Ο κατασκευαστής εργαλείων DynamicNord εισέρχεται στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου

Δεν είναι τόσο συχνά που μια νέα μάρκα καταδυτικού εξοπλισμού έρχεται στη σκηνή με μια πλήρη σειρά προϊόντων, αλλά αυτό είναι ακριβώς αυτό που εδρεύει στη Γερμανία DynamicNord έκανε όταν ανακοίνωσε την παρουσία της και παρουσίασε τη γκάμα της στην έκθεση BOOT στο Ντίσελντορφ στις αρχές του 2023. Τώρα η προοδευτική, καινοτόμος εταιρεία κάνει εισβολή στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η DynamicNord μπορεί να είναι μια «νέα» επωνυμία, που δημιουργήθηκε από μια αρχική ιδέα το 2018, αλλά οι άνθρωποι πίσω από αυτήν – με επικεφαλής τον CEO Martin Kusche – έχουν κυριολεκτικά δεκαετίες εμπειρίας στην κατασκευή καταδυτικών εργαλείων, έχοντας προηγουμένως εμπλακεί με αρκετούς από τους υπάρχοντες σημαντικούς παίκτες . Υπάρχει λοιπόν μια σταθερή κληρονομιά εκεί, αλλά εξίσου φέρνουν μια νέα ματιά στην αγορά των καταδύσεων και είναι αφοσιωμένα στη δημιουργία μιας επωνυμίας και προϊόντων που είναι αισθητικά ευχάριστα, λειτουργικά και ανθεκτικά, αλλά και βιώσιμα και φιλικά προς το περιβάλλον.

Η DynamicNord έχει την έδρα της στη βαυαρική πόλη Bruckmuhl, κοντά στο Rosenheim, στη νότια Γερμανία. Εκτός από τη διοίκηση, στεγάζει τα τμήματα Ε&Α, μάρκετινγκ, πωλήσεων και logistics, καθώς και όλα τα διοικητικά τμήματα, καθώς και το δικό τους ολοκληρωμένο κέντρο εξυπηρέτησης.

Η DynamicNord προσφέρει μια πλήρη σειρά καταδυτικού εξοπλισμού

Τα γερμανικά προϊόντα γενικά έχουν επαινεθεί για την ποιότητα κατασκευής, την εφευρετικότητα και το στυλ τους εδώ και χρόνια – απλά κοιτάξτε τις μάρκες αυτοκινήτων όπως η Mercedes Benz, η Audi και η BMW, που έχουν χτίσει τη φήμη τους πάνω σε αυτή την εικόνα – και η DynamicNord κεφαλαιοποιεί αυτό, με όλα τα του καταδυτικού εξοπλισμού του που έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί στη χώρα.

Η γερμανική ομάδα Ε&Α αναπτύσσει προϊόντα που βασίζονται στη βαθιά κατανόηση των αναγκών και των επιθυμιών των δυτών στο πλαίσιο της δήλωσης αποστολής «Καινοτομία – Αξιοπιστία – Λειτουργικότητα» – δηλαδή, κάθε καινοτομία πρέπει να είναι αξιόπιστη και για να είναι αξιόπιστη πρέπει να είναι λειτουργική.

As mentioned earlier, DynamicNord came to market with a complete line-up of products, from ρυθμιστικές, καταδυτικούς υπολογιστές, BCDs, wetsuits, rash guards, μάσκες, snorkels and fins to drysuits, σακούλες, dive watches, and other accessories. The company also offers a complete technical diving and freediving/spearfishing line, as well as a swimwear series.

Το DynamicNord παρέχει πολλούς χρωματικούς τρόπους στις σειρές

Στη DynamicNord, η πλήρης ομάδα εργάζεται καθημερινά για τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλες τις διαδικασίες παραγωγής και καθ' όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Οι πρώτες ύλες, οι μέθοδοι παραγωγής και οι τοποθεσίες επιλέγονται πολύ προσεκτικά. Κατά την επιλογή των προμηθευτών της, η ομάδα δίνει προσοχή στον πλήρη αυτοματισμό, που έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και νερού και το 80% όλων των προϊόντων κατασκευάζονται στην Ευρώπη.

DynamicNord offers various buoyancy options, from σακάκι-style BCDs to wings

DynamicNord already recycles all plastic and glass parts of its μάσκες, the inserts of the fin foot pocket are made from PP and TPR waste, and the suspension hooks are made from PC waste.

Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης πολυάριθμους οργανισμούς προστασίας του περιβάλλοντος, όπως οι ElasmOcean και CRAM, καθώς και έργα προστασίας του περιβάλλοντος που εκτελούνται από την Καταλανική Ομοσπονδία Καταδύσεων.

Σημείωση: Η ομάδα DynamicNord θα παρουσιάσει ολόκληρη τη γκάμα της στο GO Diving Show στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου 2025.