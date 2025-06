Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ είναι «αισιόδοξος» για το μέλλον των ωκεανών

Ο Γουίλιαμ, πρίγκιπας της Ουαλίας, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του Κέιτ και τον πλέον μεγαλύτερο γιο του Τζορτζ, απολαμβάνουν τις καταδύσεις, έχει περιγράψει ότι είναι αισιόδοξος για το μέλλον των ωκεανών του κόσμου - εφόσον ληφθούν άμεσα αποφασιστικά μέτρα.

Μιλώντας για την Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών του ΟΗΕ στο Φόρουμ Γαλάζιας Οικονομίας και Χρηματοδότησης στο Μονακό, που πραγματοποιήθηκε πριν από το Διάσκεψη του ΟΗΕ για τον Ωκεανό στη Νίκαια, η οποία ξεκινά αύριο (9 Ιουνίου), ο πρίγκιπας είπε ότι για πολλούς ο ωκεανός ήταν το μέρος όπου «δημιουργούνται μερικές από τις πιο ευτυχισμένες αναμνήσεις μας, όπου εξερευνήσαμε τα θαύματα του φυσικού κόσμου».

«Όλοι έχουμε βασιστεί στη μεγάλη του αφθονία για την τροφή και τα προς το ζην, κι όμως πολύ συχνά μπορεί να μας φαίνεται απόμακρο και αποσυνδεδεμένο από την καθημερινότητά μας, επιτρέποντάς μας να ξεχνάμε πόσο ζωτικής σημασίας είναι στην πραγματικότητα.»

«Η άνοδος της θερμοκρασίας της θάλασσας, η ρύπανση από πλαστικά και η υπεραλίευση ασκούν πίεση σε αυτά τα εύθραυστα οικοσυστήματα και στους ανθρώπους και τις κοινότητες που εξαρτώνται περισσότερο από αυτά», δήλωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

Ο Γουίλιαμ, η Κέιτ και ένας καρχαρίας-νοσοκόμος από το South Water Caye στην Μπελίζ το 2022

«Αυτό που κάποτε φαινόταν άφθονος πόρος, τώρα μειώνεται μπροστά στα μάτια μας. Όλοι μας είμαστε επιρρεπείς σε επηρεασμούς και είμαστε όλοι υπεύθυνοι για την αλλαγή, τόσο αρνητική όσο και θετική, αλλά υπάρχει ακόμη χρόνος για να ανατρέψουμε αυτή την τάση μαζί.»

Αναφερόμενος στη «φιλόδοξη» παγκόσμια δέσμευση για προστασία του 30% της ξηράς και της θάλασσας έως το 2030, προειδοποίησε ότι «το 2030 πλησιάζει γρήγορα και μόνο το 17% της ξηράς και μόλις το 3% του ωκεανού έχει προστατευτεί πλήρως».

«Αυτή η πρόκληση δεν μοιάζει με καμία που έχουμε αντιμετωπίσει στο παρελθόν, αλλά παραμένω αισιόδοξος», δήλωσε ο πρίγκιπας, «Πιστεύω ότι η επείγουσα ανάγκη και η αισιοδοξία έχουν τη δύναμη να επιφέρουν τη δράση που απαιτείται για να αλλάξει η πορεία της ιστορίας».

«Είμαι αισιόδοξος επειδή, ως ιδρυτής του Βραβείο EarthshotΒλέπω τα απίστευτα παραδείγματα ιδεών, καινοτομιών και τεχνολογιών που αξιοποιούν τη δύναμη του ωκεανού προστατεύοντας παράλληλα τη ζωτικότητά του.

Παραδείγματα Earthshot

Ο Preince William αναφέρθηκε σε τέσσερις νικητές και φιναλίστ του Earthshot που ήταν παρόντες στο κοινό. Των Sam Teiher και Gator Halpern των Coral Vita είπε: «Η ομάδα τους είναι πρωτοπόρος σε μεθόδους υψηλής τεχνολογίας για την καλλιέργεια κοραλλιών έως και 50 φορές ταχύτερα από ό,τι στη φύση και τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής».

«Αφού κέρδισαν το βραβείο Earthshot, χρηματοδότησαν ένα σημαντικό έργο αποκατάστασης στα ανοικτά των ακτών της Μεγάλης Μπαχάμα, συνεργαζόμενοι με ειδικούς της τοπικής κοινότητας για την καλλιέργεια περισσότερων από 20,000 κοραλλιών. Τώρα επικεντρώνονται στην επέκταση των ταχέως αναπτυσσόμενων κοραλλιών τους σε νέες γεωγραφικές περιοχές, οδηγώντας τον τουρισμό σε περιοχές με φρέσκους κοραλλιογενείς υφάλους».

He also praised Douglas Martin, founder of Scottish biotech company MiAlgae : “His work in the last six months to end reliance on wild-caught fish as a primary source of Omega-3 has saved 2.54 million wild fish, recycled enough waste water to fill 300 Olympic swimming pools and prevented vast amounts of CO 2 εκπομπές.

«Μόνο ένας τόνος από τα φύκια τους παράγει τόσα Ωμέγα-3 όσα 620,000 ψάρια. Τα MiAlgae δεν είναι απλώς εναλλακτική διατροφή, είναι τεχνολογία για το κλίμα. Είναι προστασία των ωκεανών και βιώσιμα συστήματα τροφίμων σε μεγάλη κλίμακα.»

Καταδύσεις Enric Sala στο Παλάου (Manu San Félix / National Geographic)

Ο Ένρικ Σάλα του National Geographic Παρθένες Θάλασσες περιγράφηκε ως ένας ισχυρός υποστηρικτής των επιστημονικών οφελών των ΘΠΠ. «Όταν οι κοινότητες προστατεύουν τις θαλάσσιες περιοχές, τα ιχθυαποθέματα ανακάμπτουν, η υγεία των ωκεανών βελτιώνεται και υπάρχει αύξηση των κερδών για τις γειτονικές κοινότητες», δήλωσε ο πρίγκιπας Γουίλιαμ.

«Η Pristine Seas έχει ήδη βοηθήσει στην ίδρυση 29 από τις μεγαλύτερες MPA στον κόσμο, οι οποίες καλύπτουν μια έκταση πάνω από διπλάσια από την Ινδία. Ο Enric είναι επίσης μέλος της ομάδας πίσω από την απίστευτη νέα ταινία του Sir David Attenborough [Ωκεανός]. Προβάλλει το πιο πειστικό επιχείρημα για άμεση δράση που έχω δει ποτέ.

Έμπνευση από το Άτενμπορο

Σερ Ντέιβιντ Ατένμπορο (Κιθ Σκόλεϊ ©Silverback Films & Open Planet Studios)

«Το να βλέπεις την ανθρώπινη δραστηριότητα να μετατρέπει όμορφα θαλάσσια δάση σε άγονες ερήμους στους πυθμένες των ωκεανών μας είναι απλώς σπαρακτικό», συνέχισε ο πρίγκιπας. «Για πολλούς είναι ένα επείγον κάλεσμα αφύπνισης για το τι συμβαίνει στους ωκεανούς μας, αλλά δεν μπορεί πλέον να είναι θέμα που δεν το βλέπεις και δεν το σκέφτεσαι».

«Όπως πάντα, ο Σερ Ντέιβιντ μας αφήνει με μια αίσθηση αισιοδοξίας ότι δεν έχουν χαθεί όλα. Πιστεύει ότι η αλλαγή είναι εφικτή.»

“Let us act together with urgency and optimism while we still have the chance. For the future of our planet, for the future generations, we must listen to the words of Sir David Attenborough: If we save the sea, we save our world.”

