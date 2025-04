Ακυρώθηκε το κυνήγι πτεροφάλαινας στην Ισλανδία

τέλος-whale hunting has been called off for the 2025 season in Iceland, making it the second year running that the slaughter has been abandoned – to the relief of environmental campaigners.

"Δεν πτερύγιο whales will be killed this summer – this could be the beginning of the end for whaling in Iceland,” commented Whale & Dolphin Conservation (WDC).

Hvalur hf is by far the largest whaling company in Iceland, given free reign by the government to hunt more than 200 πτερύγιο whales each season – but market conditions appear to be dictating otherwise.

«Δεδομένης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης, η Hvalur hf δεν βλέπει άλλη επιλογή παρά να μείνει αγκυροβολημένη και να περιμένει καλύτερες μέρες», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλός της, Kristján Loftsson. «Η κατάσταση θα επανεκτιμηθεί τον επόμενο χρόνο».

Σύμφωνα με τον Loftsson, ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία, όπου η εταιρεία του πουλά το μεγαλύτερο μέρος του κρέατος φάλαινας που είναι ανεπιθύμητο στα περισσότερα μέρη του κόσμου, έχει καταστήσει το εμπόριο οικονομικά μη βιώσιμο.

«Τεράστια νίκη»

«Αυτή η απόφαση σηματοδοτεί μια τεράστια νίκη για τη διατήρηση των φαλαινών, ειδικά αφού ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Ισλανδίας εξέδωσε αμφιλεγόμενη πενταετή άδεια φαλαινοθηρίας μόλις τον περασμένο χειμώνα», λέει το Ίδρυμα Captain Paul Watson (CPWF). aka Πειρατές του Ποσειδώνα.

Watson and the groups he has led have been actively campaigning against Icelandic hunting of πτερύγιο and minke whales for the past 40 years.

Το 2023 το Υπουργείο Αλιείας της Ισλανδίας διέκοψε προσωρινά τη φαλαινοθηρία μετά από ισχυρισμούς ακτιβιστών ότι το Hvalur παραβίαζε τη νομοθεσία της χώρας για την καλή διαβίωση των ζώων, αλλά στη συνέχεια επέτρεψε την επανέναρξη των δραστηριοτήτων υπό αυστηρότερους όρους.

The CPWF believes that the latest decision by Hvalur is also linked to the resumption by Japanese whalers of πτερύγιο-whale hunting in their home waters, as well as reports that Japanese government subsidies to the country's main importer of Icelandic whale-meat have failed to materialise.

«Πιστεύαμε ότι το φετινό κυνήγι δεν θα συνεχιζόταν και είμαστε ενθουσιασμένοι που είναι πλέον πραγματικότητα, σώζοντας έως και 209 πτερυγοφάλαινες», δήλωσε ο Rob Read, COO της Neptune's Pirates UK. "Αλλά η κυβέρνηση δεν μπορεί να συνεχίσει να καθυστερεί. Είναι καιρός οι Ισλανδοί πολιτικοί να ακούσουν το κοινό και να σταματήσουν οριστικά τη φαλαινοθηρία".

