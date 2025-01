Το τεύχος 24 του Scuba Diver North America κυκλοφορεί τώρα

Συλλογή ειδήσεων

Μοναδικό ερευνητικό σκάφος FLIP που σώθηκε από διαλυτήρια, το Sea Bees εκτοξεύει hop on, hop off liveaboard, το Scuba Show συνεργάζεται με το GO Diving Show και ο δύτης σπηλαίων Bill Gavin πεθαίνει.

Indonesia

Το νησί Komodo είναι γνωστό ως το σπίτι της μεγαλύτερης σαύρας στον κόσμο, του δράκου Komodo. Μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με αυτά τα γιγάντια ερπετά είναι αναμφίβολα μια εμπειρία, αλλά απέχει πολύ από το μόνο πράγμα που παρασύρει τους δύτες σε αυτή την περιοχή της Ινδονησίας, όπως εξηγεί ο Walt Stearns.

Τα νησιά του κόλπου της Ονδούρας

Η κατανόηση της γεωγραφίας και της γεωλογίας μιας τοποθεσίας κατάδυσης προσθέτει πάντα στην απόλαυση της εμπειρίας και ο Walt Stearns υπενθύμισε αυτό το φαινόμενο στην πιο πρόσφατη επίσκεψή του στο Roatan, το μεγαλύτερο από τα νησιά Bay της Ονδούρας.

Q&A με την Αυγή Κερνάγη, μέρος πρώτο

Συζητάμε με το Women Divers Hall of Famer Dawn Kernagis, εκπαιδευμένο στη NASA, NEEMO Aquanaut και Διευθύντρια Επιστημονικής Έρευνας στο DEEP, σχετικά με το τι ωθεί το συνεχές ενδιαφέρον της για τον γαλάζιο πλανήτη μας και τι επιφυλάσσει το μέλλον για την υποβρύχια ζωή.

Υποβρύχια φωτογραφία

Στα χρόνια του ως επαγγελματίας φωτογράφος, ο Walt Stearns έχει παράσχει εκατοντάδες εικόνες που χρησιμοποιούνται σε εθνικές και διεθνείς εκδόσεις και εδώ αποκαλύπτει μερικά μυστικά.

Δίκτυο προειδοποίησης Divers

Οι τελευταίες συμβουλές και συμβουλές από τους ειδικούς της DAN.

Οι Φιλιππίνες

Ο Adrian Stacey ρίχνει μια πιο προσεκτική ματιά σε μια αληθινή ιστορία επιτυχίας για τη διατήρηση της θάλασσας στις Φιλιππίνες, όταν επισκέπτεται το ποικίλο και πολύχρωμο νησί Apo, ακριβώς έξω από τις ακτές της επαρχίας Negros Oriental.

ΤΕΧΝΙΚΗ: Bikini Atoll, μέρος πρώτο

Ο Ντον Σίλκοκ ξεκινά μια σειρά άρθρων για την καταδυτική Μέκκα της Ατόλης Μπικίνι, ξεκινώντας με μια επισκόπηση της Επιχείρησης Crossroads, των καταστροφικών αποτελεσμάτων και της συνεχιζόμενης κενή θέση των νησιωτών.

Τι νέα;

Νέα προϊόντα έρχονται στην αγορά, συμπεριλαμβανομένου του έξυπνου ρολογιού Fenix ​​8 της Garmin, το οποίο τώρα διαθέτει λειτουργία ψυχαγωγικής κατάδυσης έως 130 πόδια, νέους χρωματισμούς για τη λεπίδα του Scubapro Seawing Supernova και το περίβλημα smartphone SeaLife SportDiver Ultra.

Δοκιμή Extra

Ο διευθυντής σύνταξης Mark Evans βαθμολογεί και αξιολογεί το Seac Smart BCD, ένα παραδοσιακό σακάκι-Συσκευή ελέγχου άνωσης τύπου, αλλά που φαίνεται στο εξάρτημα και κάνει καλά τη δουλειά της.

#AskMark

Διαφορετικές χρήσεις για καρούλια, nitrox και ρυθμιστικές, και απαιτήσεις θεώρησης όταν βρίσκεστε σε liveaboard.