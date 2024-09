Scuba: Το πιο δελεαστικό αλλά πιο τρομακτικό extreme sport;

Από μια λίστα με 20 «ακραία αθλήματα», η κατάδυση είναι αυτή που οι άνθρωποι θα ήθελαν περισσότερο να δοκιμάσουν αλλά δεν το κάνουν – επειδή ανησυχούν όχι μόνο για τους κινδύνους αλλά και για την εμφάνιση τους.

Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας έρευνας σε 2,000 ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία αθλητικών ειδών ποδηλασίας Endura, μέρος της Pentland Brands. Οι πλησιέστεροι ανταγωνιστές της Scuba στη λίστα των αθλημάτων που θέλουν να δοκιμάσουν οι άνθρωποι, αλλά αισθάνονται ανασταλμένοι για τη δειγματοληψία είναι το αλεξίπτωτο, το σέρφινγκ, το αλεξίπτωτο πλαγιάς και η ιππασία. Η κύρια ανησυχία της Endura, η ποδηλασία βουνού, βρίσκεται πιο κάτω στη λίστα.

In the survey, which might be worthy of note for εκπαίδευση agencies, 52% of respondents admitted to being poor at pushing themselves out of their comfort zones.

Ένας στους τρεις είπε ότι φοβόταν μην ασχοληθεί με ένα νέο άθλημα επειδή δεν ήθελε να ντροπιάσει τον εαυτό του, ενώ τέσσερις στους 10 πίστευαν ότι ήταν «πολύ μεγάλοι» για να είναι αρχάριοι.

Περισσότερο από το ένα τρίτο (35%) είπε ότι οι ανησυχίες σχετικά με τον τραυματισμό του εαυτού τους εμπόδισαν να δοκιμάσουν οτιδήποτε νέο και συναρπαστικό. Αυτό οδήγησε τέσσερις στους 10 να επιθυμούν να είχαν διατηρήσει τη στάση «χωρίς φόβο» των νεότερων εαυτών τους, αλλά ένιωθαν ότι το κοινωνικό τους άγχος σχετικά με την προσπάθεια νέων πραγμάτων είχε γίνει χειρότερο καθώς μεγάλωναν.

Περίπου το 31% πιστεύει ότι είναι πιο εύκολο να δοκιμάσουν ένα νέο άθλημα για άτομα κάτω των 18 ετών, με το 34% των γονέων να λέει ότι τα παιδιά τους είναι πιο πρόθυμα να ρισκάρουν από ό,τι ήταν.

Κοινωνικές ανησυχίες

Τα άλλα αθλήματα καταγράφηκαν με φθίνουσα σειρά ως αναρρίχηση βράχου, σνόουμπορντ, αιωροπτερισμό, ιστιοπλοΐα, ιστιοσανίδα, ράφτινγκ στο λευκό νερό, ποδηλασία βουνού, πολεμικές τέχνες, μοτοκρός, σκι αντοχής, σκέιτμπορντ, σέρφινγκ στον πάγο, αναρρίχηση στον πάγο, bouldering και BASE-jumping.

Η έλλειψη εξοικείωσης με το τι αφορά θα μπορούσε να εξηγήσει την τοποθέτηση ορισμένων από τις χαμηλότερες καταχωρήσεις – και γιατί δεν αντιπροσωπεύεται μια ενασχόληση όπως η ελεύθερη κατάδυση. Και η επίδραση του σχετικού κόστους των αθλημάτων δεν αντικατοπτρίζεται στα ευρήματα.

«Ο λόγος που προσπαθείς κάτι καινούργιο μπορεί να είναι τόσο τρομακτικό συχνά έχει τις ρίζες του σε κοινωνικές ανησυχίες – ανησυχίες για το ότι δεν ταιριάζεις, δεν έχεις τον κατάλληλο εξοπλισμό ή νιώθεις πολύ μεγάλος ή άπειρος», σχολίασε ο ανώτερος ψυχολόγος του NHS, Δρ Abdi Mohamed.

«Αυτές οι ανησυχίες μπορούν να δημιουργήσουν σημαντικά εμπόδια, καθιστώντας δύσκολο για τα άτομα να κάνουν αυτό το πρώτο βήμα προς νέες εμπειρίες. Με την υιοθέτηση μιας θετικής νοοτροπίας, τα αισθήματα ανεπάρκειας και αυτο-αμφιβολίας μπορούν να μειωθούν σημαντικά.

«Η υπέρβαση του φόβου για το άγνωστο είναι ένα κρίσιμο βήμα για την οικοδόμηση αυτοπεποίθησης, επιτρέποντας στα άτομα να αγκαλιάσουν τις νέες προκλήσεις με την αίσθηση ότι ανήκουν. Αυτό το ταξίδι όχι μόνο προάγει την προσωπική ανάπτυξη αλλά επίσης ανοίγει την πόρτα σε έναν πιο ικανοποιητικό και δραστήριο τρόπο ζωής».

