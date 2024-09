Ομιλία κορυφαίας τεχνολογίας στο GO Diving Show ANZ

Η Tech Stage στα εγκαίνια GO Diving Show ANZ αυτό το Σαββατοκύριακο (28-29 Σεπτεμβρίου) στο Sydney Showground είναι ένα θετικό smorgasbord διεθνών ταλέντων τεχνικών καταδύσεων και εγχώριων ειδικών στις βαθιές καταδύσεις.

Είτε σκέφτεστε απλώς να ασχοληθείτε με τεχνικές καταδύσεις, είστε ήδη έμπειρος τεχνικός – ή ακόμα κι αν είστε νέος στις καταδύσεις και θέλετε απλώς να μάθετε περισσότερα για αυτήν την προκλητική αρένα – τότε το The Tech Stage είναι το μέρος για να το δείτε. το Σαββατοκύριακο.

Τζιλ Χάινερθ

Τζιλ Χάινερθ

Πρωτοπόρος της τεχνικής αναπνευστικής κατάδυσης, δύτης σπηλαίων και βιντεογράφος/φωτογράφος Jill Heinerth είναι η πρώτη Explorer-In-Residence της Βασιλικής Καναδικής Γεωγραφικής Εταιρείας και η αυτοβιογραφία της με τις μεγαλύτερες πωλήσεις, Into The Planet, έχει επαινεθεί από τη Wall Street Journal. Νέα Υόρκη Times και Oprah περιοδικό.

Είναι μέλος του International Scuba Diving Hall of Fame, του Women Diver's Hall of Fame, του Explorer's Club και της Υποβρύχιας Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών. Οι εικόνες της προβλήθηκαν από το BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery και πολλά άλλα.

Εξερεύνηση του μεγαλύτερου υποβρύχιου σπηλαίου του Καναδά

Σε βυθισμένες σπηλιές κάτω από τον ποταμό Οτάβα, ο Jill Heinerth κάνει μια σημαντική βιολογική ανακάλυψη, αποκαλύπτοντας τη σημασία των φυσικών συστημάτων στην προστασία των λεκανών απορροής.

Σημείωση: Το Σάββατο για αυτήν την ομιλία, η Τζιλ είναι στην Κεντρική Σκηνή.

Η λιμνοθάλασσα Truk του Καναδά και η ανακάλυψη της αποστολής του Shackleton's Ship

Με την παρουσία πολυάριθμων ναυαγίων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η Νέα Γη αποκαλείται «Η λιμνοθάλασσα Truk του Βορρά», αλλά μια πρόσφατη ανακάλυψη του τελευταίου πλοίου Quest του Shackleton έφερε την περιοχή στο διεθνές προσκήνιο.

Τζον Κένταλ

Τζον Κένταλ

Η αρχαιολογία στο σκοτάδι των πλημμυρισμένων σπηλαίων και το νέο Halcyon Symbios CCR θα είναι τα θέματα συζήτησης όταν ειδικός στη φωτογραμμετρία και τεχνική κατάδυση εκπαιδευτή Ο αξιολογητής John Kendall πηγαίνει στο Tech Stage.

Ο John είναι ένας εξερευνητής που ειδικεύεται στην υποβρύχια τρισδιάστατη μοντελοποίηση αρχαιολογικών και γεωλογικών χώρων. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες έρευνες θέσεων κατάδυσης χρησιμοποιώντας φωτογραμμετρικές τεχνικές, όπως το ναυάγιο του Άρη (3), το MS Estonia (1564), το Ναυάγιο Panarea III (~1994 π.Χ.) και το Σπήλαιο των Οστών, Βραζιλία (~ 300 ετών).

Είναι επίσης ένας Εκπαιδευτής Αξιολογητής για Παγκόσμιους Υποβρύχιους Εξερευνητές και κάθεται πάνω τους Εκπαίδευση Συμβούλιο.

Αρχαιολογία στο σκοτάδι

GUE Εκπαιδευτής και ο ειδικός στη φωτογραμμετρία John Kendall θα μιλήσει για τη χρήση φωτογραμμετρίας για την τεκμηρίωση αρχαιολογικών χώρων μέσα σε πλημμυρισμένα σπήλαια. Με έργα στην Ευρώπη και τη Νότια Αμερική, ο John θα μιλήσει για τις προκλήσεις, καθώς και για τα φοβερά αποτελέσματα αυτών των έργων.

Halcyon Symbios

Η Halcyon Manufacturing πρόκειται να λανσάρει τη νέα της σειρά υπολογιστές, αυτόνομα HUD και το νέο τους CCR με βάση το στήθος. Με ασύρματη επικοινωνία σε όλη την εμβέλεια, ελάτε να ακούσετε τον John Kendall να δίνει μια επισκόπηση των νέων παιχνιδιών, καθώς και να λαμβάνετε μια κλεφτή προεπισκόπηση του CCR.

Ντέιβιντ Στράικ

Ντέιβιντ Στράικ

Ο θρύλος του κλάδου David Strike πηγαίνει στην Tech Stage στα εγκαίνια GO Diving Show ANZ, και μπορείτε να είστε σίγουροι για διασκεδαστικές και εκπαιδευτικές παρουσιάσεις καθώς εστιάζει στη βαθύτερη κατάδυση του κόσμου και προσφέρει μερικές προειδοποιητικές ιστορίες για δύτες τεχνολογίας.

Πιστοποιημένος ως δύτης το 1961, με υπόβαθρο που περιλαμβάνει στρατιωτικούς, εμπορικούς, επιστημονικούς και τεχνικούς τομείς καταδύσεων - και ικανός και καταρτισμένος σε αυτόνομη κατάδυση ανοιχτού κυκλώματος και κλειστού κυκλώματος και εξοπλισμό καταδύσεων επιφανειακής ζήτησης - ο David Strike με έδρα την Αυστραλία είναι πρώην καταδυτικός Εκπαιδευτής και Εκπαιδευτής Trainer Certifier και τακτικός συντάκτης σε θέματα που σχετίζονται με τις καταδύσεις σε εκδόσεις καταδύσεων από όλο τον κόσμο.

Ήταν επίσης ο διοργανωτής πολλών καταδυτικών εκδηλώσεων παγκόσμιας κλάσης –με έμφαση στην τεχνική κατάδυση– και έχει λάβει πολλά βραβεία «αναγνώρισης βιομηχανίας», καθώς και το βραβείο ADEX Lifetime Achievement, και είναι μέλος της Λέσχης Εξερευνητών του Νέα Υόρκη.

Mixing It Up: The World Deep Dive

Καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου μισού του 20ου αιώνα, η σειρά δοκιμών βαθιάς κατάδυσης heliox που διεξήχθησαν από το Βασιλικό Ναυτικό και το Ναυτικό των ΗΠΑ βασίστηκαν στη δυνατότητα να βοηθήσουν στη διάσωση και την ανάκτηση υποβρυχίων. Η επέκταση των ορίων βάθους στα οποία ένας δύτης θα μπορούσε να φτάσει με ασφάλεια –και να εξακολουθεί να είναι ικανός να εκτελέσει ουσιαστική εργασία όταν φτάσει εκεί– είχε έναν πολύ πρακτικό σκοπό.

Αυτή η ομιλία επικεντρώνεται στο παρασκήνιο και την επακόλουθη ιστορία του παγκόσμιου ρεκόρ βάθους του Βασιλικού Ναυτικού το 1956 – ένα που δεν έχει ποτέ το ίδιο.

Προειδοποιητικές ιστορίες για τεχνικούς: Καταδυτικά ατυχήματα και παραπτώματα

«Ότι οι άνδρες δεν μαθαίνουν πολλά από το μαθήματα της ιστορίας είναι το πιο σημαντικό από όλα μαθήματα αυτό πρέπει να διδάξει η ιστορία». – Aldous Huxley.

Μια προσωπική και ανάλαφρη συλλογή από ανέκδοτα, ιστορίες και νήματα που υπογραμμίζουν το γεγονός ότι «η ικανότητα κατάδυσης δεν είναι πανάκεια για τις δεξιότητες που λείπουν». και που δίνουν μια μικρή εικόνα για διάφορες πτυχές του συνεχώς εξελισσόμενου κόσμου της κατάδυσης.

Γιάνα Στασκέβιτς

Γιάνα Στασκέβιτς

Η έμπειρη τεχνική CCR, δύτης σπηλαίων, ορυχείων και ναυαγίων Yana Stashkevich φτιάχνει γρήγορα όνομα όσον αφορά τις καταδύσεις εξερεύνησης και θα κάνει μια συναρπαστική παρουσίαση για τα κατορθώματά της στο Tech Stage.

Ήταν μέλος της αποστολής Vaggfjellan XI που εξερευνούσε το σύστημα των σπηλαίων που βρίσκεται πέρα ​​από τον Αρκτικό Κύκλο, με είσοδο σε μια πλαγιά ενός νορβηγικού φιόρδ, και ήταν δύτης rebreather στην ομάδα του έργου Underwater Filming & Research (UFR) που τεκμηριώνει μερικά από τα καλύτερα διατηρημένα ναυάγια του κόσμου στην Ελλάδα.

Επί του παρόντος, η Yana συμμετέχει ενεργά σε έργα εξερεύνησης ναυαγίων στο Αιγαίο Πέλαγος και στην προώθηση της θαλάσσιας κληρονομιάς των ελληνικών υδάτων.

Τα τελευταία δέκα χρόνια έχει βουτήξει σε περισσότερους από 35 προορισμούς σε τρεις ηπείρους, ενώ παράλληλα εξισορροπεί μια καριέρα ως μάρκετινγκ σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτήν τη στιγμή εργάζεται για την πολυτιμότερη μάρκα ουίσκι στον κόσμο, The Macallan.

Η Yana με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο έχει μια μολυσματική ποσότητα ενέργειας και ενθουσιασμού και είναι τακτική ομιλήτρια και προπονήτρια – είναι παθιασμένη να εμπνέει τους ανθρώπους να ξεπεράσουν τα όριά τους και να επιδιώξουν το πάθος τους, όποιο κι αν είναι αυτό.

Vickers Wellington Project: το κρυμμένο στολίδι του βάθους του Αιγαίου

Η Yana αφηγείται τις περιπέτειές της από την Ελλάδα, όπου συμμετείχε σε πολλές καταδύσεις αναγνώρισης ναυαγίων, συμπεριλαμβανομένου του βομβαρδιστικού Vickers Wellington - μια αληθινή χρονοκάψουλα που πιστεύεται ότι είναι το καλύτερα διατηρημένο ναυάγιο αεροπλάνου της κατηγορίας του.

Ενώ τα περισσότερα ναυάγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είναι μια υπενθύμιση του πόσο εύθραυστη μπορεί να είναι η ανθρώπινη ζωή, το Vickers Wellington αντιθέτως καταγράφει μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης. Το πλήρωμα έσκαψε επιδέξια το αεροσκάφος μετά την κατάρριψη και διασώθηκε από τους ντόπιους.

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς φαινομενικά ασήμαντα στοιχεία και χαρακτηριστικά στο ναυάγιο μπορούν να βοηθήσουν και να συνθέσουν τι συνέβη πριν από τη βύθιση; Λάβετε μέρος στην ομιλία της Yana για να βυθιστείτε στη συναρπαστική ιστορία της ανακάλυψης και της εξερεύνησης.

Μάικ Μασόν

Μάικ Μασόν

Ο τεχνικός δύτης και ο ειδικός των Human Factors in Diving, Mike Mason, θα συζητήσουν τι μπορεί να μάθει η κατάδυση από το πέταγμα και πώς να «είσαι ο δύτης που θα ήθελες να ακολουθήσεις» όταν φτάσει στο Tech Stage.

Ο Mike έχει εμπλακεί σε πτήσεις στρατιωτικών μαχητικών αεροσκαφών για ολόκληρη την καριέρα του (24 χρόνια μέχρι στιγμής) και έχει πάνω από 3,000 ώρες πετώντας διαφορετικούς τύπους μαχητικών και εκπαίδευση αεροσκάφος ως ένα εκπαιδευτή. Είναι πλέον ένας εκπαιδευτή με την RAAF, διδάσκοντας την επόμενη γενιά πιλότων μαχητικών.

Ο Μάικ έχει περάσει χρόνο σε αεροπλανοφόρα και έχει ολοκληρώσει περισσότερες από 200 αποστολές μάχης. Έχει πετάξει αεροσκάφη πάνω από κάθε μεγάλη ήπειρο, εκτός από την Ανταρκτική.

Είναι ενεργός δύτης σχεδόν δέκα χρόνια. Έχει περίπου 400 καταδύσεις στο ημερολόγιο του και εργάζεται ως α divemaster για ένα τοπικό κατάστημα καταδύσεων. Είναι ενεργός δύτης CCR στην ακτή της ΝΝΟ και έχει τα προσόντα έως τα 60 μέτρα με normoxic trimix. Έχει καταδυθεί βόρεια ως την Ισλανδία και νότια ως τη Νέα Ζηλανδία.

Η καριέρα του στην πτήση πυροδότησε ενδιαφέρον για τους Ανθρώπινους Παράγοντες και πόσο σημαντικοί είναι για τη μεγιστοποίηση της ασφάλειας και της απόδοσης. Εντάχθηκε στην ομάδα του The Human Diver πριν από περίπου τέσσερα χρόνια, επειδή ήθελε να συνδυάσει τις γνώσεις και την εμπειρία του για τους Ανθρώπινους Παράγοντες που αποκτήθηκε μέσω της πτήσης με το πάθος του για τις καταδύσεις για να βοηθήσει στην εκπαίδευση άλλων δυτών.

Ιδέες υψηλών πτήσεων για δύτες

Ο Mike, ένας έμπειρος πιλότος μαχητικών και παθιασμένος δύτης, θα μιλήσει για διάφορες έννοιες, διαδικασίες και τεχνικές που τον βοήθησαν να πετύχει στην πτητική του καριέρα και πώς μπορούν να σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτερος, πιο ασφαλής δύτης.

John Garvin

John Garvin

Ο Τζον Γκάρβιν είναι Αυστραλός σεναριογράφος, καταξιωμένος τεχνικός δύτης, υποβρύχιος εξερευνητής και επόπτης καταδύσεων, ο οποίος διηύθυνε τις καταδυτικές επιχειρήσεις για πολλές ταινίες του Τζέιμς Κάμερον, όπως Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D και Sanctum, και θα είναι κοσμούν την Tech Stage στο GO Diving Show ANZ.

Ο Τζον έγραψε στην πραγματικότητα τα σενάρια για Ιερό και Το Deepsea Challenge 3D του Τζέιμς Κάμερον, και το 2023 έτρεξε τις εμπορικές σεκάνς κατάδυσης για τη λειτουργία Netflix Τελευταία αναπνοή.

Είναι τεχνικός κατάδυσης εκπαιδευτή εκπαιδευτής που ειδικεύεται σε αναπνευστήρες κλειστού κυκλώματος και έγραψε το Technical Diving International εκπαίδευση εγχειρίδιο για AP Diving's Inspiration and Evolution rebreathers.

Ο John είναι ιδρυτικό μέλος του Caicos Caves Project, ενός οργανισμού αφιερωμένου στην εξερεύνηση και χαρτογράφηση των υποβρύχιων σπηλαίων στα νησιά Turks and Caicos.

Το 2002, η εταιρεία του παρείχε την υλικοτεχνική υποστήριξη και την ασφάλεια των δυτών για το παγκόσμιο ρεκόρ της Tanya Streeter που έσπασε την ελεύθερη κατάδυση στα 160 μέτρα.

Ήταν επίσης ο αξιωματικός κατάδυσης και διευθυντής έργου (υποεσωτερικοί) για το Deepsea Challenger βυθιζόμενο κατά τη διάρκεια της ιστορικής ατομικής κατάδυσης του Τζέιμς Κάμερον στον πυθμένα της Τάφρου Μαριάνα.

Ο John έχει εμφανιστεί σε πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ, μεταξύ των οποίων Ιερό, Το Deepsea Challenge 3D του Τζέιμς Κάμερον, Εξαιρετικοί άνθρωποι και ελεύθερης κατάδυσης.

Πριν από την καριέρα του στις καταδύσεις, έπαιξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο rock'n'roll μιούζικαλ του West End Buddy: The Buddy Holly Story, και συνεχίζει να απολαμβάνει τα δια βίου πάθη του – καταδύσεις, κινηματογραφικές ταινίες και παίζοντας rock'n'roll.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

Ο John περιγράφει τον ρόλο του ως επικεφαλής της ομάδας καταδύσεων, εκπαίδευση οι ηθοποιοί πώς να κάνουν καταδύσεις και σχεδιάζουν μερικούς από τον εξειδικευμένο εξοπλισμό κατάδυσης που χρησιμοποιείται στις συνέχειες.

Κέρι Μπάροου

Κέρι Μπάροου

Η δύτης σπηλαίων και τεχνολογίας Kerrie Burow θα μιλήσει για το ταξίδι της μέσω της κατάδυσης σε σπηλιές φωτογραφία τεχνικές όταν πηγαίνει στο Tech Stage.

Η Kerrie είναι πιστοποιημένη αναπνευστήρας κλειστού κυκλώματος (CCR), τεχνικός και δύτης σπηλαίων, καθώς και βραβευμένη υποβρύχια φωτογράφος, συμπεριλαμβανομένης της νίκης της στην κατηγορία της στον Υποβρύχιο Φωτογράφο της Χρονιάς 2022 και κερδίζοντας συχνές τοποθετήσεις και αναγνωρίσεις στην κορυφή της Αυστραλασίας Μεταξύ άλλων βραβεία Emerging Photographer.

Είναι συγγραφέας και φωτογράφος που συμβάλλει τακτικά στο Scuba Diver περιοδικό Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία, και άρθρα και εικόνες της έχουν δημοσιευτεί σε εθνικό και διεθνές επίπεδο σε διάφορα περιοδικά.

Επαγγελματικά, η Kerrie εργάζεται στον εταιρικό κόσμο ως σύμβουλος στις επιστήμες εκμάθησης και απολαμβάνει τη συνεργασία με ειδικούς σε θέματα που επιθυμούν να διδάξουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.

Cave-Diving Photography over the Continents: My First Two and A Half Χρόνια – Τι θα ήθελα να ήξερα από την αρχή

Αυτό το εργαστήριο θα παρουσιαστεί ως ένα οπτικό ημερολόγιο εκμάθησης σπηλαιοκαταδύσεων φωτογραφία, ξεκινώντας από την Αυστραλία τον Ιανουάριο του 2022.

Καλύπτοντας σημαντικές γνώσεις και εμπειρίες στα σπήλαια και τα σπήλαια της Αυστραλίας, της Ευρώπης και του Μεξικού, οι συμμετέχοντες θα μοιραστούν τη διαδικασία ανάπτυξης, κατανοώντας ότι κάθε κατάδυση στο σπήλαιο με κάμερα προσφέρει πολύτιμες μαθήματα και ευκαιρίες για συνεχή βελτίωση.

Θα καλυφθεί η σημασία της ασφάλειας, οι ρυθμίσεις της κάμερας σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η σύνθεση, η κρίσιμη σημασία της κατανόησης του φωτός και η φωτογραφική διαδικασία από την ιδέα έως την τελική επεξεργασία.

Οι συμμετέχοντες θα έρθουν με τη δύναμη να τραβήξουν όμορφες εικόνες ελαχιστοποιώντας τον αντίκτυπό τους σε ευαίσθητα υποβρύχια περιβάλλοντα.

Richard Taylor

Richard Taylor

Η GO Diving Show ANZ είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει την τεχνική κατάδυση εκπαιδευτή εκπαιδευτής και ο ιδρυτής της OZTek, Richard Taylor στο Tech Stage στην εναρκτήρια εκδήλωση.

Ο Richard έχει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στις τεχνικές καταδύσεις στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία, ξεκινώντας από τις αρχές της δεκαετίας του 1990 και συμπεριλαμβάνοντας μερικές από τις πρώτες καταδύσεις trimix στην Αυστραλία το 1994 (πριν ήταν διαθέσιμες οι πιστοποιήσεις).

Ήταν παρελθόν και ιδρυτικός Περιφερειακός Διευθυντής στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία για το TDI/SDI και κατέχει Εκπαιδευτής Βαθμολογίες εκπαιδευτών μαζί τους σε πολλαπλά επίπεδα. Ήταν ιδρυτικό μέλος της μικτής ομάδας κατάδυσης αερίου «The Sydney Project», Υπεύθυνος Ασφάλειας και Κατάδυσης για την κοινή Αυστραλιανοτουρκική ομάδα που βρήκε το αυστραλιανό υποβρύχιο AE2 του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου στα ανοιχτά της Καλλίπολης και ήταν μέρος της πρώτης μεικτής ομάδας κατάδυσης αερίου που εξερεύνησε το Pearce Resurgence στη Νέα Ζηλανδία το 1997.

Το 1999, ίδρυσε την OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences και διηύθυνε το OZTek99 στο Σίδνεϊ, το OZTek2000 στη Μελβούρνη και το OZTek3 στο Σίδνεϊ το 2002, πριν συνεργαστεί με τον David Strike για το OZTek'd Sydney και το OZTek'd Di4Zve.

Ο Richard έχει διδάξει εκατοντάδες τεχνικούς δύτες και εκπαιδευτές σε όλο τον κόσμο, είναι μανιώδης δύτης ναυαγίων και ως δεινός δύτης σπηλαίων είναι μέλος του CDAA για 20 και πλέον χρόνια. Συνεχίζει να διδάσκει σήμερα για SDI/TDI/FRTI και είναι από τους λίγους Εκπαιδευτής Εκπαιδευτής Αξιολογητές και μέλος τους Εκπαίδευση Συμβουλευτική Επιτροπή.

Είναι ο προηγούμενος πρόεδρος ενώσεων Καταδυτικής Βιομηχανίας τόσο στην Αυστραλία όσο και στη Νέα Ζηλανδία και είναι μέλος των επιτροπών Standards Australia/NZ & ISO. Έχει δημοσιεύσει πολυάριθμα άρθρα για την τεχνική κατάδυση και την ασφάλεια των καταδύσεων και έχει παρουσιάσει σε συμπόσια και καταδυτικά συνέδρια παγκοσμίως. Ως περασμένος δύτης rebreather και εκπαιδευτή, είναι ένας παθιασμένος υποστηρικτής του εκπαίδευση και διατήρηση των τεχνικών δεξιοτήτων κατάδυσης ανοιχτού κυκλώματος.

Η ισχυρή πεποίθησή του είναι ότι καθώς αποκτούμε περισσότερη εμπειρία, αποκτούμε την ευθύνη να μεταδώσουμε τις γνώσεις και τις δεξιότητές μας σε άλλους, έτσι ώστε όσοι έρχονται μετά από εμάς να μπορούν να εξερευνήσουν με ασφάλεια το υποβρύχιο βασίλειο περισσότερο από εμάς.

Οι υποχρεώσεις σας για την υγεία και την ασφάλεια όταν διδάσκετε ή εργάζεστε ως δύτης

Μια ματιά στους νόμους και τους κανονισμούς που απαιτούνται όταν εργάζεστε ως Εκπαιδευτής ή Δύτη.

Ματ Κάρτερ

Ματ Κάρτερ

Ο θαλάσσιος αρχαιολόγος, ο συνήγορος των ωκεανών και ο τεχνικός δύτης Dr Matt Carter θα βρίσκεται στην Τεχνική Σκηνή στο GO Diving Show ANZ.

Από το 2003, έχει εργαστεί σε υποβρύχια αρχαιολογικά έργα σε 13 διαφορετικές χώρες, που κυμαίνονται από την ανασκαφή ενός φοινικικού ναυαγίου 2,800 ετών στην Ισπανία, μέχρι τις κορυφαίες αποστολές σε τρισδιάστατα μοντέλα των στόλων φαντασμάτων της Ατόλης Μπικίνι και της Λιμνοθάλασσας Τσουκ.

Το 2009, ο Matt τιμήθηκε με την Αυστραλιανή υποτροφία Rolex της Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), όπου εισήχθη στη χρήση αναπνευστήρων για επιστημονικές καταδύσεις. Έκτοτε, έγινε πρωτοπόρος στη χρήση του CCR και της φωτογραμμετρίας για τη θαλάσσια αρχαιολογία, με εξειδίκευση στην αποτύπωση και αξιολόγηση ναυαγίων του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Αυστραλία και τον Ειρηνικό.

Ο Matt είναι International Fellow και βραβευμένος με EC50 του Explorers Club, πρώην Αντιπρόεδρος του Australasian Institute for Maritime Archaeology (AIMA) και εκπρόσωπος της Νέας Ζηλανδίας στη Διεθνή Επιτροπή Υποβρύχιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς του ICOMOS (ICUCH). Υπήρξε επίσης ειδικός παρουσιαστής στην τηλεοπτική σειρά Coast: New Zealand, spin-off από τη βρετανική σειρά Coast παραγωγής του BBC, και είναι ειδικός σε θέματα για τα Ηνωμένα Έθνη, τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN ), τη Γραμματεία του Περιφερειακού Προγράμματος Περιβάλλοντος του Ειρηνικού (SPREP) και την κυβέρνηση της Αυστραλίας.

Συνδυάζοντας επιστημονικές, εμπορικές και τεχνικές καταδύσεις για πάνω από μια δεκαετία, ο Matt υπηρετεί τώρα ως Διευθυντής Έρευνας για το Ίδρυμα Μεγάλων Έργων, εργάζεται για την προστασία των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, των πολιτισμών και των μέσων διαβίωσης που απειλούνται από τα ρυπογόνα ναυάγια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στον Γαλάζιο Ειρηνικό.

Η ομιλία του Matt στο GO Diving Show ANZ θα είναι:

The Ghost Wrecks of the Blue Pacific

Ομιλία κορυφαίας τεχνολογίας στο GO Diving Show ANZ 11

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 28 29-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Stage, το Australia/New Zealand Stage, το Inspiration Stage και το Tech Stage – που θα φιλοξενήσει δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR, πισίνα επίδειξης και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Το 2024 GO Diving Show UK, τώρα στον πέμπτο χρόνο του, προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους το Σαββατοκύριακο και κάλυπτε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου και η παραλλαγή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η είσοδος στο εναρκτήριο GO Diving Show ANZ είναι εντελώς δωρεάν – εγγραφείτε εδώ για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αυτό που είναι αναμφίβολα το καταδυτικό γεγονός του 2024 στην Αυστραλία. Υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολο να φτάσετε με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε λάβετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.