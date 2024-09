Η BSAC ενώνει τις δυνάμεις της με άλλους φορείς διοίκησης θαλάσσιων σπορ για να αγωνιστεί για καλύτερη προστασία των υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου

Το British Sub-Aqua Club (BSAC) ενώνεται με άλλα όργανα διοίκησης θαλάσσιων σπορ για να ζητήσει αλλαγή για την προστασία των υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου απαιτώντας ισχυρότερη δράση από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων.

BSAC is now a member of the Clean Water Sports Alliance (CWSA), a collection of national governing bodies (Angling Trust, British Rowing, British Triathlon, GB Outrigger, Paddle UK, Royal Yachting Association and Swim England) that united in April over the ζήτημα of water pollution and set a vision to achieve healthy and nature rich blue spaces for everyone to enjoy watersports.

Σύμφωνα με την CWSA, «Σχεδόν το ήμισυ της συνολικής συλλογής μεταλλίων της Team GB στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού 2024, (46%) προήλθε από αθλήματα με βάση το νερό και ωστόσο κινδυνεύουμε να το χάσουμε εντελώς αν δεν ενεργήσουμε τώρα για να αντιμετωπίσουμε το τεράστιο πρόβλημα με την ποιότητα του νερού στο Ηνωμένο Βασίλειο».

μέλη της CWSA

Αντιπροσωπεύοντας χιλιάδες μέλη, επίλεκτους αθλητές και ακόμη περισσότερους χρήστες νερού, οι προτεραιότητες που διαμορφώνουν τις δράσεις της είναι:

Περαιτέρω και ταχύτερη δράση για τη ρύπανση. Βελτίωση της υγείας των υδάτων του Ηνωμένου Βασιλείου έως το 2030. Δώστε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να κάνουν ενημερωμένες επιλογές σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το πού και πότε θα συμμετέχουν σε αθλήματα και δραστηριότητες με βάση το νερό. Αναγνώριση όλων των χρηστών νερού αναψυχής κατά τη λήψη αποφάσεων και την πολιτική.

Σήμερα (Παρασκευή 13 Σεπτεμβρίου) στη Διεθνή Έκθεση Σκαφών του Σαουθάμπτον, η Συμμαχία καλωσόρισε επίσημα τέσσερα νέα μέλη – BSAC, Surfing England, British Kitesport και την British Dragon Boat Racing Association (BDA) – προσθέτοντας περισσότερες φωνές στην καμπάνια.

Εκτός από το καλωσόρισμα νέων μελών, η CWSA έχει επίσης συνεργαστεί με μεγάλες εταιρείες ύδρευσης όπως η Severn Trent Water και η εμπορική τους εταιρεία Water UK, μοιράστηκε συλλογικά δεδομένα και τεχνογνωσία σε θέματα όπως οι δοκιμές νερού και, μαζί, έχουν ήδη σημαντικό αντίκτυπο από την κυκλοφορία τον Απρίλιο του τρέχοντος έτους.

Την περασμένη εβδομάδα, η Συμμαχία χαιρέτισε την ανακοίνωση του Υπουργού Εξωτερικών για το νέο νομοσχέδιο για το νερό (Ειδικά Μέτρα) και την υπόσχεση για περαιτέρω μεταρρύθμιση, ωστόσο δηλώνουν ότι «η πραγματική δουλειά ξεκινά τώρα».

Δύτες του Ηνωμένου Βασιλείου που εξερευνούν την πλούσια και ποικιλόμορφη ακτογραμμή μας

Η Συμμαχία προσβλέπει σε συνεχείς συζητήσεις με Υπουργούς και Αξιωματούχους για να διασφαλίσει ότι τα σχέδια για τη βιομηχανία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των μελών τους για ασφαλή, καθαρά περιβάλλοντα όπου θα μπορούν να απολαμβάνουν την παραμονή τους πάνω, μέσα ή κάτω από το νερό.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της BSAC Mary Tetley δήλωσε: «Το καθαρό νερό είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον του αθλητισμού μας και την υγεία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων μας. Οι δύτες μας βασίζονται σε αυτούς τους μπλε χώρους και είναι ευθύνη μας να τους προστατεύσουμε. Πιστεύουμε ότι όλοι πρέπει να έχουν την ευκαιρία να βιώσουν το θαύμα, την περιπέτεια και την ηρεμία που προσφέρουν τα νερά μας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γι' αυτό ενώνουμε τις δυνάμεις μας με τους εταίρους μας για να απαιτήσουμε ισχυρότερη δράση από την κυβέρνηση και τη βιομηχανία για την αντιμετώπιση της ρύπανσης των υδάτων».

Ben Powis, CEO Surfing England, commented: “As surfers, we have a deep connection with the ocean and our coastline, upon which our sport and our lifestyle is dependant. We are custodians of this delicate environment and action is needed to address the pollution, including the dumping of sewage, that is contaminating our coastal waters and all too often, red flagging our beaches. Joining the Clean Water Sports Alliance, we can work collectively to apply real pressure on policy makers and ρυθμιστικές and drive positive change”.

Ο Phil Horton, Διευθυντής Περιβάλλοντος & Αειφορίας της Royal Yachting Association, δήλωσε: «Είναι υπέροχο να βλέπουμε την εκπροσώπηση στη Συμμαχία να αυξάνεται με την προσθήκη τεσσάρων νέων αθλημάτων. Αυτό καταδεικνύει το φάσμα των δραστηριοτήτων που επηρεάζονται από τη ρύπανση και τη μόλυνση των υδάτων».

φωτογραφία credit: Simon Rogerson and Jane Morgan