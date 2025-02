Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές

Ο επιστήμονας, οικολόγος και υπέρμαχος των ωκεανών Δρ Ντέιβιντ Τζόουνς θα βρίσκεται στη σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου στο GO Diving Show τον Μάρτιο, παρουσιάζοντας τρεις ταλαντούχους νέους επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ για να μιλήσουν για την έρευνά τους και πώς κάνει τη διαφορά στη θαλάσσια διατήρηση.

Η Kelsey-Marie Cadd θα μιλήσει για την παραγωγή δύο τεχνητών ενδιαιτημάτων για τον ιππόκαμπο και τον ιππόκαμπο με κοντό ρύγχος που θα ενθαρρύνουν την ανάπτυξη του είδους, θα σταθεροποιήσουν τα ιζήματα και θα προωθήσουν την επέκταση του θαλάσσιου χόρτου.

Ο Joe Sargent θα μιλήσει για την υποβάθμιση των υφάλων φυκιών (Laminaria sp.) γύρω από το Isle of Wight, την πιθανή αιτία της παρακμής και τον λόγο πίσω από την επέκταση άλλων ειδών μακροφυκών στην περιοχή.

Η Georgia Sharpe-Harris θα μιλήσει για τα παλίρροια πλατύφυλλα δάση που βρίσκονται γύρω από πολλές εκβολές ποταμών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί οι μοναδικοί παράκτιοι βιότοποι έχουν μερικές ενδιαφέρουσες αναλογίες με τα τροπικά μαγγρόβια και η περαιτέρω κατανόηση αυτού του πλούσιου οικοσυστήματος θα βοηθήσει να διασφαλιστεί η προστασία του στο μέλλον.

Και οι τρεις θα μιλήσουν για την έρευνά τους και τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές. Θα είναι επίσης διαθέσιμα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, μαζί με διαδραστικές οθόνες και εξοπλισμό, στη ζώνη θαλάσσιας βιολογίας του Just One Ocean (στάση 1051 στο Hall One κοντά στο Tech Stage και το Βασιλικό Ναυτικό).

Ο Δρ Τζόουνς είναι τακτικός ομιλητής στο GO Diving Shows όλα αυτά τα χρόνια και έχει μιλήσει για πολλά θέματα. Τώρα αφιερώνει τον χρόνο του στη διατήρηση των ωκεανών για τις μελλοντικές γενιές μέσω της φιλανθρωπικής του οργάνωσης Just One Ocean. Η φιλανθρωπική οργάνωση επικεντρώνεται στην επιστήμη, την εκπαίδευση και την επικοινωνία και υποστηρίζει πολλά καινοτόμα έργα θαλάσσιας έρευνας ως μέρος της αποστολής της.

Το GO Diving Show

Το GO Diving Show – το μοναδικό καταδυτικό και ταξιδιωτικό σόου καταναλωτών στο Ηνωμένο Βασίλειο – επιστρέφει στο NAEC Stoneleigh στις 1-2 Μαρτίου 2025, ακριβώς στην ώρα για την έναρξη της νέας σεζόν και υπόσχεται ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο διαδραστικό, εκπαιδευτικό, εμπνευσμένο και διασκεδαστικό περιεχόμενο.

Καθώς και η Κεντρική Σκηνή – αυτή τη φορά με τίτλο του τηλεοπτικού αστέρα, συγγραφέα και τυχοδιώκτη Steve Backshall, κάνοντας μια ευπρόσδεκτη επιστροφή στο GO Diving Show μετά από λίγα χρόνια μακριά, μαζί με τον εκπαιδευμένο από τη NASA NEEMO Aquanaut και τον επικεφαλής επιστημονικής έρευνας στο DEEP Dawn Kernagis, συνάδελφος τηλεοπτικός παρουσιαστής, συγγραφέας και πολυετής αγαπημένος Monty Halls, Dr Timmy Gambin, ο οποίος θα συζητήσει για τους πλούσιους της Μάλτας ναυτική και πολεμική κληρονομιά και το δυναμικό δίδυμο των εξερευνητών Rannva Joermundsson και Maria Bollerup, που θα μιλήσουν για την πρόσφατη αποστολή τους Buteng στην Ινδονησία – υπάρχουν και πάλι ειδικά στάδια για καταδύσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, τεχνικές καταδύσεις, υποβρύχια φωτογραφία και εμπνευσμένες ιστορίες. Ο Andy Torbet θα παίξει την Κεντρική Σκηνή για άλλη μια φορά, καθώς και μια παρουσίαση σχετικά με τις προκλήσεις των γυρισμάτων τεχνικής κατάδυσης για τηλεοπτικές εκπομπές.

Μαζί με τα στάδια, υπάρχει μια σειρά από διαδραστικά στοιχεία – το διαρκώς δημοφιλές Σπήλαιο, η γιγάντια πισίνα δοκιμαστικής κατάδυσης, η καθηλωτική κατάδυση τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας, εργαστήρια και ασκήσεις επένδυσης, η ζώνη θαλάσσιας βιολογίας και, νέο για το 2025, η ευκαιρία σας να δοκιμάσετε τις δυνάμεις σας στη χαρτογράφηση του ναυαγίου με το ναυάγιο. διάσπαρτα σε μια ολοένα αυξανόμενη σειρά περιπτέρων από τουριστικούς πίνακες, κατασκευαστές, εκπαίδευση πρακτορεία, θέρετρα, liveaboards, κέντρα καταδύσεων, λιανοπωλητές και πολλά άλλα.

Φέτος βλέπει και το Διαγωνισμός NoTanx Zero2Hero παίρνοντας την κεντρική σκηνή. Σε αυτόν τον διαγωνισμό, που απευθύνεται σε αρχάριους ελεύθερους δύτες, θα υποβληθούν αρχικά 12 υποψήφιοι εκπαίδευση με τον Marcus Greatwood και την ομάδα NoTanx στο Λονδίνο στα τέλη Φεβρουαρίου. Στη συνέχεια, πέντε επιλεγμένοι φιναλίστ θα διαγωνιστούν στο GO Diving Show το Σαββατοκύριακο του Μαρτίου, συμπεριλαμβανομένων των συνεδριών στατικής άπνοιας στην πισίνα, για να βρουν τον γενικό νικητή, ο οποίος θα κάνει ένα ταξίδι διάρκειας μιας εβδομάδας στο Marsa Shagra Eco-Village, στην ευγένεια των Oonasdivers. Κλικ εδώ για να εγγραφείτε για την ευκαιρία σας να διαγωνιστείτε.

Προπώληση εισιτηρίων τώρα!

Αγοράστε τώρα το ημερήσιο εισιτήριό σας £17.50 + χρέωση κράτησης και ετοιμαστείτε για μια εκπαιδευτική, συναρπαστική και εμπνευσμένη εμπειρία! Ή με τόσους πολλούς ομιλητές κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, καθώς και όλες τις διαδραστικές εκθέσεις και τους εκθέτες που πρέπει να επισκεφτείτε, γιατί να μην το κάνετε Σαββατοκύριακο και να αγοράσετε ένα διήμερο εισιτήριο για £25 + χρέωση κράτησης; Οι τιμές των ομαδικών εισιτηρίων για 10+ άτομα είναι επίσης διαθέσιμες εάν έρχεστε με τα μέλη του κέντρου/του κλαμπ σας. Κάντε κράτηση εισιτηρίων στον ιστότοπο Go Diving Show.

Και όπως πάντα, η τιμή του εισιτηρίου περιλαμβάνει δωρεάν χώρο στάθμευσης. Και οι κάτω των 16 ετών πηγαίνουν δωρεάν, οπότε φέρτε τα παιδιά μαζί για μια υπέροχη οικογενειακή μέρα!