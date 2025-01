Το τεύχος #93 του Scuba Diver κυκλοφορεί τώρα!

Υπάρχει τώρα μια μικρή μηνιαία χρέωση για να διαβάσετε τα πιο πρόσφατα ψηφιακό Δύτης περιοδικό, αλλά έχουμε μια δωρεάν δοκιμή 30 ημερών για εγγραφή στο νεότερο ψηφιακό ζήτημα.

Εναλλακτικά, μπορείτε να διαβάσετε το ψηφιακό περιοδικά από ζήτημα 92 και προηγούμενες δωρεάν μόνο επισκεπτόμενοι το .

Ή πηγαίνετε σε ένα κατάστημα καταδύσεων και παραλάβετε ένα αποτύπωμα αντιγράψτε δωρεάν.

Συλλογή ειδήσεων

Fathoms Free launch campaign to save iconic Cornish dive boat Stingray, DiveLogs unveils its next-level διαδικτυακά (online) dive log, new liveaboards in Komodo and the Maldives, Alex Mustard named new president of BSoUP, and the passing of Hal Watts.

DAN Europe Medical Q&A

Η ομάδα του Divers Alert Network συζητά το θέμα του αυτιού των κολυμβητών και της κατάδυσης με τον έρπητα.

Μαλδίβες, μέρος δεύτερο

Ο Stuart Philpott συνεχίζει τις εκδρομές του στις Μαλδίβες, αυτή τη φορά κάνοντας στάση στο «νησί των δυτών» Vilamendhoo.

Q&A με τη Yana Stashkevich

We chat to experienced technical CCR, cave, mine, and wreck diver Yana Stashkevich, and ask her about deep wreck φωτογραφία, shooting in mines/caves, and being on expedition..

Βανουάτου

Ο εκδότης του Scuba Diver Australia and New Zealand Adrian Stacey ανακαλύπτει ότι το νησί Espiritu Santo έχει πολλά περισσότερα να προσφέρει στην καταδυτική αδελφότητα από το παγκοσμίου φήμης ναυάγιο του προέδρου των SS Coolidge.

Σκωτία

Ο Ross McLaren τράβηξε ακούσια μια φωτογραφία που απαθανάτισε τη θαλάσσια ζωή να αλληλεπιδρά με τα ανθρωπογενή σκουπίδια και τον οδήγησε σε ένα μονοπάτι που τον οδήγησε να κοιτάξει το περιβάλλον γύρω από τα θέματα της θαλάσσιας ζωής του με διαφορετικό πρίσμα.

Masterclass Mustard's

Ο Alex Mustard προσφέρει μερικές σοφές συμβουλές για όσους θέλουν να εισαγάγουν τις εικόνες τους

σε φωτογραφία διαγωνισμούς.

Δίκτυο προειδοποίησης Divers

Ο Tim Blömeke παρουσιάζει το πρώτο από μια σειρά τριών μερών για το διοξείδιο του άνθρακα, έναν κοινό παράγοντα που συμβάλλει σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κατάδυσης.

Indonesia

Μια πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση με έναν δράκο του Komodo είναι αναμφίβολα μια εμπειρία, αλλά απέχει πολύ από το μόνο πράγμα που παρασύρει τους δύτες σε αυτήν την περιοχή της νότιας κεντρικής Ινδονησίας, όπως εξηγεί ο Walt Stearns.

Αγγλία

Ο Leigh Bishop επιστρέφει σε ένα μικρό και άγνωστο ναυάγιο που, αν και δεν είναι διάσημο από μόνο του, παραμένει σημαντικό στη ναυτική ιστορία.

Τι νέα;

New products to market, including the DynamicNord RS Series drysuits, Fourth Element’s J2 neck snug, Santi Diving’s Bergen 2.0 base layer, XDEEP’s ‘Japanese Wave’ T-shirt, and the limited-edition Fourth Element Argonaut 3.0 ‘Pink’ drysuit.

Δοκιμή Extra

Editorial Director Mark Evans rates and reviews the feature-rich Ratio iX3M 2 GPS Tech+ καταδυτικός υπολογιστής, which boasts numerous innovative elements.

Ημερολόγια Επιμελητηρίου

Η τελευταία δόση Chamber Diaries από το Midlands Diving Chamber.