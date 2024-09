Remote location diving, liveaboard safety – and Truk Lagoon Wreck Baseline Project

Wreck-diving aficionado and underwater photographer extraordinaire Pete Mesley will be delivering two unmissable talks on the Main Stage at the Sydney-based GO Diving Show ANZ στο τέλος του μήνα.

Το πάθος του Pete για τις καταδύσεις ξεκίνησε στα κρύα αγγλικά νερά πριν από 33 χρόνια. Εδώ δημιουργήθηκε το 'Lust for Rust' του και από εκεί και πέρα ​​αφοσιώθηκε στην έρευνα, την εύρεση, την κατάδυση και τη φωτογράφιση ναυαγίων.

Με περισσότερες από 7,000 ώρες εμπειρίας στο νερό που εκτείνεται σε περισσότερες από 29 διαφορετικές χώρες, ο Pete εργάζεται με πλήρη απασχόληση στον κλάδο των καταδύσεων από το 1991. Εκτός από διευθυντής μαθημάτων PADI, ο Pete είναι Τεχνικός Κατάδυσης Εκπαιδευτής Προπονητής. Ο Πιτ είναι ένας από τους πιο έμπειρους τεχνικούς δύτες και εκπαιδευτές του νότιου ημισφαιρίου.

Ο Πιτ έχει μεγάλη επιτυχία ταξίδι κατάδυσης Το business Lust4Rust and Shock&Awe Big Animal Diving Excursions επικεντρώνεται στη μεταφορά έμπειρων δυτών σε εξειδικευμένες τοποθεσίες καταδύσεων σε όλο τον κόσμο. Μέρη όπως η λιμνοθάλασσα Τρουκ, τα νησιά του Σολομώντα, η Ατόλη Μπικίνι, οι Μεγάλες Λίμνες, η Σρι Λάνκα, το Παλάου, ο Νότιος Ειρηνικός και η Νέα Ζηλανδία.

Η εμπειρία του επεκτείνεται επίσης στον κινηματογράφο και την επιστημονική βιομηχανία. Ο Πιτ κέρδισε επίσης την υποτροφία του στο πολυπόθητο Explorers Club.

Ένας καλοδημοσιευμένος και πολύ επιτυχημένος υποβρύχιος φωτογράφος, ο Πιτ έχει όρεξη να βρει νέα μέρη, νέα ναυάγια και περιπέτεια και να τα καταγράψει. Το τελευταίο του έργο είναι η τρισδιάστατη μοντελοποίηση όλων των ναυαγίων του Truk Lagoon στο Truk Lagoon Wreck Baseline Project. Έχει φτάσει στα μισά του δρόμου στη χαρτογράφηση της μεγαλύτερης σειράς ναυαγίων στον κόσμο.

www.lust4rust.co

Pete's talks on the Main Stage will be:

Remote Location Diving and Liveaboard Safety – Vital things to know!

There has been a huge number of dive liveaboard sinkings over the last decade. Too many! Some fatal. Why is that? We look at what questions to ask operators, to help you make an informed decision on whether to risk your life with them or not. We look at possible ‘red flags' in what to look for. I will also be giving you some hints on how to best prepare for remote location trips, vital life support equipment and proper preparation so you aren't caught offguard. Having personally witnessed such a sinking I will be telling you how I coped with such an event.

Truk Lagoon Wreck Baseline Project

With the use of photogrammetry techniques, we have set out to complete a full and comprehensive 3D modelling baseline of all the diveable wrecks of Truk Lagoon (Chuuk Lagoon). Getting this essential baseline will help secure the future of Truk, futurising the rich history of the area even long after all the wrecks have disintegrated. This is only phase 1 of the project. Once all the wrecks are modelled, the plan is to remodel them every five years. This will hopefully give us more insight to knowing the rate of degradation of the wrecks. We will discuss future phases to hopefully help grow tourism in Chuuk for the future.

Το GO Diving Show ANZ

Αυτή η ετήσια εκδήλωση, που πραγματοποιείται φέτος στις 28 29-Σεπτέμβριος κατά τη Εκθεσιακός χώρος του Σίδνεϊ στο Ολυμπιακό Πάρκο, έχει ως στόχο να παρουσιάσει τα καλύτερα του υποβρύχιου κόσμου μας σε όλους, από αρχάριους που είτε σκέφτονται να ασχοληθούν με τις καταδύσεις είτε έχουν ολοκληρώσει τα μαθήματα αρχικού επιπέδου, μέχρι προχωρημένους δύτες, μέχρι τεχνικούς δύτες και βετεράνους CCR διάφορος.

Υπάρχει μια σειρά από στάδια – η Κύρια Σκηνή, η φωτογραφία Stage, το Australia/New Zealand Stage, το Inspiration Stage και το Tech Stage – που θα φιλοξενήσει δεκάδες ομιλητές από όλο τον κόσμο, καθώς και μια σειρά από διαδραστικές λειτουργίες που ταιριάζουν σε μικρούς και μεγάλους, από εμπειρίες καταδύσεων VR, δοκιμαστικές καταδύσεις , μια πισίνα επίδειξης, γοργόνες και πολλά άλλα.

Γύρω από τις σκηνές και τα χαρακτηριστικά θα υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εκθετών, από τουριστικά συμβούλια και τουριστικούς πράκτορες έως θέρετρα, liveaboards, εκπαίδευση αντιπροσωπείες, λιανοπωλητές, κατασκευαστές και οργανώσεις προστασίας.

Το 2024 GO Diving Show UK, τώρα στον πέμπτο χρόνο του, προσέλκυσε περισσότερους από 10,000 παρευρισκόμενους το Σαββατοκύριακο και κάλυπτε μια έκταση 10,000 τετραγωνικών μέτρων εκθεσιακού χώρου και η παραλλαγή της Αυστραλίας και της Νέας Ζηλανδίας φιλοδοξεί να φτάσει σε αυτό το επίπεδο τα επόμενα χρόνια.

Η είσοδος στο εναρκτήριο GO Diving Show ANZ είναι εντελώς δωρεάν – εγγραφείτε εδώ για να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για αυτό που είναι αναμφίβολα το καταδυτικό γεγονός του 2024 στην Αυστραλία. Υπάρχει άφθονο πάρκινγκ στις εγκαταστάσεις και ο χώρος είναι εύκολο να φτάσετε με πολλές επιλογές μεταφοράς, οπότε λάβετε τις ημερομηνίες στο ημερολόγιό σας τώρα και προετοιμαστείτε για ένα επικό Σαββατοκύριακο που γιορτάζει όλες τις μορφές καταδύσεων.