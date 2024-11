Mission Blue Planet: Ένας αστροναύτης σε κατάδυση

Μπορεί να είχε αποσυρθεί από την προηγούμενη ζωή της στην τροχιά, αλλά η διαστημική γυναίκα και δύτης NICOLE STOTT εξακολουθεί να βρίσκεται σε μια αποστολή – να μας ενημερώσει όλους για τις ζωτικές συνδέσεις μεταξύ του σύμπαντος και του υδάτινου κόσμου μας. Μιλάει με τον Steve Weinman

Οι επισκέπτες του COMO Cocoa Island στις Μαλδίβες ήταν στην ευχάριστη θέση να τους συνοδεύσει πρόσφατα στις καταδύσεις τους κανείς άλλος από έναν βετεράνο αστροναύτη – κάποιον που είχε βιώσει τα πάντα, από καταδύσεις drift μέχρι καθιστικές καταδύσεις έως διαστημικούς περιπάτους στην εποχή της.

Ακόμη και όλες αυτές οι δεκαετίες στην εποχή του Διαστήματος, σε μια εποχή που οι καλοτάκουνες πολίτες κάνουν τα δικά τους φευγαλέα ταξίδια πέρα ​​από τη μηδενική βαρύτητα, οι επαγγελματίες διαστημικοί και γυναίκες παραμένουν μια σπάνια φυλή.

Από την πλευρά της, η Nicole Stott απολάμβανε την κατάδυση στον Ινδικό Ωκεανό και μια νέα ευκαιρία να συζητήσει το αγαπημένο της θέμα: τους πολλαπλούς δεσμούς μεταξύ των ωκεανών και του διαστήματος.

COMO Cocoa Island, τοποθεσία για μια πρόσφατη κατασκήνωση αστροναυτών στο νησί (COMO Cocoa Island)

Το θέρετρο South Male Atoll, με τις 33 βίλες πάνω από το νερό, φιλοξενούσε αυτό που τιμολογήθηκε ως «Island Astronaut Camp», με τη διαμονή της Nicole το αποτέλεσμα μιας συνεργασίας μεταξύ της COMO και των δίδυμων πρωτοβουλιών κοντά στην καρδιά της, Space For A Better World και το Space For Art Foundation.

Συνοδευόμενοι από εκπαιδευτές από το κέντρο καταδύσεων PADI Cocoa Island, η Nicole και οι επισκέπτες εξερεύνησαν τοποθεσίες όπως ο ύφαλος Shambhala, κοντά στο θέρετρο, και ο ύφαλος Bay, που βρίσκεται σε μια λιμνοθάλασσα βάθους 12 μέτρων και διαθέτει μια ακμάζουσα σειρά κοραλλιογενών πλαισίων διάδοσης.

Οι δύτες ευνοήθηκαν από την τοπική θαλάσσια ζωή: καρχαρίες με μαύρο ύφαλο, Napoleon wrasse και γερακιές και πράσινες χελώνες εμφανίστηκαν, μαζί με ένα υποστηρικτικό καστ από σμέρνες, ανατολίτικα γλυκά, γιγάντιες αχιβάδες, ανεμώνες, καθαρότερες γαρίδες, ψάρια πανό, λεοντόψαρα και πεταλούδα.

Η Nicole Stott εξερευνά τον ύφαλο (COMO Cocoa Island)

Εντοπίζοντας μια χελώνα (COMO Cocoa Island)

Μετά τις βουτιές τους, οι καλεσμένοι μπόρεσαν να δειπνήσουν με τη Νικόλ κάτω από τα αστέρια και να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους μέχρι τη νύχτα.

«Είχαμε την τύχη να κάνουμε αυτές τις κατασκηνώσεις αστροναυτών νησιών σε αρκετές από αυτές COMOόμορφες τοποθεσίες σε όλο τον κόσμο», λέει η Nicole. «Ένα από τα πράγματα που αγαπάμε σε αυτή τη δουλειά με την COMO είναι ότι κατανοούν τη σύνδεση μεταξύ θάλασσας και διαστήματος – ότι ζούμε σε έναν ωκεάνιο πλανήτη.

«Εκτιμούν ότι τα παιδιά που επισκέπτονται τις τοποθεσίες τους αξίζουν μια ουσιαστική εμπειρία και καλωσορίζουν τα παιδιά από τις τοπικές κοινότητες να συμμετάσχουν. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς – και, αν δεν μπορούν να πάνε τα παιδιά της περιοχής στην τοποθεσία του θερέτρου, δίνουν προτεραιότητα να μας πάνε στα τοπικά σχολεία και κοινότητες.

«Είμαστε επίσης πολύ ευγνώμονες που αυτές οι τοποθεσίες μας δίνουν την ευκαιρία να μπούμε στο νερό για να βουτήξουμε και που μπορούμε να ενσωματώσουμε δραστηριότητες διατήρησης όπως η αποκατάσταση των κοραλλιών, η φύτευση μαγγρόβων και ο καθαρισμός παραλιών».

Μοναχικός καρχαρίας (COMO Cocoa Island)

Αργά στην κατάδυση

Nicole Stott discovered scuba a little late in life, she says. “I was in my 30s and a group of friends I worked with at the Kennedy Space Centre all went to PADI classes together. Then we all did our first Open Water check-out dive together on Delray Beach.

«Όλη την ώρα, σχολίαζα πώς δεν μπορούσα να πιστέψω ότι περίμενα τόσο πολύ για να ξεκινήσω την κατάδυση!»

That was half a lifetime ago. Νέα Υόρκη-born Nicole, now 61, might have been working for NASA but it would take some time before she was selected to be an astronaut. “I think I always appreciated the connection between what we experience in the ocean and what we experience from space,” she says. “Turns out to be more connected than I expected.”

Η καριέρα της είχε απογειωθεί το 1987 όταν, οπλισμένη με πτυχίο αεροναυπηγού μηχανικού, εντάχθηκε στην Pratt & Whitney ως μηχανικός δομικού σχεδιασμού. Γρήγορα μετακόμισε στη NASA στο Κένεντι στη Φλόριντα και το 1998 μεταφέρθηκε στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον του Τέξας.

Selection as a NASA mission specialist in 2000 meant two years of εκπαίδευση and evaluation before being assigned to the Astronaut Office Station Operations Branch. Space was beckoning, and Nicole finally became flight engineer on International Space Station expeditions 20 and 21, and a mission specialist on the connected Space Shuttle missions in 2009 and 2011.

Nicole Stott η αστροναύτης (NASA)

Η πρώτη από αυτές τις αποστολές του ISS την είδε να συμμετάσχει στον πρώτο του διαστημικό περίπατο και ήταν επίσης το τελευταίο μέλος του πληρώματος της αποστολής που επέστρεψε στη Γη μέσω του Διαστημικού Λεωφορείου. Συνολικά πέρασε 104 ημέρες στο διάστημα.

«Κάθε αστροναύτης είναι ένας δύτης»

Η καριέρα της Nicole στη NASA διήρκεσε 27 χρόνια, αλλά όταν συνταξιοδοτήθηκε το 2015, δεν είχε σκοπό να μείνει πίσω – οι συνδυασμένες διαστημικές και καταδυτικές διαδρομές της την είχαν αφήσει σε μια αποστολή.

She had continued to scuba dive, though she had never felt the need to progress through the PADI ranks and remains an Open Water Diver to this day, albeit one with some very esoteric experiences under her belt.

Αυτές περιλαμβάνουν πολλές καταδύσεις στο Εργαστήριο Ουδέτερης Πλευστότητας της NASA (NBL) στο Τζόνσον για προετοιμασία για μηδενική βαρύτητα και αυτούς τους διαστημικούς περιπάτους, καθώς και απόκτηση προηγμένων δεξιοτήτων προετοιμασίας για καταδύσεις κορεσμού στον υποθαλάσσιο ερευνητικό βιότοπο Aquarius στη Φλόριντα.

Nicole is prepared for a NBL εκπαίδευση dive (NASA)

«Σήμερα, κάθε αστροναύτης είναι δύτης – ή γίνεται όταν επιλέγεται», λέει η Nicole. Μεγάλο μέρος των καταδύσεων αναψυχής της έχει πραγματοποιηθεί στα ανοιχτά του νησιού Bonaire της νότιας Καραϊβικής. «Είναι τόσο προσιτό και τόσο όμορφο για όλους τους λόγους που καταδυόμαστε – το χρώμα και η ποικιλομορφία της ζωής».

Ωστόσο, οι νέες εμπειρίες είναι πάντα ελκυστικές, και οι Μαλδίβες μπήκαν σε αυτή την κατηγορία. «Είναι τόσο ενδιαφέρον για μένα να βλέπω πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η ζωή και η ομορφιά από το ένα μέρος στο άλλο στη Γη – πάντα συγκρίνω τις καταδύσεις με αυτό που έχω ζήσει στο Bonaire.

«Για μένα, αυτό που κάνει κάθε τοποθεσία αγαπημένη είναι οι άνθρωποι με τους οποίους μπορώ να βουτήξω. Μου αρέσει ιδιαίτερα όταν μπορώ να βουτήξω με τον γιο μου – καταδύεται και το λατρεύει από τα 11 του.» Επίσης δύτης είναι ο σύζυγος της Nicole, ο γεννημένος στο Isle of Man «διαστημικός επιχειρηματίας» Christopher. Το ζευγάρι έχει έδρα στην Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα.

«Δεν μπορείς απλά να μπεις στο διαστημόπλοιό σου»

Η αποστολή Aquarius για υποθαλάσσια ερευνητικά ενδιαιτήματα το 2006 ήταν «μια ξεχωριστή εμπειρία» για τη Nicole. Ως μέλος του πληρώματος στο έργο NEEMO 9 (NASA Extreme Environment Mission Operations), είχε εργαστεί σε βάθος με πέντε άλλους υδροπλοϊκούς για 18 ημέρες.

«Υπήρχε κάτι εξαιρετικό στο να ζεις και να βιώνεις το δέος και το θαύμα του «εσωτερικού χώρου»», σκέφτεται.

Η Nicole Stott έξω από το Aquarius κατά τη διάρκεια της αποστολής NEEMO 9 (NASA)

Ήταν ο Υδροχόος που παρείχε αυτό που θεωρεί ως το καλύτερο ανάλογο της ζωής και της εργασίας στο διάστημα. «Μόλις κατεβείτε στα 60 μέτρα στο βιότοπο για μια ώρα, το σώμα σας είναι τόσο κορεσμένο με άζωτο που δεν μπορείτε απλώς να κολυμπήσετε με ασφάλεια στην επιφάνεια. Το να βρίσκεσαι εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε αυτό το ακραίο περιβάλλον, ήταν τόσο σωματικά όσο και ψυχολογικά όσο πιο κοντά μπορείς να φτάσεις στο διάστημα.

«Δεν μπορείς απλά να βγεις έξω χωρίς ειδικό εξοπλισμό για να επιβιώσεις – εξοπλισμό κατάδυσης / διαστημική στολή. Δεν μπορείτε απλώς να βγείτε στην επιφάνεια αν κάτι πάει στραβά – πρέπει πρώτα να βάλετε το πλήρωμά σας και το όχημά σας σε ασφαλή διαμόρφωση, όπως στο διάστημα, όπου δεν μπορείτε απλά να ανεβαίνετε στο διαστημόπλοιό σας κάθε φορά που κάτι πάει στραβά .

Μέλη του πληρώματος NEEMO 9 (NASA)

«Ο περιορισμένος χώρος, η επικοινωνία με την ομάδα ελέγχου της αποστολής σας, το φαγητό, η ελάχιστη προσέγγιση σε αυτό που πραγματικά χρειάζεται για να επιβιώσουμε και να ευδοκιμήσουμε, η επιστήμη που κάνουμε – όλα είναι παρόμοια και στα δύο μέρη. Και η εξερεύνηση και το δέος και το θαύμα!

"Αστειευόμαστε ότι μπορούμε να ζούμε και να εργαζόμαστε στο εσωτερικό διάστημα - που περιβάλλεται από τον πλανήτη μας - για να προετοιμαστούμε να ζήσουμε και να εργαστούμε στο εξωτερικό διάστημα - όπου περιβάλλουμε τον πλανήτη."

«Η ευχαρίστηση είναι ο πόνος»

Could any other experience ever beat extra-vehicular activity – a spacewalk – for thrills? For Nicole everything from the εκπαίδευση onwards was a joy. “Το λάτρεψα!" αυτή λέει.

Στο Neutral Buoyancy Lab ήταν «πολύ ωραίο να μπορείς να βουτήξεις προετοιμάζοντας έναν διαστημικό περίπατο και να βρίσκεσαι σε ένα μέρος όπου το νερό είναι τόσο καθαρό που μοιάζει με αέρα και να βουτάς γύρω από έναν διαστημικό σταθμό σε μια πισίνα.

Εξω-οχική δραστηριότητα πάνω από τον μπλε πλανήτη (NASA)

«Η κατάδυση είναι πιθανώς ό,τι πιο κοντινό μπορείς να φτάσεις στο να είσαι χωρίς βαρύτητα, ειδικά αν κάνεις καλή δουλειά να κάνεις τον εαυτό σου ουδέτερα πλεονέκτημα για την κατάδυσή σου. Η κατάδυση στο NBL κάνει σίγουρα τόσο καλή δουλειά όσο νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε στο νερό εδώ στη Γη, αλλά εξακολουθείτε να έχετε την έλξη του νερού και το βάρος και την αδράνεια της διαστημικής στολής.

«Το να δουλεύω με τη στολή 300 κιλών στο νερό είναι ίσως το πιο δύσκολο σωματικά πράγμα που έχω κάνει ποτέ – η απόλαυση είναι ο πόνος.

«Ευτυχώς, όλη αυτή η δουλειά και οι προκλήσεις στην πισίνα αντιμετωπίζονται στο διάστημα με σχεδόν αβίαστη κίνηση στη μικροβαρύτητα – είμαι ευγνώμων που δεν συμβαίνει το αντίστροφο.

«Το να μπορείς απλώς να βουτήξεις στο NBL γύρω από το υλικό του διαστημικού σταθμού στην πισίνα, σε βάζει σε μια πραγματικά υπέροχη ψυχική κατάσταση και προσδοκία για το πώς θα είναι να επιπλέεις με μια διαστημική στολή γύρω από το πραγματικό υλικό στο διάστημα.

«Δεν υπάρχει πραγματικά καλύτερος τρόπος για να εξοικειωθείτε με το εξωτερικό του διαστημόπλοιου, του διαστημικού σταθμού και του εξωτερικού υλικού σας από το να είστε από κοντά και προσωπικά με όλα αυτά στην πισίνα. Έχουμε ένα δροσερό εργαστήριο VR που βοηθά επίσης.

«Για μένα, η εκτέλεση ενός διαστημικού περιπάτου μοιάζει πολύ με την κατάδυση για έναν άλλο λόγο – είναι μια από αυτές τις εμπειρίες που είναι πραγματικά δύσκολο να περιγραφεί και είναι πολύ πιο φοβερή από ό,τι φαντάζεσαι ποτέ ότι είναι. Τα προτείνω ανεπιφύλακτα και τα δύο!”

Κουνώντας κατά τη διάρκεια ενός EVA στον ISS 128 (NASA)

Συναγερμός έκτακτης ανάγκης

Η Νικόλ εκπαίδευση has helped her to steer clear of any unwelcome “extreme” space or scuba experiences, “but definitely things have gone wrong or not as planned in both places. It’s why we prepare so much for all the things we think or know can go wrong.

«Μια από τις πιο περήφανες στιγμές μου στο διάστημα ήταν η πρώτη φορά που βίωσα τον συναγερμό έκτακτης ανάγκης να χτυπάει στις 3 π.μ. και να παρακολουθώ πόσο όμορφα το πλήρωμά μας έβγαινε από τα διαμερίσματα του πληρώματος μας, λογάριαζε όλους και πήγε στη δουλειά για να λύσει το πρόβλημα όπως είχαμε έχει εκπαιδευτεί να κάνει στη Γη.

“I think my PADI εκπαίδευση and later preparation for the NEEMO mission did the same for me in the underwater environment. Situational awareness – for your buddy, your equipment, your environment – are key in both sea and space. I’d argue that situational awareness pays off to the benefit of all in all environments.”

Η Nicole καβαλάει τη γραμμή στην τοποθεσία Aquarius (NASA)

Στο Λονδίνο παρακολούθησα μια από τις πρώτες από τις προγραμματισμένες να είναι μια σειρά εκδηλώσεων συζήτησης μεγάλης κλίμακας που διοργανώθηκαν από τη Nicole και τους συνεργάτες της, αυτή στο Μουσείο Επιστημών.

Ίσως ακόμη στο πειραματικό στάδιο, φαινόταν να έπεσε θύμα της δικής του επιτυχίας – είχε προσελκύσει τόσους πολλούς προσκεκλημένους ομιλητές υψηλής εξειδίκευσης στη σκηνή που οι χρονικοί περιορισμοί μείωσαν τις πιθανότητες για πολύ ουσιαστική συζήτηση μεταξύ τους.

Καθώς η εκδήλωση συνεχιζόταν, ωστόσο, άρχισε να σκάβει αρκετά αποτελεσματικά την περίπλοκη σχέση μεταξύ της εξερεύνησης του διαστήματος και της εξερεύνησης των θαλασσών του μπλε πλανήτη μας.

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία για μένα ήταν ο τεράστιος βαθμός στον οποίο εξερευνούμε και παρακολουθούμε τους ωκεανούς με ελάχιστη επιστημονική λεπτομέρεια χρησιμοποιώντας δορυφορικές επισκοπήσεις. Η πεποίθηση της Νικόλ είναι ότι όλες οι προσπάθειες στο διάστημα φέρνουν μερίσματα στη Γη, όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Επιστροφή στη Γη ή «Τι με δίδαξε η ζωή στο διάστημα για τον πλανήτη μας και την αποστολή μας να τον προστατεύσουμε.

Εκπαίδευση ψαριών στις Μαλδίβες (COMO Cocoa Island)

Περίπου την ίδια στιγμή με την εκδήλωση του Μουσείου Επιστημών, οι δύο μη κερδοσκοπικές οργανώσεις της Nicole συνεργάζονταν με έναν τρίτο, Ωκεανός Πολιτισμός Ζωή, για να αναλάβει τις μεγάλες οθόνες στο Piccadilly με εικόνες θαλάσσιας ζωής, καλώντας άτομα, εταιρείες και κυβερνήσεις «να συμμετάσχουν στον αγώνα για την προστασία των ζωτικών οικοσυστημάτων της Γης».

Ακουαρέλες στο διάστημα

Η Νικόλ την περιγράφει Διάστημα για έναν καλύτερο κόσμο ως «σύνδεση του διαστημικού-περίεργου με το χωρο-σοβαρό», ενώ το Space for Art Foundation είναι αφιερωμένο στην «ενοποίηση μιας πλανητικής κοινότητας παιδιών μέσα από το δέος και το θαύμα της εξερεύνησης του διαστήματος και τη θεραπευτική δύναμη της τέχνης».

Ο πρώην αστροναύτης ήταν στην πραγματικότητα ο πρώτος άνθρωπος που δημιούργησε ακουαρέλα στο διάστημα. «Η τέχνη μου εμπνέεται από το δέος και το θαύμα που βιώνω παντού», λέει.

«Οι απόψεις της Γης από το διάστημα, το διαστημόπλοιό μου, οι όψεις της πολύχρωμης κάτω πλευράς του Υδροχόου, τα απίστευτα πλάσματα που βλέπουμε στις καταδύσεις μας, τα παγόβουνα στην Ανταρκτική – η έμπνευση γύρω μας είναι ατελείωτη. Είμαστε σε μια πολύ σκόπιμη αποστολή να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους να κατανοήσουν πώς όλη η δουλειά που κάνουμε στο διάστημα είναι τελικά προς όφελος όλης της ζωής στη Γη».

Trio of Eagle Rays (COMO Cocoa Island)

Αναρωτήθηκα ποιοι ήταν οι άνθρωποι που συναντά η Νικόλ στις διάφορες εκδηλώσεις της για να μάθουν για το διάστημα και τις εμπειρίες της εκεί;

«Οι δύτες ιδιαίτερα ενδιαφέρονται για τις ομοιότητες μεταξύ της κατάδυσης και της ύπαρξης στο διάστημα. Είναι επίσης αυτοί που φαίνεται να ρωτούν γιατί ξοδεύουμε περισσότερα χρήματα στο διάστημα παρά εδώ στον πλανήτη μας, στον ωκεανό, για να εξερευνήσουμε και να λύσουμε τις πλανητικές προκλήσεις μας.

«Μας αρέσουν αυτές οι συζητήσεις, γιατί μας δίνουν την ευκαιρία να μιλήσουμε για το γεγονός ότι αυτό που κάνουμε στο διάστημα είναι «Εκτός Γης, Για τη Γη» – ότι όλα όσα κάνουμε εκεί είναι τελικά για τη βελτίωση της ζωής στη Γη.

«Μετράμε τα ζωτικά σημάδια του πλανήτη μας από το διάστημα – το μεγαλύτερο μέρος των κρίσιμων πληροφοριών που χρειαζόμαστε για να κατανοήσουμε την κατάσταση του ωκεανού και του πλανήτη μας γενικότερα – που θα μας επιτρέψουν στη συνέχεια να λύσουμε τις μεγαλύτερες πλανητικές προκλήσεις μας.

«Και οι δύτες, όπως όλοι, ενδιαφέρονται για το πώς είναι να είσαι άνθρωπος που κάνει ανθρώπινη διαστημική πτήση».

Η λεπτή μπλε γραμμή

Μπλε ρίγες snapper (COMO Cocoa Island)

Είχε αλλάξει η Nicole ο χρόνος στο διάστημα; «Ναι, δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι άνθρωπος και να πας σε ένα μέρος όπως το διάστημα, να ζήσεις αυτό το εξαιρετικό πλεονέκτημα, χωρίς να αλλάξεις προς το καλύτερο», λέει.

«Νομίζω ότι το ίδιο ισχύει και για τις καταδύσεις. Η μετάβαση στο διάστημα και η κατάδυση – στην πραγματικότητα κάθε φοβερή και υπέροχη εμπειρία – θα πρέπει να εκληφθούν ως πρόσκληση για δράση.

«Δημιουργείτε μια σύνδεση με τον πλανήτη με έναν εντελώς νέο τρόπο. Εκτιμάτε την απλή –αλλά, θα έλεγα, συναρπαστική– πραγματικότητα του ποιοι και πού βρισκόμαστε όλοι μαζί στο διάστημα.

«Ζούμε σε έναν ωκεάνιο πλανήτη. Είμαστε όλοι Γήινοι. Το μόνο όριο που έχει σημασία είναι αυτή η λεπτή μπλε γραμμή ατμόσφαιρας που μας καλύπτει και μας προστατεύει όλους.

Η Nicole Stott καταδύεται στο διάστημα (NASA)

«Και η τελική έκκληση για δράση είναι να αποδεχτούμε όλοι το ρόλο μας ως συντρόφους του πληρώματος και όχι ως επιβάτες στο διαστημόπλοιο Γη – με αυτόν τον τρόπο, έχουμε τη δύναμη να δημιουργήσουμε ένα μέλλον για όλη τη ζωή στη Γη που είναι τόσο όμορφο όσο φαίνεται από χώρος.

«Για όλους εμάς εδώ στη Γη, δεν μπορώ να εκφράσω αρκετά το πόσο εκπληκτικό είναι να μπαίνεις κάτω από το νερό και να βιώνεις τον εσωτερικό χώρο – να κατανοήσεις τη διασύνδεση όλης της ζωής στη Γη, να ζήσεις την ομορφιά και να αναπτύξεις μεγαλύτερη εκτίμηση για το δέος και απορία που μας περιβάλλει καθημερινά.

«Απλώς πρέπει να ανοίξουμε την καρδιά και το μυαλό μας σε αυτό και να κάνουμε το βήμα!»

