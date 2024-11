Δύτες καθαρίζουν τον ιχθυοκαλλιεργητή-φάντασμα

Το Healthy Seas Foundation και οι εταίροι του ολοκλήρωσαν το ετήσιο έργο «Operation Ghost Farms – Reclaiming Waters» με αυτό που λέει το ίδρυμα ήταν ένας ολοκληρωμένος καθαρισμός στο Μενίδι, στον Αμβρακικό Κόλπο στη δυτική Ελλάδα.

Οι φάρμες φαντασμάτων είναι εγκαταλελειμμένες ιχθυοκαλλιέργειες που αφήνονται να υποβαθμιστούν στη θάλασσα, μολύνουν τις παράκτιες περιοχές και προκαλούν σημαντικές ζημιές στη θαλάσσια χλωρίδα και πανίδα και στις τοπικές κοινότητες, λέει η Healthy Seas.

Ο καθαρισμός του Μενιδίου ήταν ο τρίτος του είδους του που ηγήθηκε το ίδρυμα το 2024, αλλά, σε αντίθεση με τις προηγούμενες επιχειρήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην Ιθάκη και την Πάτρα, στόχευσε ένα αγρόκτημα που μόλις πρόσφατα είχε εγκαταλειφθεί, πριν προηγηθεί χρόνος σοβαρή υποβάθμιση.

Θέα στον χώρο του ιχθυοτροφείου Μενιδίου (Υγιείς Θάλασσες)

Εθελοντές από τον οργανισμό Ghost Diving εργάστηκαν για να ανακτήσουν δίχτυα, να τα αποσπάσουν από τους δακτυλίους και να τεκμηριώσουν τη διαδικασία κάτω από το νερό και στην επιφάνεια με τις κάμερές τους. Εκτός από τα δίχτυα, πήραν από τη θάλασσα 35 μεγάλες σημαδούρες, 43 πλωτά δαχτυλίδια και πολλά άλλα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ένα μισοβυθισμένο σκάφος συντήρησης.

Εθελοντές στην ξηρά αντιμετώπισαν τα παράκτια απορρίμματα που περιελάμβαναν σπασμένο αφρό πολυστερίνης από το ιχθυοτροφείο και γενικά οικιακά απορρίμματα.

Τα δίχτυα ψαρέματος και ορισμένα άλλα αντικείμενα μπορούν να ανακυκλωθούν σε αναγεννημένο νάιλον Econyl από τον συνεργάτη του ιδρύματος Aquafil. Οι σωλήνες και άλλες κατασκευές μπορούν επίσης να ανακυκλωθούν.

Δύτης στο Μενίδι (Michael Westreicher)

Υλικά που συλλέγονται για ανακύκλωση (Healthy Seas)

Τοπική προσέγγιση

Σε συνεργασία με τον καθαρισμό, όπως και με άλλους στο παρελθόν, η Healthy Seas διοργάνωσε επίσης εκπαιδευτικά προγράμματα με τοπικά δημοτικά σχολεία και ένα πανεπιστημιακό εργαστήριο, καθώς και δύο καθαρισμούς λιμανιών στον Αστακό και τον Μύτικα με την υποστήριξη τοπικού συνεργάτη καταδύσεων. .

Η αποστολή ήταν μια συλλογική προσπάθεια μεταξύ του ιδρύματος, της Hyundai Motor Europe και άλλων συνεργατών, συμπεριλαμβανομένων των Aquafil, Diopas, Ozon, του European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities και Dotank Plus.

Ανάκτηση ενός σκάφους κατά τη διάρκεια μιας από τις επιχειρήσεις του Μαΐου (Cor Kuyvenhoven)

Συλλογή Ghost-net τον Μάιο (Rogier Visser)

«Φέτος ήταν αξιοσημείωτη», σχολίασε Υγιείς Θάλασσες σκηνοθέτης Βερόνικα Μίκος. «Με τρεις μεγάλους καθαρισμούς και πολλά εκπαιδευτικά προγράμματα είχαμε απίστευτο αντίκτυπο, όχι μόνο στην απομάκρυνση των απορριμμάτων αλλά και στην ευαισθητοποίηση των κοινοτήτων και της επόμενης γενιάς. Είμαστε ευγνώμονες στους συνεργάτες και τους εθελοντές μας για τη δέσμευση και τη σκληρή δουλειά τους».

Στην εξαήμερη επιχείρηση του Οκτωβρίου συμμετείχαν 35 άτομα που περισυνέλεξαν 128.5 τόνους θαλάσσιων απορριμμάτων, εκ των οποίων οι 50.9 τόνοι ήταν δίχτυα αλιείας. Ο καθαρισμός του Μαΐου, με 30 άτομα να εργάζονται για οκτώ ημέρες, είχε συγκεντρώσει 42.7 τόνους (11.3 τόνους δίχτυα).

«Μαζί με 150 συνεργάτες και σχεδόν 550 αφοσιωμένους εθελοντές, έχουμε συλλέξει 991 τόνους δίχτυα ψαρέματος και άλλα θαλάσσια απορρίμματα από την ίδρυσή μας το 2013», αναφέρει η Healthy Seas.

