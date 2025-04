Τέλος εποχής - η Anne Hasson ανακοινώνει την αποχώρηση από το Aggressor Adventures

Η 41χρονη καριέρα της Anne Hasson με την Aggressor Adventures εκτείνεται από τότε επαγγελματίας και μέλος του πληρώματος στο πρωτότυπο Cayman Aggressor scuba liveaboard στον Αντιπρόεδρο και Διευθυντή Μάρκετινγκ για την παγκόσμια περιπέτεια ταξίδι εταιρεία.

Τον Απρίλιο του 2025, η Hasson θα αποσυρθεί από τη δουλειά της με την Aggressor Adventures καθώς χρειάζεται χρόνο για να μοιραστεί το πάθος της για υποβρύχια εξερεύνηση και ταξίδι με την οικογένεια και τους φίλους.

Η αγάπη του Hasson για τις καταδύσεις και την εξυπηρέτηση στο ταξίδι Η βιομηχανία ξεκίνησε στις 9 Νοεμβρίου 1984, όταν ενώθηκε με τον σύζυγό της, Captain Wayne Hasson, στην πρώτη ναύλωση του Aggressor εξερευνώντας το υποβρύχιο βασίλειο των Νήσων Κέιμαν. Παρέμεινε στην εταιρεία για περισσότερα από 40 χρόνια, προωθώντας την ανάπτυξή της από ένα σκάφος σε μια παγκόσμια εταιρεία περιπέτειας που προσφέρει καταδύσεις, άγρια ​​ζωή σαφάρι, παρατήρηση πουλιών, κρουαζιέρες στο ποτάμι, άγρια ​​ζωή σαφάρι και πολιτιστικές και περιβαλλοντικές περιηγήσεις.

Η Anne Hasson γιορτάζει τη συνταξιοδότησή της

Εκτός από τα επαγγελματικά της επιτεύγματα, η Hasson υπήρξε πρωτοπόρος στο ταξίδι κατάδυσης βιομηχανία και στη διατήρηση των φυσικών θαυμάτων για τις μελλοντικές γενιές. Είναι εισηγμένη στο Hall of Fame Women Divers το 2010, μέλος του διοικητικού συμβουλίου για το Sea of ​​Change Foundation και SSI Platinum Pro5000 Diver. Αυτόν τον Σεπτέμβριο, θα εισαχθεί στο διάσημο International Scuba Diving Hall of Fame στα νησιά Κέιμαν, πίσω από εκεί που ξεκίνησαν όλα.

«Ήταν ευχαρίστηση που συνεργάστηκα με την Anne Hasson τα τελευταία 18 χρόνια. Η αφοσίωσή της και η εργασιακή της ηθική είναι ό,τι καλύτερο έχω δει ποτέ όλα τα χρόνια στην επιχείρηση και την ευχαριστώ για όλα όσα συνέβαλε σε αυτήν την εταιρεία καθώς ξεκινά μια άξια συνταξιοδότησης ταξίδι και τον ελεύθερο χρόνο», λέει ο Wayne Brown, Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος της Aggressor Adventures.

Ως Αντιπρόεδρος του Aggressor Adventures, ο Hasson διαχειριζόταν τα Τμήματα Κρατήσεων, Μάρκετινγκ και Διαφήμισης, διατηρώντας την ακεραιότητα και την εικόνα του brand και της εταιρικής ταυτότητας της 41χρονης εταιρείας.