Ο τρελός κόσμος της υποβρύχιας παραγωγής ταινιών με τον Τομ Παρκ

Ο Τομ Παρκ είναι ένας καταξιωμένος κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης υποβρύχιων ταινιών από την Αυστραλία, με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στην υποβρύχια κινηματογραφική βιομηχανία, και θα συζητήσει για τον «τρελό κόσμο της υποβρύχιας παραγωγής ταινιών» όταν ανέβει στην Κεντρική Σκηνή του... GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Τομ έχει εργαστεί σε μια ποικιλία έργων, από ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους μέχρι ταινίες φυσικής ιστορίας για πελάτες όπως το BBC, το Netflix, το Amazon Prime Video και ο David Attenborough, και το έργο του έχει αναγνωριστεί με βραβεία από κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου Φεστιβάλ Wildscreen.

Ο Τομ είναι γνωστός για την τεχνική του εξειδίκευση στην εργασία με υποβρύχιες κάμερες και εξοπλισμό, καθώς και για το δημιουργικό του όραμα στην αποτύπωση της ομορφιάς και της μοναδικότητας του υποβρύχιου κόσμου. Έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας του γυρίζοντας τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και την Ανατολική Ακτή της Αυστραλίας και είναι παθιασμένος με την προστασία των ωκεανών και χρησιμοποιώντας την τέχνη του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

Η Έκθεση Κατάδυσης GO θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ Showground στις 6-7 Σεπτεμβρίου.

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 6 7-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Σκηνή, η Σκηνή Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας, η Σκηνή Έμπνευσης και η Σκηνή Τεχνολογίας – που θα φιλοξενήσουν δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες για μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες κατάδυσης VR, πισίνα επίδειξης, πισίνα trydive και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαιδευτικά γραφεία, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανισμούς προστασίας της φύσης.

