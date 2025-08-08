Συνδρομές περιοδικών
Κατάργηση διαφημίσεων για 3 £/μήνα
Συνδεθείτε

Ο τρελός κόσμος της υποβρύχιας παραγωγής ταινιών με τον Τομ Παρκ

Ακολουθήστε μας στις Ειδήσεις Google
Εγγραφείτε στο Εβδομαδιαίο ενημερωτικό μας δελτίο
Τομ Παρκ
Τομ Παρκ

Ο Τομ Παρκ είναι ένας καταξιωμένος κινηματογραφιστής και σκηνοθέτης υποβρύχιων ταινιών από την Αυστραλία, με πάνω από μια δεκαετία εμπειρίας στην υποβρύχια κινηματογραφική βιομηχανία, και θα συζητήσει για τον «τρελό κόσμο της υποβρύχιας παραγωγής ταινιών» όταν ανέβει στην Κεντρική Σκηνή του... GO Diving Show ANZ Τον Σεπτέμβριο.

Ο Τομ έχει εργαστεί σε μια ποικιλία έργων, από ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους μέχρι ταινίες φυσικής ιστορίας για πελάτες όπως το BBC, το Netflix, το Amazon Prime Video και ο David Attenborough, και το έργο του έχει αναγνωριστεί με βραβεία από κινηματογραφικά φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του φημισμένου Φεστιβάλ Wildscreen.

Ο Τομ είναι γνωστός για την τεχνική του εξειδίκευση στην εργασία με υποβρύχιες κάμερες και εξοπλισμό, καθώς και για το δημιουργικό του όραμα στην αποτύπωση της ομορφιάς και της μοναδικότητας του υποβρύχιου κόσμου. Έχει περάσει μεγάλο μέρος της καριέρας του γυρίζοντας τον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο και την Ανατολική Ακτή της Αυστραλίας και είναι παθιασμένος με την προστασία των ωκεανών και χρησιμοποιώντας την τέχνη του για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τη σημασία της προστασίας των θαλάσσιων οικοσυστημάτων.

GO Diving Show ANZ
Η Έκθεση Κατάδυσης GO θα πραγματοποιηθεί στο Σίδνεϊ Showground στις 6-7 Σεπτεμβρίου.

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 6 7-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Σκηνή, η Σκηνή Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας, η Σκηνή Έμπνευσης και η Σκηνή Τεχνολογίας – που θα φιλοξενήσουν δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες για μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες κατάδυσης VR, πισίνα επίδειξης, πισίνα trydive και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα βρίσκεται ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά γραφεία και ταξιδιωτικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαιδευτικά γραφεία, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανισμούς προστασίας της φύσης.

Πάρτε τα εισιτήριά σας τώρα!

Τα εισιτήρια για το GO Diving Show ANZ είναι τώρα διαθέσιμα και μπορείτε να επωφεληθείτε από Προσφορά 2 για 1 earlybird μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου – εσείς και ο φίλος/η σύντροφός/σύζυγός σας μπορείτε να μας επισκεφθείτε μόνο για $12, και τα παιδιά 16 ετών και κάτω έχουν δωρεάν είσοδο, καθιστώντας την την τέλεια οικογενειακή εκδρομή. Υπάρχει άφθονος χώρος στάθμευσης στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολα προσβάσιμος με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε σημειώστε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.

Latest Επεισόδιο Podcast από το Scuba Diver Mag

ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΜΕ ΕΠΑΦΗ!

Λάβετε μια εβδομαδιαία συλλογή όλων των ειδήσεων και άρθρων του Divernet Μάσκα καταδύσεων
Δεν ανεπιθύμητο! Διαβάστε μας πολιτική απορρήτου για περισσότερες πληροφορίες.
Συνδρομή
Ειδοποίηση για
επισκέπτης

0 Σχόλια
Οι περισσότεροι ψηφίστηκαν
Νέα Τα παλαιότερα
Ενσωματωμένα σχόλια
Δείτε όλα τα σχόλια
πρόσφατα σχόλια
Λόρι Λ. Ματότσι: Ο ηρωισμός του τραυματισμένου οδηγού κατάδυσης προκαλεί έφεση
LPC: Διακομιστές εφαρμογών Deepblu εκτός σύνδεσης
Eddie: Πριν και μετά το 2000: Πώς άλλαξε η ασφάλεια στις καταδύσεις
Tim: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Το Diving Into The Darkness θέτει νέα πρότυπα για τα καταδυτικά ντοκιμαντέρ
Tim: Οι καλύτεροι ρυθμιστές καταδύσεων το 2025
Πρόσφατα νέα της σχολής
Δύτες ανακάλυψαν ισπανικό κουρσάρο του 1700 ανάμεσα σε 4 ναυάγια Δύτες ανακάλυψαν ισπανικό κουρσάρο του 1700 ανάμεσα σε 4 ναυάγια
Οι κυνηγοί ναυαγίων ψάχνουν ένα ατμόπλοιο, βρίσκουν άλλο Οι κυνηγοί ναυαγίων ψάχνουν ένα ατμόπλοιο, βρίσκουν άλλο
Ο ηρωισμός του τραυματισμένου οδηγού κατάδυσης προκαλεί έφεση Ο ηρωισμός του τραυματισμένου οδηγού κατάδυσης προκαλεί έφεση
Ο δύτης ναυαγίων Μαζραάνι πέθανε σε αποστολή στον Ατλαντικό Ο δύτης ναυαγίων Μαζραάνι πέθανε σε αποστολή στον Ατλαντικό 
Το 35ο Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου εγκρίνει την Πρόταση για τον Ωκεανό Το 35ο Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου εγκρίνει την Πρόταση για τον Ωκεανό
Ναυάγιο που προστάτευσε το Κεντ «ο χαμένος κρίκος» Ναυάγιο που προστάτευσε το Κεντ «ο χαμένος κρίκος»
Συνδεθείτε μαζί μας
Facebook X-twitter Instagram Youtube Θέματα Τικ Τοκ
Συνδρομές δώρων
Εγγραφείτε για 3 £/μήνα