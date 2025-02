The Diving & Threat Exploitation Group, και ο ρόλος των δυτών του Βασιλικού Ναυτικού

Royal Navy minewarfare and clearance diving officer Lt Commander Chris Forster will be giving an eye-opening presentation about the role of the Diving & Threat Exploitation Group (DTXG), the Royal Navy’s specialist unit responsible for mine clearance diving, underwater explosive ordnance disposal (EOD), and maritime counter-IED operations when he takes to the UK Stage at the GO Diving Show το Μάρτιο.

Lt Commander Forster has 12 years service in the Royal Navy, including ten years within the clearance diving community, and has significant operational experience, with deployments to the Arabian Gulf and to the Southwest Pacific.

The DTXG operates in complex and high-risk underwater environments, ensuring the safety of naval operations, commercial shipping, and critical maritime infrastructure.

This talk will explore the Group’s key responsibilities, including:

Mine Countermeasures (MCM): Detecting, neutralising, and disposing of naval mines and unexploded ordnance (UXO).

Maritime EOD: Responding to underwater IED threats in harbours, shipping lanes, and offshore installations.

Special Operations Support: Assisting UK Special Forces (UKSF) in amphibious and covert operations.

Threat Exploitation: Analysing enemy explosive devices to improve countermeasure strategies.

A Royal Navy Clearance Diver inspects a floating mine contact during a training exercise.

The talk also highlights DTXG’s training, specialised equipment, and the integration of cutting-edge technology such as autonomous underwater vehicles (AUVs) and remotely operated vehicles (ROVs). Case studies of recent operations illustrate the Squadron’s effectiveness in real-world scenarios, while a discussion on emerging threats and future developments provides insight into the evolving nature of underwater EOD.

Το GO Diving Show

Το GO Diving Show – η μόνη καταναλωτική βουτιά και ταξίδι εκπομπή στο Ηνωμένο Βασίλειο – επιστρέφει στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου 2025, ακριβώς στην ώρα που ξεκινά η νέα σεζόν και υπόσχεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο διαδραστικό, εκπαιδευτικό, εμπνευσμένο και διασκεδαστικό περιεχόμενο.

Καθώς και η Κεντρική Σκηνή – αυτή τη φορά με τίτλο του τηλεοπτικού αστέρα, συγγραφέα και τυχοδιώκτη Steve Backshall, κάνοντας μια ευπρόσδεκτη επιστροφή στο GO Diving Show μετά από λίγα χρόνια μακριά, μαζί με τον εκπαιδευμένο από τη NASA NEEMO Aquanaut και τον επικεφαλής επιστημονικής έρευνας στο DEEP Dawn Kernagis, συνάδελφος τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας και πολυετής αγαπημένος Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ο οποίος θα συζητήσει για τους πλούσιους της Μάλτας ναυτική και πολεμική κληρονομιά και το δυναμικό δίδυμο των εξερευνητών Rannva Joermundsson και Maria Bollerup, που θα μιλήσουν για την πρόσφατη αποστολή τους Buteng στην Ινδονησία – υπάρχουν και πάλι ειδικά στάδια για καταδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τεχνικές καταδύσεις, υποβρύχια φωτογραφία και εμπνευσμένες ιστορίες. Ο Andy Torbet θα παίξει την Κεντρική Σκηνή για άλλη μια φορά, καθώς και μια παρουσίαση σχετικά με τις προκλήσεις των γυρισμάτων τεχνικής κατάδυσης για τηλεοπτικές εκπομπές.

Μαζί με τα στάδια, υπάρχει μια σειρά από διαδραστικά στοιχεία – το διαρκώς δημοφιλές Σπήλαιο, η γιγάντια πισίνα δοκιμαστικής κατάδυσης, η καθηλωτική κατάδυση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, εργαστήρια και ασκήσεις επένδυσης, η ζώνη θαλάσσιας βιολογίας και, νέο για το 2025, η ευκαιρία σας να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στη χαρτογράφηση του ναυαγίου με το ναυάγιο. διάσπαρτα σε μια ολοένα αυξανόμενη σειρά περιπτέρων από τουριστικούς πίνακες, κατασκευαστές, εκπαίδευση πρακτορεία, θέρετρα, liveaboards, κέντρα καταδύσεων, λιανοπωλητές και πολλά άλλα.

Φέτος βλέπει και το Διαγωνισμός NoTanx Zero2Hero παίρνοντας την κεντρική σκηνή. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, που απευθύνεται σε αρχάριους ελεύθερους δύτες, θα υποβληθούν αρχικά 12 υποψήφιοι εκπαίδευση με τον Marcus Greatwood και την ομάδα NoTanx στο Λονδίνο στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, πέντε επιλεγμένοι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στο GO Diving Show το Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών στατικής άπνοιας στην πισίνα, για να βρουν τον γενικό νικητή, ο οποίος θα κάνει ένα ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας στο Marsa Shagra Eco-Village, στην ευγένεια των Oonasdivers. Κλικ εδώ για να εγγραφείτε για την ευκαιρία σας να διαγωνιστείτε.

