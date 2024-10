Ο δύτης Black Tudor βρίσκεται στο επίκεντρο των ιστορικών συνομιλιών

Η ελάχιστα γνωστή ιστορία ενός μαύρου δύτη διάσωσης του 16ου αιώνα που είναι γνωστό ότι βούτηξε στη ναυαρχίδα του Ερρίκου VIII Mary Rose και το ναυάγιο του 1546 του Sancta Maria & Sanctus Edwardus παρουσιάζεται σε μία από τις παρουσιάσεις στο φετινό ετήσιο συνέδριο της Historical Diving Society (HDS).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στις 16 Νοεμβρίου στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας υπεράκτιων έργων Subsea7 στο Sutton του Surrey – και είναι ανοιχτή όχι μόνο σε μέλη του HDS αλλά σε οποιονδήποτε ενδιαφέρεται για τις καταδύσεις.

Εξερευνώντας τον ρόλο των δυτών στην ιστορία, η φετινή ατζέντα καλύπτει τον Μεσαίωνα έως τον 20ο αιώνα και περιλαμβάνει στρατιωτικές καταδύσεις και επιχειρήσεις διάσωσης.

Διάσωση όπλου στο Πράσινο Ακρωτήριο (HDS)

Η εναρκτήρια ομιλία του Eamon 'Ginge' Fullen θα παρουσιάσει μια άποψη του Βασιλικού Ναυτικού Clearance Diving Branch μέσα από τα εκπληκτικά επιτεύγματα ορισμένων από τους δυτές του, λέει η HDS. Θα παρουσιαστούν όλοι οι πρώτοι εκπαιδευτές του, οι πρώιμοι ρεκόρ, οι πειραματικές καταδύσεις, οι βατραχάνθρωποι και οι δύτες του λιμανιού του Β' Παγκοσμίου Πολέμου.

Ο Terry Powell DCM, πρώην δύτης καθαρισμού RN και κολυμβητής των ειδικών δυνάμεων, θα το ακολουθήσει με μια προσωπική αφήγηση της ζωής και της καριέρας του στο Ναυτικό, ενώπιον του Martin Woodward MBE, δύτη και ιδρυτή του Isle of Wight's Κέντρο Ναυαγίων, παρουσιάζει την ομιλία του «Treasures From The Deep».

Ο Terry Powell θυμάται τις υποβρύχιες εμπειρίες του στο Ναυτικό (HDS)

Οι απογευματινές παρουσιάσεις παραπέμπουν στη μεσαιωνική κατάδυση καθώς η Δρ Miranda Kaufmann, ειδικός στη μαύρη βρετανική ιστορία και υποδούλωση, συζητά για τον αφρικανό δύτη Jacques Francis, ο οποίος ηγήθηκε μιας αποστολής για τη διάσωση του Mary Roseτα όπλα του μεταξύ άλλων κατορθωμάτων.

Ο Κέβιν Κέισι είναι διευθυντής του Μουσείο Καταδύσεων στην Gosport, η οποία ανήκει και διευθύνεται από το HDS. Παρέχει μια εικόνα για την τρέχουσα ανακαίνιση της εγκατάστασης και τα σχέδιά της για ένα βιώσιμο μέλλον.

The Diving Museum, Gosport (HDS)

Το ιδρυτικό μέλος και συντάκτης του περιοδικού HDS Peter Dick ολοκληρώνει τη μέρα με το "Button Up Your Overcoat" - μια "ήπια διασκεδαστική" ματιά στο καταδυτικό φόρεμα στη μεσαιωνική εποχή.

Η φιλανθρωπική οργάνωση HDS ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1990 για να διατηρήσει, να προστατεύσει και να προωθήσει την καταδυτική κληρονομιά και σήμερα έχει συνδεθεί με εθνικές εταιρείες στο εξωτερικό.

Το συνέδριό του διαρκεί από τις 9 το πρωί έως τις 4.30:40 και τα εισιτήρια, που κοστίζουν £ XNUMX, περιλαμβάνουν μεσημεριανό γεύμα, αναψυκτικά και χώρο στάθμευσης (κατόπιν αιτήματος, βάσει διαθεσιμότητας). Μπορείτε να βρείτε πλήρεις λεπτομέρειες και να κάνετε κρατήσεις στην τοποθεσία HDS.

