Ryan Chen: Κάνοντας ελαφριά κατάδυση με αναπηρία

Γεννημένος και μεγαλωμένος στο Λος Άντζελες, ο Ryan Chen μεγάλωσε αφοσιωμένος στο να συνδυάζει την εκπαίδευσή του με τη σωματική δραστηριότητα, είτε με χειμερινά σπορ είτε με την πολεμική τέχνη. Kendo – αυτό που χρησιμοποιεί ξίφη από μπαμπού και προστατευτική πανοπλία. Η μαύρη ζώνη αγωνίστηκε σε εθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ και στην Ιαπωνία.

He met his future business partner Kent Yoshimura at University of Καλιφόρνια San Diego when he was 19 in 2009, and they became firm friends. That was also the year Chen sustained a devastating spinal-cord injury in a snowboarding incident, leaving him paralysed from the waist down.

Πήρε πτυχίο και στα οικονομικά και στη χημεία, αλλά δεν μπόρεσε να εγκαταλείψει τον συνήθη ενεργό τρόπο ζωής του και στράφηκε στα παρααθλήματα. Εκπαιδεύτηκε σε αγώνες με αναπηρικά αμαξίδια και έγινε μέλος της παραολυμπιακής ομάδας των ΗΠΑ, ενώ ο Yoshimura γινόταν μέλος της Ολυμπιακής ομάδας Τζούντο της Ιαπωνίας.

Στη συνέχεια, το 2013, οι δύο φίλοι ανακάλυψαν τις καταδύσεις. «Συνειδητοποίησα ότι είχα μόνο μια ζωή να ζήσω και, παρά την παράλυσή μου, υπήρχε ακόμα ένας τεράστιος κόσμος για εξερεύνηση», λέει. «Πάντα είχα μια αίσθηση περιπέτειας και οι καταδύσεις μου πρόσφεραν έναν μοναδικό τρόπο να ταξιδέψω, να ανακαλύψω και να ζήσω τη φύση στην πιο αγνή της μορφή.

«Ο Κεντ και εγώ πήραμε μαζί πιστοποίηση. Είχα δει μια έκπτωση στο Groupon και ο Κεντ ήταν ο καλύτερός μου φίλος που πάντα έλεγε ναι σε όλα. Μέσα σε δύο εβδομάδες πήραμε πιστοποίηση δύτες PADI!».

Που πάει καλά. Οι πιστοποιήσεις των φίλων αποκτήθηκαν τον Απρίλιο στο Venice Beach του LA και ακολούθησε γρήγορα η πιστοποίηση Advanced Diver.

Ο Chen (δεξιά) και ο Yoshimura χαλαρώνουν στο κατάστρωμα

This was before PADI had formalised the adaptive diver εκπαίδευση it offers today, though what adaptations were available at the time seem to have been more than adequate for Chen’s needs. “I think I was both excited and nervous the first time but, once we were in the water and had done all the εκπαίδευση, I felt very comfortable.

«Το πιο cool συναίσθημα στον κόσμο είναι να παίρνεις την πρώτη ανάσα κάτω από το νερό. Νιώθεις ότι έχεις μια υπερδύναμη. Ήταν καλύτερο από όσο περίμενα. Επίσης, υποφέρω από ακραίο νευρικό πόνο από την παράλυσή μου και το να είμαι κάτω από το νερό και να αναπνέω είναι σχεδόν διαλογιστικό – τις φορές που βουτάω, αισθάνομαι χωρίς βάρος και καθόλου πόνο».

Με αυτοπεποίθηση στο νερό

When asked about the most difficult aspects to master, Chen says: “Taking your μάσκα off under water and clearing it. I think after about 10 dives I started to feel confident in the water.” The instructors he describes as having been “super-empathetic. I think in general scuba instructors have to αγάπη τι κάνουν.»

Ο Τσεν ετοιμάζεται να γλιστρήσει στη θάλασσα

The first open-water dive had been at Catalina Island in southern Καλιφόρνια: “Beautiful kelp forests, and that set us up – between Kent and I we’ve gotten to dive in many places around the world, from New Zealand to Japan to Thailand to the Caribbean.”

Τα αγαπημένα μέρη μέχρι σήμερα ήταν η Χαβάη και η Νέα Ζηλανδία και η cenotes του Μεξικού, ενώ στο bucket-list είναι η Ταϊτή και η Ινδονησία. Πουθενά δεν είναι εκτός ορίων, και οι φίλοι προσπαθούν να βουτήξουν ως μέρος των συχνών επαγγελματικών τους ταξιδιών "και στριμώχνονται σε καταδύσεις όπου μπορούμε!"

Κατά τη διάρκεια αυτών των ταξιδιών φαίνεται, σύμφωνα με τον λογαριασμό του Chen, να έχουν περιπλανηθεί σε ένα μονοπάτι ουράνιου τόξου, αναφέροντας ότι δεν συναντήθηκαν εμπόδια σε τοποθεσίες κατάδυσης, εφόσον εφαρμόζεται σωστός μελλοντικός σχεδιασμός, με κόπο για έρευνα και επικοινωνία με το καταλληλότερο κατάστημα καταδύσεων για κάθε έκταση. Πάντα τους έκαναν να νιώθουν ευπρόσδεκτοι και να μην αναφέρουν αρνητικές εμπειρίες.

Μόλις έγιναν δύτες, ο Chen και ο Yoshimura βρήκαν ένα προϊόν τύπου πράσινου τσαγιού, με κορδόνια με καφεΐνη, το NeuroGum, ακολουθούμενο από το NeuroMints. Το ζαχαροπλαστείο «ευεξίας» παρείχε, ένιωθαν, έναν υγιεινό τρόπο διατήρησης των επιπέδων ενέργειας.

Τα προϊόντα ήταν συγχρηματοδοτούμενα, βαθμολογήθηκαν Shark Tank (των ΗΠΑ Δράκοι Ντεν) και άρχισε να προσελκύει μεγαλύτερους επενδυτές. Σήμερα υπάρχουν σε περίπου 12,000 καταστήματα καθώς και διαθέσιμα διαδικτυακά (online).

Ράιαν Τσεν

Ο Chen είναι ο CFO της εταιρείας στον διευθύνοντα σύμβουλο της Yoshimura και έχει γίνει επίσης άπληστος επενδυτής, συχνά σε προϊόντα διατροφής. Ονομάστηκε στην ελίτ Forbes Λίστα 30 κάτω των 30 το 2019.

Θεραπεία κατάδυσης

Αυτό που εξέπληξε τον Τσεν σχετικά με τις καταδύσεις είναι πόσο θεραπευτικό είναι. «Κάναμε κατάδυση στη Νέα Ζηλανδία ως μέρος της συνεργασίας μας με την PADI και είδαμε καταπληκτική άγρια ​​ζωή. Τότε ήταν που ο καταδυτικός πλοίαρχος, Καρολάιν, είπε:Ο ωκεανός δεν έχει φράχτες'' και σκέφτηκα ότι ήταν πολύ ωραίο. Μπορείτε πραγματικά να δείτε την άγρια ​​ζωή στον πραγματικό της βιότοπο. Όχι σε ένα ενυδρείο ή σε έναν ζωολογικό κήπο, αλλά στο πραγματικό τους σπίτι».

Τέτοιες εμπειρίες έχουν καλλιεργήσει το ενδιαφέρον του Chen για το περιβάλλον. «Το ενδιαφέρον μου για τη διατήρηση αυξήθηκε σημαντικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου ως συνιδρυτής της Neuro. Η στενή συνεργασία με τις αλυσίδες εφοδιασμού μου έδωσε από πρώτο χέρι εικόνα για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παραγωγής και των απορριμμάτων. Αυτή η κατανόηση βάθυνε τη συνειδητοποίησή μου για την επείγουσα ανάγκη για βιωσιμότητα.

Τσεν κάτω από το νερό

«Συνειδητοποίησα ότι βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή για την ανθρωπότητα – σε μια περίοδο όπου πρέπει να λάβουμε αποφασιστική δράση για τη μείωση των απορριμμάτων, την προστασία των οικοσυστημάτων και τη δημιουργία ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος για όλους και για όλα σε αυτόν τον πλανήτη».

Αυτές οι ανησυχίες οδήγησαν στη σημερινή σχέση με τη φιλανθρωπική οργάνωση PADI AWARE. «Ήταν η απόλυτη καλύτερη συνεργασία! Ήρθαμε στην ιδέα της Neuro λειτουργικής τσίχλας και μέντας κατά τη διάρκεια καταδύσεων το 2013. Γρήγορα να έχουμε αυτή τη συνεργασία και η δωρεά για τη διατήρηση των ωκεανών ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα».

Ο σύνδεσμος σημαίνει ότι το 20% των εσόδων από τις πωλήσεις κονσερβών Neuro περιορισμένης έκδοσης, με θέμα τον ωκεανό και με την ίδια επωνυμία, πηγαίνουν στο PADI Aware Foundation.

Τι απολαμβάνει περισσότερο ο Ράιαν Τσεν στις καταδύσεις τώρα; «Νομίζω ότι είμαι στο παρόν. Ζούμε σε έναν κόσμο με γρήγορο ρυθμό, με τόσους πολλούς περισπασμούς με την τεχνολογία. Η κατάδυση σάς επιτρέπει να εστιάσετε στο τώρα και να εκτιμήσετε τη μητέρα φύση.

Επιφανειακό διάστημα

«Οι καταδύσεις ήταν μεταμορφωτικές για μένα, τόσο συναισθηματικά όσο και κοινωνικά, ειδικά μετά τον τραυματισμό μου στο νωτιαίο μυελό. Έγινε ένα ισχυρό εργαλείο για τη θεραπεία, επιτρέποντάς μου να επανασυνδεθώ με μια αίσθηση περιπέτειας και να εξερευνήσω τον κόσμο με έναν νέο τρόπο.

«Αυτό που το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό είναι να μοιράζομαι την εμπειρία με τον καλύτερό μου φίλο και να την συστήνω σε άλλους. Έχω βοηθήσει στην πιστοποίηση πολλών ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένης της κοπέλας μου και των στενών μου φίλων, δημιουργώντας μαζί αξέχαστες αναμνήσεις.

«Οι καταδύσεις ήταν επίσης πηγή έμπνευσης – έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην πυροδότηση της ιδέας για το NeuroGum. Είναι κάτι περισσότερο από μια ψυχαγωγική δραστηριότητα. είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του προσωπικού και επαγγελματικού μου ταξιδιού».

Young The Giant

Για την Εβδομάδα Προσαρμοστικής Καταδύσεως της PADI (παρακάτω) ο εκπαίδευση agency’s members and AmbassaDivers have been asked to make the effort to nominate others they would like to see take up diving. “I’m referring the members of the band Young the Giant to get their PADI Scuba Diving certification,” says Chen.

Young The Giant – νεοσύλλεκτοι στο scuba;

Τα Διαχωριστικά Καλιφόρνια alternative rock band are celebrating 20 years in the business and he has been following them since 2011. There is an unusual photograph of him crowdsurfing in his wheelchair as they play at a rock festival.

«Μόλις κυκλοφορήσαμε το δικό μας ειδική έκδοση Neuro tin μαζί τους, που γιορτάζει το δεύτερο άλμπουμ τους Mind Over Matter [από το 2013]. Το άλμπουμ έχει να κάνει με την ψυχική υγεία και το ξεπέρασμα των εμποδίων – αυτό ακριβώς με βοήθησε να κάνω οι καταδύσεις.

«Θέλω να βιώσουν τη διαύγεια και την ηρεμία που βιώνεις κάτω από το νερό από πρώτο χέρι, καθώς ξέρω ότι το άθλημα της κατάδυσης θα τους εμπνεύσει με τον ίδιο τρόπο που με ενέπνευσε η μουσική τους».

«Η κατάδυση προσφέρει μια αίσθηση έλλειψης βαρύτητας που είναι μια από τις πιο κοντινές εμπειρίες στην αίσθηση του να βρίσκεσαι στο διάστημα. Όταν βρίσκεστε κάτω από το νερό, η άνωση που δημιουργείται από το νερό υποστηρίζει το σώμα σας, κάνοντάς σας να νιώθετε ότι επιπλέετε αβίαστα.

«Νομίζω και ελπίζω ότι η προσαρμοστική κατάδυση γίνεται όλο και πιο προσιτή σε περισσότερους ανθρώπους. Ελπίζω να υπάρχουν περισσότερες επιχορηγήσεις εκεί έξω για να βγάλουν περισσότερους ανθρώπους στο νερό».

Κοιτάζοντας την επόμενη βουτιά