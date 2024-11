Κάντε προσφορά τώρα για ένα έργο τέχνης καρχαρία Oceanic 31

Μια έκθεση έργων τέχνης αφιερωμένων σε καρχαρίες που ονομάζεται Oceanic 31 ολοκληρώνει τη διετή περιοδεία της στους εκθεσιακούς χώρους του Ηνωμένου Βασιλείου από τα τέλη Νοεμβρίου στη Βασιλική Γεωγραφική Εταιρεία του Λονδίνου (RGS), με τα έργα στη συνέχεια να διασκορπίζονται σε μια ηλεκτρονική δημοπρασία για την υποστήριξη του Πρόγραμμα Oceanics της Shark Trust.

Η συλλογή, που απεικονίζει 31 είδη ωκεάνιων καρχαριών και ακτίνων, δωρήθηκε στον σκοπό από 31 μεμονωμένους καλλιτέχνες το 2022. Τα έργα κυμαίνονται από πίνακες και ψηφιακές δημιουργίες μέχρι γλυπτά και μικτά μέσα.

Smooth Hammerhead από την Alicia Hayden

Τα δωρεάν έκθεση μπορείτε να δείτε στο RGS Pavilion από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου. Οι πιθανοί πλειοδότες, ίσως έχοντας κατά νου τα δώρα Χριστουγέννων, έχουν μέχρι το τέλος αυτής της τελικής ημερομηνίας εμφάνισης για να υποβάλουν τις προσφορές τους, κάτι που μπορεί να γίνει τώρα έως επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Silky Street του ScapaJoe

Carcharodon carcharias του Jimmy Higgs

Ένα από τα έργα τέχνης θα δημοπρατηθεί ζωντανά από τον τηλεοπτικό εμπειρογνώμονα για την άγρια ​​ζωή, Steve Backshall, ο οποίος είναι ο κύριος ομιλητής στην εμβληματική ετήσια εκδήλωση του Shark Trust "For The Love Of Sharks" στο RGS στις 29 Νοεμβρίου. Εισιτήρια για την απογευματινή εκδήλωση εξακολουθούν να είναι διαθέσιμα από το Shark Trust.

Croc VR 2030 από τον Tom Mead

Oceanic Whitetip από ATM

«Αυτή η έκθεση μας έδωσε την ευκαιρία να προσεγγίσουμε ένα νέο κοινό και να εμπνεύσουμε περισσότερους ανθρώπους με τους υπέροχους καρχαρίες και ακτίνες που Υπόσχεση μεγάλου καρχαρία βασίζεται η εκστρατεία», λέει ο CEO της Shark Trust, Paul Cox. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους 31 καλλιτέχνες που έχουν δουλέψει τόσο σκληρά για να δημιουργήσουν αυτά τα έργα».

Επίσης στο Divernet: OCEANIC 31: SHARK IMAGES GO TO UK TOUR, ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ: ΔΥΤΕΣ ΩΚΕΑΝΙΚΕΣ & ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΡΧΑΡΙΑ, Η SHARK TRUST λανσάρει την ΕΦΑΡΜΟΓΗ 5-ΕΡΓΩΝ, ΔΥΤΕΣ ΣΤΙΓΜΙΟΤΗΤΑ 2,000 ΚΑΡΧΑΡΙΑ & ΑΚΤΙΝΟΙ