Η Sheree Marris φέρνει το χταπόδι στην κεντρική σκηνή

Η θαλάσσια βιολόγος, βραβευμένη συγγραφέας και δημιουργός ντοκιμαντέρ Sheree Marris θα βρίσκεται στην Κεντρική Σκηνή του Σεπτεμβρίου. GO Diving Show ANZ στο Σίδνεϊ, και θα μιλήσει για τις παράξενες, εξωφρενικές και εξωπραγματικές ζωές των χταπόδι.

Αν η Sheree τα κατάφερνε, θα αντάλλασσε τους πνεύμονες με βράγχια και τα πόδια με μια λαμπερή ουρά γοργόνας — αλλά επειδή η εξέλιξη είχε άλλα σχέδια, περνάει τις μέρες της φυσώντας φούσκες και δημιουργώντας κύματα στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Είναι γνωστή για τη δημιουργία τολμηρών, καινοτόμων έργων που γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ της επιστήμης και του κοινού — σκεφτείτε διεθνείς εκθέσεις, ταινίες IMAX και καμπάνιες που τραβούν την προσοχή.

Στις δημοσιεύσεις της περιλαμβάνονται το KamaSEAtra – Μυστικά του Σεξ στη Θάλασσα, μια τολμηρή βουτιά στον υποβρύχιο κόσμο της αναπαραγωγής, και το τελευταίο της βιβλίο Octopuses: Underwater Wonders. Με την ικανότητα να μετατρέπει την πολύπλοκη επιστήμη σε συναρπαστικές ιστορίες, η Sheree είναι επίσης τακτική σχολιάστρια των μέσων ενημέρωσης, επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο James Cook και έχει τιμηθεί με πολλά βραβεία Young Australian of the Year, το Μετάλλιο Centenary και το Βραβείο Committee for Melbourne Achiever. Να περιμένετε πάθος, σκοπό και μια δόση τόλμης.

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 6 7-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Σκηνή, η Σκηνή Αυστραλίας/Νέας Ζηλανδίας, η Σκηνή Έμπνευσης και η Σκηνή Τεχνολογίας – που θα φιλοξενήσουν δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες για μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες κατάδυσης VR, πισίνα επίδειξης, πισίνα trydive και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Τα εισιτήρια για το GO Diving Show ANZ είναι τώρα διαθέσιμα και μπορείτε να επωφεληθείτε από Προσφορά 2 για 1 earlybird μέχρι τις 9 Σεπτεμβρίου