 7ο συνολικά στην καριέρα του.

Ο Μολτσάνοφ κατέχει επίσης το AIDA Παγκόσμια ρεκόρ Constant Weight Monofin (CWTB) (136m) και Variable Weight (156m).

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε στις 15 Σεπτεμβρίου, με δύο ηπειρωτικά και 36 εθνικά ρεκόρ να έχουν σημειωθεί από τους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Μια Γενική κατηγορία ανταμείβει όσους ελεύθερους δύτες θεωρείται ότι έχουν διαπρέψει στους κλάδους Free Immersion, CWT, CNF και CWTB, και αυτό είχε ως αποτέλεσμα τον Κροάτη Petar Klovar να αναδειχθεί Γενικός Πρωταθλητής Ανδρών, ενώ η Marianna Gillespie από τη Γαλλία, που αγωνιζόταν ως ατομική διεθνής αθλήτρια, πήρε τον τίτλο των γυναικών για τρίτη συνεχόμενη χρονιά.

Επίσης στο Divernet: 3 παγκόσμια ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης + Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο, Απόλυτο παγκόσμιο ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης που σημειώθηκε στο Roatan, Ice-breakers: Καταρρίπτονται τα ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης, Τα εθνικά πάθη καθώς πέφτουν 8 παγκόσμια ρεκόρ ελεύθερης κατάδυσης